મંગળવારથી વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં હળવાથી લઈને ભારે વરસાદની આગાહી

ભારતીય હવામાન વિભાગે આ અઠવાડિયે બે પશ્ચિમી વિક્ષેપો ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં અસર કરવાની આગાહી કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 2:51 PM IST

હૈદરાબાદ: આ વખતે સતત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વાતાવરણમાં પલટો આવી રહ્યો છે. ત્યારે 7 એપ્રિલથી ફરી એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય ,થશે જેથી અમદાવાદમાં ગરમીનો પારો 1થી 2 ડિગ્રી વધવાની શક્યતા છે. તેમજ 30 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સાથે સાંજે ધુળની ડમરી ઉડવાની શક્યતા છે.

શનિવારે સક્રિય થયેલાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરથી ગુરુવાર અને શુક્રવારે અમદાવાદ શહેરમાં ગરમીનો પારો 36 ડિગ્રીની આસપાસ રહ્યો હતો. જો કે, રવિવારે 1 ડિગ્રી ઘટીને 35 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો હતો.

ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આ અઠવાડિયે બે પશ્ચિમી વિક્ષેપો ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતમાં અસર કરશે, 7 અને 8 એપ્રિલે મહત્તમ ગતિવિધિઓ થવાની સંભાવના છે. 7 એપ્રિલે કાશ્મીર ખીણમાં છૂટાછવાયા ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

