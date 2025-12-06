રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડીનો માહોલ જામ્યો, નલિયા 12.6 ડિગ્રી તાપમાન સાથે સૌથી ઠંડુગાર

ETV Bharat / state

આગામી 9 ડિસેમ્બરથી પવનની દિશા બદલાતા રાજ્યમાં ઠંડીની તિવ્રતા વધવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 6, 2025 at 11:27 AM IST

Updated : December 6, 2025 at 11:47 AM IST

અમદાવાદ: રાજ્યમાં 18-20 નવેમ્બર બાદ ફરી ઠંડીનો માહોલ જામ્યો છે. જેમાં સૌથી વધુ ઠંડી કચ્છના નલિયામાં નોંધાઈ છે. શનિવારે નલિયા 12.6 ડિગ્રી સાથે સૌથી ઠંડુગાર રહ્યું હતું. જ્યારે રાજકોટ, વડોદરા, ડિસા અને જુનાગઢમાં 14 અને 15+ ડિગ્રી ઠંડી નોંધાઈ હતી.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર શનિવારે નલિયાનું તાપમાન 12.6 ડિગ્રી નોંધાયું હતું.ત્યાર બાદ કંડલા એરપોર્ટ પર 13.2 ડિગ્રી તાપમાન, ડીસા 13.8 ડિગ્રી અને વડોદરા 14 ડિગ્રી સાથે સૌથી ઠંડા શહેરો રહ્યાં છે.

છેલ્લાં 24 કલાકમાં ક્યાં કેટલું નોંધાયું તાપમાન

અમરેલી 15

ગાંધીનગર 15.7

અમદાવાદ 15.8

સુરેન્દ્રનગર 16

રાજકોટ 16.4

મહુવા 17.7

પોરબંદર 18.3

ભાવનગર 19

દ્વારકા 19.4

દમણ 20

સુરત 20.1

9 ડિસેમ્બરથી પવનની દિશા બદલતા ઠંડી વધવાની હવામાન વિભાગની આગાહી છે. રાજ્યમાં દાહોદમાં 20 નવેમ્બરે ઠંડીનો પારો ગગડ્યો હતો. જ્યારે 18 નવેમ્બરે નલિયામાં સૌથી વધુ 10.8 ડિગ્રી ઠંડી નોંધાઈ હતી. હવે આશરે એક પખવાડીયા બાદ રાજ્યના 6 શહેરો નલિયા, રાજકોટ, કંડલા, ભૂજ, ડીસા અને જુનાગઢમાં પારો 15 ડિગ્રીથી ઓછો રહ્યો છે.

મહત્વપૂર્ણ છે કે, હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલે પણ ડિસેમ્બરમાં ઠંડી વધવાની સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટા પડવાની પણ આગાહી વ્યક્ત કરી હતી.

