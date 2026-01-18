ETV Bharat / state

મકરસંક્રાંતિએ થઈ હતી માથાકૂટ, જુથ અથડામણમાં ઈજાગ્રસ્ત આધેડનું સારવાર દરમિયાન મોત

મકરસંક્રાંતિના દિવસે એક જ જ્ઞાતિના લોકો વચ્ચે સર્જાયેલી અથડામણમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા એક આધેડનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું છે અને મારામારીનો મામલો હત્યામાં ફેરવાયો છે.

જુથ અથડામણમાં ઈજાગ્રસ્ત આધેડનું સારવાર દરમિયાન મોત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 18, 2026 at 1:15 PM IST

બોટાદ: ગઢડા શહેરના ખાટકીવાડ વિસ્તારમાં ગત 14 જાન્યુઆરીના રોજ બે જૂથો વચ્ચે થયેલી હિંસક અથડામણ હવે હત્યાના કેસમાં ફેરવાઈ છે. દુકાન પાસે મોટરસાયકલ પાર્ક કરવા જેવી અત્યંત સામાન્ય બાબતે થયેલી તકરારમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા અહેમદભાઈ તરકવાડીયાનું આજે ભાવનગર ખાતે સારવાર દરમિયાન મોત નીપજતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?

જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર મકરસંક્રાંતિના દિવસે એટલે કે 14 જાન્યુઆરીએ ગઢડાના ખાટકીવાડ વિસ્તારમાં મોટરસાયકલ કે સાયકલ મુકવા બાબતે એક જ કોમના બે પક્ષો વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. જોતજોતામાં આ બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું અને સામસામે અથડામણ શરૂ થઈ હતી.

જુથ અથડામણમાં ઈજાગ્રસ્ત આધેડનું સારવાર દરમિયાન મોત (Etv Bharat Gujarat)

આ અથડામણમાં અહેમદભાઈ તરકવાડીયા નામના વ્યક્તિ પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવતા તેમને માથાના તથા શરીરના અન્ય ભાગોમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક તેમને હોસ્પિટલ ખસેડ્યા હતા, જ્યાં સ્થિતિ નાજુક જણાતા વધુ સારવાર અર્થે ભાવનગરની હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યાર બાદ સતત મોત સામે જંગ લડી રહેલા અહેમદભાઈએ આજે 18 જાન્યુઆરીના રોજ સારવાર દરમિયાન દમ તોડ્યો હતો. આધેડના મોતના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા જ ખાટકીવાડ વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

પોલીસ કાર્યવાહી અને કલમોમાં ફેરફાર

આ ઘટના અંગે ગઢડા પોલીસે અગાઉ યુનુસ ઓસમાન તરકવાડીયા અને મહેબૂબ ઓસામણ તરકવાડીયા વિરુદ્ધ મારામારી અને આઈ.પી.સી.ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોધ્યો હતો. જોકે, હવે ભોગ બનનારનું મોત થતા પોલીસે આ કેસમાં હત્યાની કલમ (302)નો ઉમેરો કર્યો છે. તેમજ હત્યા કેસમાં સંડોવાયેલા મુખ્ય સુત્રધાર યુનુસ ઓસમાન તરકવાડીયા અને મહેબૂબ ઓસામણ તરકવાડીયાને ઝડપી પાડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, સામાન્ય પાર્કિંગ જેવી બાબતે એક જ જ્ઞાતિના લોકો અંદરોઅંદર બાખડી પડતા અને પરિણામે એક વ્યક્તિએ જીવ ગુમાવવાની સ્થિતિ ઉભી થતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર જગાવી છે. પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે.

