ગિફ્ટ સિટીમાં ટ્રાયલ દરમિયાન મેટ્રો ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી, ટ્રેન ઓપરેટર અને કંટ્રોલર સસ્પેન્ડ કરાયા
દરરોજના પ્રોટોકોલ અનુસાર આજે વહેલી સવારે 6 વાગ્યે ચાલી રહેલી ખાલી પાયલોટ ટ્રેનમાં ગિફ્ટ સિટી સ્ટેશન નજીક સાઇડિંગમાં મેટ્રોના કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા.
Published : October 9, 2026 at 10:02 PM IST
ગાંધીનગર: સામાન્ય રીતે પ્રોટોકોલ મુજબ દરરોજ, પેસેન્જર ટ્રેન સેવાઓ શરૂ થતાં પહેલાં વહેલી સવારે એક ખાલી પાયલોટ ટ્રેન દોડાવવાની હોય છે. ગિફ્ટ સિટી (GIFT City)થી પેસેન્જર ટ્રેન સેવાઓ સવારે 7:48 વાગ્યે શરૂ થાય છે. દરરોજના પ્રોટોકોલ અનુસાર આજે વહેલી સવારે 6 વાગ્યે ચાલી રહેલી ખાલી પાયલોટ ટ્રેનમાં ગિફ્ટ સિટી સ્ટેશન નજીક સાઇડિંગમાં મેટ્રોના કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા. જેના કારણે ઓપરેશનલ ખામી સર્જાઈ હતી. જોકે કોચમાં કોઈ મુસાફર ન હોવાથી મોટી હોનારત ટળી ગઈ હતી.
આ કારણે, ગિફ્ટ સિટી જનારી પ્રથમ ટ્રેનને PDEU સ્ટેશન પર (સવારે 7:40) ટૂંકાવી દેવામાં આવી હતી અને તે એક ટ્રેનમાં સવાર મુસાફરોને PDEU સ્ટેશનથી બસ દ્વારા ગિફ્ટ સિટી સ્ટેશન સુધી લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ગિફ્ટ સિટી સ્ટેશનની સેવાઓ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી હતી.
જયારે બાકીના બધા કોરીડોર એટલે કે પૂર્વ-પશ્ચિમ કોરિડોર, ઉત્તર-દક્ષિણ કોરિડોર તથા મોટેરા-મહાત્મા મંદિર કોરિડોરની ટ્રેનો નિયત સમયપત્રક મુજબ જ દોડાવવામાં આવી હતી. તદુપરાંત જેએનએલયુ-ગિફ્ટ સિટી કોરિડોરમાં પણ પ્રથમ ટ્રેન સિવાયની બધી જ ટ્રેન રાબેતા મુજબ ચલાવવામાં આવી હતી.
મેટ્રો રેલના PRO અંકુર પાઠકે સ્વીકાર્યું છે કે, વહેલી સવારે આ ઘટના બની હતી પણ કોઈ પેસેન્જરને તકલીફ પડી નથી.
મેટ્રો વિભાગ દ્વારા જાણ કરવામાં આવી છે કે, હાલમાં પણ તમામ મેટ્રો સેવાઓ સમયસર /સમયપત્રક મુજબ કાર્યરત છે. પાયલોટ ટ્રેન અંગેની કામગીરી સાઇટ પર પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે, જ્યારે બનાવની તપાસ માટે ત્રણ સભ્યોની કમિટી બનાવવામાં આવી છે તથા તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી એક ટ્રેન ઓપેરેટર અને એક ટ્રેન કંટ્રોલરને ફરજ મોકૂફ કરવામાં આવ્યા છે.
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