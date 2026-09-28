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VIDEO/નવસારીમાં નશામાં ધૂત નબીરાએ કર્યો અકસ્માત, આધેડને અડફેટે લેતા મોત

નવસારીમાં નબીરાએ બેફામ ઔડી કાર હંકારીને વૃદ્ધને અડફેટે લીધા હતા. પોલીસે નબીરાની ધરપકડ કરી.

અકસ્માત સર્જનારા યુવકની પોલીસે ધરપકડ કરી છે
અકસ્માત સર્જનારા યુવકની પોલીસે ધરપકડ કરી છે (Etv bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2026 at 5:27 PM IST

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નવસારી: રાજ્યમાં વધુ એક નબીરાએ નશામાં ધૂત થઈને પૂરપાટ ઝડપે મોંઘીદાટ કાર ચલાવીને એક આધેડનું મોત નીપજાવ્યું છે. આ ઘટના નવસારી શહેરના એરૂ ચાર રસ્તા પાસે બની હતી. જ્યાં એક યુવકે પૂરપાટ ઝડપે ઔડી કાર ચલાવીને અડફેટે લેતા એક આધેડનું કમકમાટીભર્યું મોત નિપજ્યું છે. સમગ્ર અકસ્માતની ઘટના નજીકના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ હતી. અકસ્માત બાદ કારચાલક ઘટના સ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો, જોકે જલાલપોર પોલીસે ગણતરીની કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે.

ઘટનાસ્થળે હાજર રહેલા પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, 27 સપ્ટેમ્બર 2026ની રાત્રે અંદાજે 10 વાગ્યાના અરસામાં એરૂ ચાર રસ્તા પાસે ફ્રૂટ અને શાકભાજીની લારી ચલાવતા 55 વર્ષીય અરુણભાઈ દેવશંકર ઉપાધ્યાય રસ્તો ક્રોસ કરી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન ગાંધી બ્રિજ તરફથી એરૂ ચાર રસ્તા તરફ પૂરઝડપે આવી રહેલી Audi કાર નંબર GJ-21-AH-9347ના ચાલકે રસ્તો ક્રોસ કરી રહેલા અરુણભાઈને જોરદાર ટક્કર મારી હતી.

નવસારીમાં નશામાં ધૂત નબીરાએ આધેડને ટક્કર મારી (Etv bharat Gujarat)

આ ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે, અરુણભાઈ હવામાં ફંગોળાઈ ગયા હતા અને ગંભીર ઈજાઓને કારણે તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. અકસ્માત બાદ કારચાલક કાર સાથે ફરાર થઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ જલાલપોર પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને CCTV સહિતના પુરાવાના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી.

પોલીસે અકસ્માત સર્જનારા યુવકની ધરપકડ કરી
પોલીસે અકસ્માત સર્જનારા યુવકની ધરપકડ કરી (Etv bharat Gujarat)

નશામાં ધૂત હતો નબીરો

જલાલપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એલજી રાઠોડના જણાવ્યા અનુસાર, નવસારીના એરુ ચાર રસ્તા પાસે બનેલા અકસ્માતની ગંભીરતાને પગલે પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી આરોપીને ઝડપી પાડવા તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસે શિવાંગ કુમાર ભરતભાઈ પટેલને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, કારચાલક નશાની હાલતમાં હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસે આરોપીને જલાલપોર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવી તેની સામે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અકસ્માતમાં વપરાયેલી ઔડી કાર પણ પોલીસે કબજે કરી છે.

આ ઔડી કારથી સર્જ્યો હતો અકસ્માત
આ ઔડી કારથી સર્જ્યો હતો અકસ્માત (Etv bharat Gujarat)

CCTVમાં કેદ થયેલા અકસ્માતના દ્રશ્યો ઘટનાની ગંભીરતા દર્શાવી રહ્યા છે અને પૂરઝડપ તથા બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવાના કારણે એક પરિવારના સ્વજનનું જીવલેણ અકસ્માતમાં મોત થયું છે. સ્થાનિકોની માંગ છે કે, રસ્તા પર યમદૂત બનીને ફરતા આવા વાહનચાલકો સામે દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.

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નવસારી હિટ એન્ડ રન
ઔડી કારથી નબીરાએ મારી ટક્કર
NAVSARI HIT AND RUN
DRUNKEN DRIVER ARRESTED
HIT AND RUN IN NAVSARI

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