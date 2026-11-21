દિલજીત દોસાંઝના લાઇવ કોન્સર્ટને ધ્યાનમાં રાખી મેટ્રોના સમયમાં ફેરફાર, ટ્રાફિકથી બચવા પોલીસ કમિશનરે કરી ખાસ અપીલ
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આજે પંજાબી સિંગર અને અભિનેતા દિલજીત દોસાંઝનો કાર્યક્રમ યોજાશે.
Published : November 21, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 10:54 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આજે પંજાબી સિંગર અને અભિનેતા દિલજીત દોસાંઝનો કાર્યક્રમ યોજાશે. નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે દિલજીત દોસાંઝના લાઇવ મ્યુઝિક કોન્સર્ટને લઇને GMRC દ્વારા અમદાવાદ અને ગાંધીનગર બન્ને કોરિડોરમાં મેટ્રો ટ્રેન સેવાઓના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. મેટ્રો રાત્રે 11:30 કલાક સુધી લંબાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
21.11.2026ના રોજ લંબાવેલા સમય દરમિયાન અમદાવાદમાં (મોટેરા સ્ટેડિયમથી APMC તથા થલતેજ ગામથી વસ્ત્રાલ ગામ) અને ગાંધીનગરમાં (મોટેરા સ્ટેડિયમથી મહાત્મા મંદિર) મેટ્રો ટ્રેન સેવાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે. મુસાફરોને પ્રવેશ માત્ર મોટેરા સ્ટેડિયમ મેટ્રો સ્ટેશન અને સાબરમતી મેટ્રો સ્ટેશન પરથી જ મળશે.
મેટ્રો ટ્રેન સેવાઓના સમયમાં ફેરફાર
Metro Train Services updates on Ahmedabad - Gandhinagar route only for 21-11-2026 https://t.co/wWGtvCThHG— Gujarat Metro Rail Corporation (GMRC) Limited (@MetroGMRC) November 20, 2026
અમદાવાદ શહેર પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. કોન્સર્ટને પગલે ટ્રાફિક ડાયવર્ઝન, પાર્કિંગ, એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ રૂટ અંગે એડવાઇઝરી પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર અનૂપમ સિંહ ગેહલોતે પ્રેક્ષકોને શક્ય હોય ત્યાં સુધી મેટ્રોનો ઉપયોગ કરવા અને પોલીસને સહયોગ આપવા અપીલ કરી છે.
ટ્રાફિકની મુશ્કેલી ટાળવા મેટ્રોનો ઉપયોગ કરવા અપીલ
પોલીસ કમિશનર અનૂપમ સિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, કોન્સર્ટ માટે અમદાવાદ શહેર પોલીસ તરફથી તમામ તૈયારીઓ કરી લેવામાં આવી છે. ટ્રાફિક વ્યવસ્થા, ક્યાં ડાયવર્ઝન રહેશે અને પાર્કિંગ ક્યાં કરવાનું રહેશે તે અંગે અલગ-અલગ એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે. તેમણે ખાસ કરીને પ્રેક્ષકોને મેટ્રો ટ્રેનનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરીને કોન્સર્ટ સ્થળે પહોંચવા અપીલ કરી છે, જેથી રસ્તાઓ પર વાહનોનો ધસારો ઓછો રહે અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સરળતાથી જાળવી શકાય.
બપોરે 3 વાગ્યાથી ગેટ ખુલશે, સમયસર પહોંચવા સૂચના
કોન્સર્ટ માટે સ્ટેડિયમના ગેટ બપોરે 3 વાગ્યાથી ખોલવામાં આવશે. પોલીસ કમિશનરે પ્રેક્ષકોને સમયસર સ્ટેડિયમ પહોંચીને પોતાની જગ્યા લઈ લેવા જણાવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, પ્રેક્ષકોને કયા ગેટમાંથી પ્રવેશ કરવાનો છે અને બહાર નીકળવા માટે કયા રૂટનો ઉપયોગ કરવાનો છે તેની વિગતો આપવામાં આવી છે. દરેક વ્યક્તિએ પોતાની ટિકિટ કે પાસમાં દર્શાવેલી જગ્યા પર જ જવું અને અન્ય જગ્યાએ જવાનો આગ્રહ ન રાખવો.
પોલીસ જવાનો સાથે સંકલન અને ધીરજ રાખવા અનુરોધ
મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થવાના હોવાથી પોલીસ કમિશનરે પ્રેક્ષકોને ફરજ પર તૈનાત પોલીસ જવાનો સાથે સંકલન જાળવવા અને ધીરજ રાખવા અપીલ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પોલીસ અને આયોજકો તરફથી જરૂરી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, પરંતુ કોન્સર્ટને સફળ બનાવવા માટે પ્રેક્ષકોનો સહયોગ પણ એટલો જ જરૂરી છે.
'અમદાવાદ એન્જોય કરે તે માટે સૌનો સહયોગ જરૂરી'
પોલીસ કમિશનર અનૂપમ સિંહ ગેહલોતે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ પણ અમદાવાદમાં મોટા કાર્યક્રમો દરમિયાન લોકોને સારો સહયોગ મળ્યો છે. આ વખતે પણ પ્રેક્ષકો ટ્રાફિક અને સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરે, પોલીસ સાથે સંકલન રાખે અને કાર્યક્રમનો આનંદ માણે તેવી અપીલ છે. શહેર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થાનો હેતુ એ છે કે તમામ ચાહકો સરળતાથી કોન્સર્ટમાં પહોંચી શકે અને અમદાવાદમાં કાર્યક્રમ શાંતિપૂર્ણ રીતે સંપન્ન થાય.
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