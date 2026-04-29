ઊંઝામાં 1લી મેના રોજ નીકળશે મા ઉમિયાની ભવ્ય નગરયાત્રા, 8 કિલોમીટરની પરિક્રમામાં ઉમટશે હજારો ભક્તો

1લી મે 2026ના રોજ નગરયાત્રા સવારે 8:00 વાગ્યે શ્રી ઉમિયા માતાજીના મંદિરેથી નિકળીને ઊંઝાના વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈને બપોરે 1:30 વાગ્યે ફરીથી મંદિરે પરત ફરશે.

8 કિલોમીટરની પરિક્રમામાં ઉમટી પડશે હજારો ભક્તો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 29, 2026 at 1:33 PM IST

ઊંઝા: કળવા પાટીદારોની કુળદેવી અને લાખો શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાના પ્રતીક સમાન શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન, ઊંઝા ખાતે આગામી વૈશાખ સુદ પૂનમના પવિત્ર દિવસે ભવ્ય નગરયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મા ઉમિયાનો રથ નગરચર્યાએ નીકળશે. આ ધાર્મિક મહોત્સવ અંગેની વિસ્તૃત માહિતી આપવા માટે શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન દ્વારા એક વિશેષ પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સંસ્થાનના માનદ મંત્રી જયંતીભાઈ એચ. પટેલે પત્રકારોને સંબોધતા નગરયાત્રાના રૂટ, સમય અને વ્યવસ્થાઓ અંગેની સંપૂર્ણ રૂપરેખા પૂરી પાડી હતી. આ પ્રસંગે સમગ્ર ઊંઝા શહેર અને આસપાસના પંથકમાં ભારે ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

1 મે 2026 ના રોજ નીકળશે યાત્રા
માનદ મંત્રી જયંતીભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે વૈશાખ સુદ પૂનમના પવિત્ર દિવસે ઊંઝામાં નગરયાત્રા કાઢવાની પરંપરા છે. તે મુજબ આગામી તારીખ 1 મે, 2026ના રોજ આ ભવ્ય નગરયાત્રા યોજાશે. આ યાત્રામાં માત્ર ઊંઝા શહેરના નગરજનો જ નહીં, પરંતુ વિવિધ ભક્ત મંડળો અને ધાર્મિક સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાશે.


8 કિલોમીટરની લાંબી અને ભક્તિમય પરિક્રમા
આ નગરયાત્રાના રૂટ વિશે માહિતી આપતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ પરિક્રમા આશરે 8 કિલોમીટર લાંબી રહેશે. નગરયાત્રાનો પ્રારંભ સવારે બરાબર 8:00 વાગ્યે શ્રી ઉમિયા માતાજીના નિજ મંદિરેથી થશે. ત્યારબાદ આ યાત્રા ઊંઝાના વિવિધ માર્ગો અને વિસ્તારોમાંથી પસાર થઈને, બપોરે આશરે 1:00થી 1:30 વાગ્યાની આસપાસ ફરીથી નિજ મંદિરે પરત ફરશે. 8 કિલોમીટરના આ લાંબા રૂટ પર હજારોની સંખ્યામાં ભક્તો મા ઉમિયાના જયઘોષ સાથે પગપાળા જોડાશે, જેનાથી સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બની જશે.

8 કિલોમીટરની લાંબી અને ભક્તિમય પરિક્રમા
ગરમીથી રક્ષણ મેળવવા ઠેર-ઠેર મંડપની વ્યવસ્થા
હાલમાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે અને નગરયાત્રા 8 કિલોમીટર જેટલી લાંબી હોવાથી ભક્તોને તાપનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે સંસ્થાન દ્વારા આગોતરું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સવારે 8 વાગ્યે યાત્રા શરૂ થશે, પરંતુ જેમ જેમ દિવસ ચડશે તેમ ગરમીનો પારો ઊંચકાશે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને સવારે 10:00 વાગ્યા પછી યાત્રા જે વિસ્તારોમાંથી પસાર થવાની છે, ત્યાં ઠેર-ઠેર વિશાળ મંડપો બાંધવામાં આવ્યા છે. આ છાંયડાની વ્યવસ્થાના કારણે દર્શનાર્થીઓ અને યાત્રાળુઓને ધોમધખતા તાપમાં રાહત મળશે અને તેઓ વિના વિઘ્ને યાત્રાનો લાભ લઈ શકશે.


રથનું સ્વાગત અને 'ઉમાપ્રસાદ'નું વિતરણ
નગરયાત્રા જ્યારે ઊંઝા નગરના જુદા જુદા વોર્ડ અને વિસ્તારોમાંથી પસાર થશે, ત્યારે ત્યાંના સ્થાનિક રહીશો દ્વારા મા ઉમિયાના રથનું ભવ્ય સ્વાગત અને સન્માન કરવામાં આવશે. દરેક વિસ્તારમાં ભક્તો દ્વારા રથને વધાવવાની અને પૂજન કરવાની વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, વિવિધ વિસ્તારોમાં ભક્તો માટે 'ઉમાપ્રસાદ' (પ્રસાદી)ની સુંદર વ્યવસ્થા પણ ગોઠવવામાં આવી છે.
શ્રી ઉમિયા માતાજી સંસ્થાન અને ઊંઝાના નગરજનો દ્વારા આ મહોત્સવને સફળ બનાવવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવવામાં આવી રહી છે. ધાર્મિકતા અને આસ્થાના આ ત્રિવેણી સંગમ સમાન નગરયાત્રામાં જોડાવા માટે માનદ મંત્રીશ્રીએ તમામ ધર્મપ્રેમી જનતાને ભાવભર્યું આમંત્રણ પાઠવ્યું છે.

