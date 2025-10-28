સુરતના ડુમસ બીચ પર પ્રતિબંધ છતાં મર્સિડિઝ કાર લઈને ગયા, રેતીમાં ફસાતા ક્રેન બોલાવવી પડી
Published : October 28, 2025 at 3:49 PM IST
સુરત: સુરતના પ્રખ્યાત ડુમસ બીચ પર વાહનો લઈ જવા પર સખ્ત પ્રતિબંધ હોવા છતાં, ફરી એકવાર ધનવાન લોકોની બેદરકારીનું પરિણામ જોવા મળ્યું છે. નિયમોની અવગણના કરીને દરિયાકિનારે લવાયેલી એક મોંઘીદાટ મર્સિડીઝ કાર દરિયાની રેતીમાં ખરાબ રીતે ફસાઈ ગઈ હતી અને લગભગ 60 ટકા જેટલી પાણીમાં ડૂબી ગઈ હતી.
પાણીનો પ્રવાહ વધતા કાર ફસાઈ
પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, લાલ રંગની મર્સિડીઝ કારને કોઈ વ્યક્તિ બીચના કિનારે ઊંડે સુધી રેતીમાં લઈ ગયું હતું. અચાનક દરિયાના પાણીનો પ્રવાહ વધતા કાર રેતીમાં ધસી ગઈ હતી. મોજાંનો ફોર્સ એટલો જોરદાર હતો કે કારનો પાછળનો ભાગ લગભગ 60 ટકા જેટલો પાણીમાં ડૂબી ગયો હતો અને કારની ડીકી પણ ખૂલી ગઈ હતી.
ક્રેઈનની મદદથી બહાર કઢાઈ
કાર ફસાઈ જતાં તેના માલિક/ડ્રાઈવરના તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ રહ્યા હતા. આખરે, આ મોંઘી કારને રેતીમાંથી બહાર કાઢવા માટે વિશાળ કાય ક્રેન મંગાવવાની નોબત આવી હતી. ક્રેનની મદદથી ભારે જહેમત બાદ કારને બહાર કાઢીને સુરક્ષિત જગ્યાએ ખસેડવામાં આવી હતી.
પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી
આ બનાવની જાણ થતાં ડુમસ પોલીસે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે કારના નંબરના આધારે તેના માલિક વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. બીચ પર વાહનો લઈ જવાના પ્રતિબંધનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ માલિક સામે નિયમોનુસાર દંડ અથવા અન્ય સખ્ત પગલાં લેવામાં આવી શકે છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ડુમસ બીચ પર અગાઉ પણ અનેકવાર લક્ઝરી કાર અને એસયુવી ફસાઈ જવાની ઘટનાઓ બની ચૂકી છે, છતાં નિયમોના ધજાગરા ઉડાવવાનું યથાવત રહેતા પ્રશાસનની ચિંતા વધી છે.
