રજવાડાના સમયની યાદ અપાવતી મીટરગેજ ટ્રેન ફરી દોડશે, ધારીથી-જૂનાગઢ-સોમનાથ રૂટ પર પુન: રેલ્વે સેવા શરૂ થશે
અમરેલીમાં ધારીથી જૂનાગઢ-વેરાવળ-સોમનાથ રૂટ પર 22 ફેબ્રુઆરીથી મીટરગેજ ટ્રેન દોડે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
Published : February 12, 2026 at 10:22 PM IST
અમરેલી: રજવાડાના સમયની યાદ અપાવતી ધારીથી જૂનાગઢ-વેરાવળ-સોમનાથ રૂટ પર ફરી મીટરગેજ ટ્રેન દોડશે. સવા વર્ષથી બંધ રેલ્વે સેવા પુન: શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે. મીટરગેજ રૂટ પર એન્જીનનું સફળ ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યું હતું. 22 ફેબ્રુઆરીથી આ રૂટ પર ફરી મીટર ગેજ ટ્રેન સેવા શરૂ થવાની શક્યતા છે.
ધારી-સોમનાથ રૂટ પર મીટર ગેજ ટ્રેન ફરી શરૂ થશે
ધારીથી જૂનાગઢ, તાલાળા, સાસણ, દેલવાડા અને વેરાવળ સુધીની મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ માટે આશીર્વાદરૂપ મીટરગેજ રેલ્વે સેવા એક સવા વર્ષથી બંધ હતી. અમરેલી રેલ્વે સ્ટેશન ખાતે બ્રોડગેજ રૂપાંતરણની કામગીરી અને સ્ટેશન સ્તરે કરાયેલા ફેરફારોના કારણે આ ટ્રેન સેવા સંપૂર્ણપણે બંધ કરવી પડી હતી. જોકે, હવે અમરેલીના સાંસદ ભરત સુતરિયાના સતત પ્રયાસો અને રેલ્વે વિભાગ સાથેની બેઠક બાદ આ મીટરગેજ ટ્રેન ફરી શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે. બ્રોડગેજનું કામ પૂર્ણ થયા બાદ વેરાવળથી અમરેલી સુધીની બ્રોડગેજ સેવા કાર્યરત થઈ હતી, પરંતુ મીટરગેજ રૂટ પર ચાલતી લોકપ્રિય ટ્રેન બંધ રહેતા ધારી, વિસાવદર, તાલાળા, સાસણ અને આસપાસના વિસ્તારોના મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડતો હતો.
મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ માટે જીવનરેખા સમાન ટ્રેન
મીટરગેજ ટ્રેન સેવા ખાસ કરીને મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ માટે ખૂબ ઉપયોગી હતી. ઓછી કિંમતે મુસાફરો જૂનાગઢ, વેરાવળ, સોમનાથ તથા સાસણ ગીર સુધી મુસાફરી કરતા હતા. વેપારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, મજૂરો અને ધાર્મિક યાત્રાળુઓ માટે આ ટ્રેન જીવનરેખા સમાન હતી. સેવા બંધ થતા લોકો રોડ પરિવહન પર નિર્ભર બન્યા હતા, જેના કારણે ખર્ચમાં વધારો થયો હતો.
સાંસદ ભરત સુતરિયાના પ્રયાસોથી ફરી જાગ્યુ આશાનું કિરણ
અમરેલીના સાંસદ ભરત સુતરિયાએ જણાવ્યું હતું કે,“મીટરગેજ ટ્રેન બંધ હોવાથી મને ધારી સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી અનેક રજૂઆતો મળી હતી. આ ટ્રેન મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગ માટે ખૂબ આશાકારક અને જરૂરી હતી. આ વિસ્તારના લોકો સોમનાથ મહાદેવના દર્શને આ ટ્રેનમા જતા જેથી આ બાબતે મેં દિલ્હી ખાતે રેલ્વે મંત્રાલયના અધિકારીઓ તેમજ ડીઆરએમ–જીએમ સાથે બેઠક કરી હતી. સતત પ્રયાસોના પરિણામે હવે રેલ્વે વિભાગ દ્વારા ફરીથી આ ટ્રેન સેવા શરૂ કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે.”
એન્જીન દોડાવી ટ્રાયલ ટેસ્ટિંગ સફળ
રેલ્વે વિભાગ દ્વારા મીટરગેજ પાટા પર એક ટ્રેન એન્જીન દોડાવી ટ્રાયલ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. ટ્રાયલ સફળ રહેતા હવે આગામી દિવસોમાં નિયમિત ટ્રેન સેવા શરૂ થવાની પ્રક્રિયા તેજ બની છે. રેલ્વે વિભાગના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, આવતી 22 તારીખથી ધારીથી જૂનાગઢ–વેરાવળ રૂટ પર મીટરગેજ ટ્રેન સેવા પુનઃકાર્યરત થવાની શક્યતા છે.
ધારી તાલુકાને ફરી મળશે રેલ્વે કનેક્ટિવિટી
મીટરગેજ ટ્રેન શરૂ થતાં ધારી,વિસાવદર, તાલાળા, સાસણ, દેલવાડા, જૂનાગઢ,વેરાવળ અને સોમનાથ વિસ્તારોને ફરી રેલ્વે કનેક્ટિવિટી મળશે જેના કારણે પ્રવાસ, વેપાર અને પર્યટનને પણ વેગ મળશે. ખાસ કરીને ગીર પર્યટન અને સોમનાથ યાત્રાળુઓ માટે આ ટ્રેન ફરીથી ઉપયોગી બનશે. રજવાડા સમયની આ ટ્રેન ગીરના મધ્ય જંગલમાંથી પસાર થાય છે જેથી પર્યટકો પણ આ ટ્રેનમા ખાસ મુસાફરી કરતા હોય છે.
