ETV Bharat / state

સુરતના ડુમસ બીચ પર પ્રતિબંધ છતાં મર્સિડિઝ કાર લઈને ગયા, રેતીમાં ફસાતા ક્રેન બોલાવવી પડી

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, લાલ રંગની મર્સિડીઝ કારને કોઈ વ્યક્તિ બીચના કિનારે ઊંડે સુધી રેતીમાં લઈ ગયું હતું.

ડુમસ બીચ પર કાર ફસાઈ
ડુમસ બીચ પર કાર ફસાઈ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 28, 2025 at 3:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરતના પ્રખ્યાત ડુમસ બીચ પર વાહનો લઈ જવા પર સખ્ત પ્રતિબંધ હોવા છતાં, ફરી એકવાર ધનવાન લોકોની બેદરકારીનું પરિણામ જોવા મળ્યું છે. નિયમોની અવગણના કરીને દરિયાકિનારે લવાયેલી એક મોંઘીદાટ મર્સિડીઝ કાર દરિયાની રેતીમાં ખરાબ રીતે ફસાઈ ગઈ હતી અને લગભગ 60 ટકા જેટલી પાણીમાં ડૂબી ગઈ હતી.

પાણીનો પ્રવાહ વધતા કાર ફસાઈ
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, લાલ રંગની મર્સિડીઝ કારને કોઈ વ્યક્તિ બીચના કિનારે ઊંડે સુધી રેતીમાં લઈ ગયું હતું. અચાનક દરિયાના પાણીનો પ્રવાહ વધતા કાર રેતીમાં ધસી ગઈ હતી. મોજાંનો ફોર્સ એટલો જોરદાર હતો કે કારનો પાછળનો ભાગ લગભગ 60 ટકા જેટલો પાણીમાં ડૂબી ગયો હતો અને કારની ડીકી પણ ખૂલી ગઈ હતી.

ડુમસ બીચ પર કાર ફસાઈ (ETV Bharat Gujarat)

ક્રેઈનની મદદથી બહાર કઢાઈ
કાર ફસાઈ જતાં તેના માલિક/ડ્રાઈવરના તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ રહ્યા હતા. આખરે, આ મોંઘી કારને રેતીમાંથી બહાર કાઢવા માટે વિશાળ કાય ક્રેન મંગાવવાની નોબત આવી હતી. ક્રેનની મદદથી ભારે જહેમત બાદ કારને બહાર કાઢીને સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડવામાં આવી હતી.

ડુમસ બીચ પર કાર ફસાઈ
ડુમસ બીચ પર કાર ફસાઈ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી
આ બનાવની જાણ થતાં ડુમસ પોલીસે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે કારના નંબરના આધારે તેના માલિક વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. બીચ પર વાહનો લઈ જવાના પ્રતિબંધનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ માલિક સામે નિયમોનુસાર દંડ અથવા અન્ય સખ્ત પગલાં લેવામાં આવી શકે છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ડુમસ બીચ પર અગાઉ પણ અનેકવાર લક્ઝરી કાર અને એસયુવી ફસાઈ જવાની ઘટનાઓ બની ચૂકી છે, છતાં નિયમોના ધજાગરા ઉડાવવાનું યથાવત રહેતા પ્રશાસનની ચિંતા વધી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. નકલી દવા-ખાદ્યપદાર્થ માફિયાઓ સામે કડક કાયદો લાવો: પૂર્વ આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાણીની માંગ
  2. કમોસમી વરસાદનો માર: ખરીફ પાકો સાથે શિયાળુ પાકોના વાવેતરમાં વિલંબ, ઉત્પાદનમાં ઘટાડાની આશંકા

TAGGED:

SURAT DUMAS BEACH
DUMAS BEACH CAR STUCK
MERCEDES CAR ON DUMAS BEACH
SURAT NEWS
SURAT DUMAS BEACH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.