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ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર: વરસાદના નવા રાઉન્ડની હવામાન વિભાગની આગાહી, જાણો તમારા વિસ્તારમાં ક્યારે પડશે

9 સપ્ટેમ્બરથી 15 સપ્ટેમ્બર સુધી ફરીથી ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ બનવાની શક્યતા હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (Etv Bharat gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 10:36 AM IST

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અમદાવાદઃ રાજ્યમાં વરસાદે લાંબો વિરામ લીધા બાદ હવે હવામાન વિભાગે ફરી એકવાર વરસાદ સિસ્ટમ સક્રિય થયાની આગાહી કરી છે. મહત્ત્વનું છે કે, ઓગસ્ટ મહિનો કોરોકટ જતા હવે વરસાદની કાગડોળે રાહ જોવાઈ રહી છે. ઓગસ્ટમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટા છવાયા વરસાદને બાદ કરતા ખેતીલાયક પણ વરસાદ પડ્યો નથી. સપ્ટેમ્બર મહિનાના 10 દિવસ જેટલો સમય વીતી જવા છતાં વરસાદની હજુ રાહ જોવાઈ રહી છે. ત્યારે 9 સપ્ટેમ્બરથી 15 સપ્ટેમ્બર સુધી ફરીથી ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ બનવાની શક્યતા હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

તમારા વિસ્તારમાં ક્યારે પડશે વરસાદ?

હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે આજે એટલે કે 10 સપ્ટેમ્બરે કચ્છ, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, પાટણ, વાવ-થરાદ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, સાબરકાંઠા, આણંદ, ભરૂચ, સુરત, મહીસાગર, દાહોદ સહિતના વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની જ્યારે છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, નવસારી, ડાંગ, દમણ, વલસાડ, દાદરા અને નગર હવેલી સહિતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.

11 સપ્ટેમ્બરે આ વિસ્તારોમાં પડી શકે છે વરસાદ

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (IMD AHMEDABAD)

હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે 11 સપ્ટેમ્બરે કચ્છ, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, પાટણ, વાવ-થરાદ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, સાબરકાંઠા, આણંદ સહિતના વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની જ્યારે મહીસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, નવસારી, ડાંગ, દમણ, વલસાડ, દાદરા અને નગર હવેલી સહિતના કેટલાક સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.

12 સપ્ટેમ્બરે આ વિસ્તારોમાં પડી શકે છે વરસાદ

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (IMD AHMEDABAD)

હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે 12 સપ્ટેમ્બરે વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, દમણ, વલસાડ, દાદરા અને નગર હવેલી, ડાંગ, તાપી, નર્મદા, છોટાઉદેપુર સહિતના વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.

13 સપ્ટેમ્બરે આ વિસ્તારોમા વરસાદની આગાહી

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (IMD AHMEDABAD)

હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે 13 સપ્ટેમ્બરે પોરબંર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, નવસારી, ડાંગ, દમણ, વલસાડ, દાદરા અને નગર હવેલી સહિતના વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.

14 સપ્ટેમ્બરે આ વિસ્તારોમા વરસાદની આગાહી

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (IMD AHMEDABAD)

હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે 14 સપ્ટેમ્બરે મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંર, જુનાગઢ, રાજકોટ, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, ભરૂચ, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, દમણ, વલસાડ, દાદરા અને નગર હવેલીના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામા આવી છે.

વરસાદની આગાહી
વરસાદની આગાહી (IMD AHMEDABAD)

આ ઉપરાંત 15 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની પણ આગાહી કરવામા આવી છે.

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