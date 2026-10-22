અમદાવાદમાં પોર્ટર દ્વારા મેફેડ્રોન ડ્રગ્સની ડિલિવરી, બીજાના નંબર પર OTP આવતા ખુલ્યો ભેદ
નાના ચિલોડા સર્કલ પાસે 0.77 ગ્રામ ડ્રગ્સ મળ્યું, પોર્ટર ડિલિવરી બોયની સતર્કતાથી પોલીસ સુધી પહોંચ્યો મામલો
Published : October 22, 2026 at 2:12 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના નાના ચિલોડા સર્કલ પાસે પાર્સલ મારફતે મોકલવામાં આવી રહેલું 0.77 ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. પાર્સલમાં રિસિપિયન્ટ તરીકે અન્ય વ્યક્તિના મોબાઈલ નંબરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, મોબાઈલ પર પાર્સલ સંબંધિત મેસેજ અને OTP આવતાં સતીશ ચારણકાને શંકા ગઈ હતી. તેમણે પોર્ટર ડિલિવરી એજન્ટ વસંતભાઈ માધુભાઈ સોલંકીનો સંપર્ક કરીને પાર્સલ અંગે પૂછપરછ કરી હતી. ત્યારબાદ પાર્સલ ખોલીને તપાસ કરતાં અંદર ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું. સમગ્ર મામલે તાત્કાલિક 112 પર ફોન કરીને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આ કેસમાં ડ્રગ્સ મંગાવનાર પ્રિયાંક સંઘવીને ઝડપી લીધો છે, જ્યારે ડ્રગ્સ મોકલનાર અમિત સિંધી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
DCP ઝોન-4 અતુલ બંસલે જણાવ્યું હતું કે ડ્રગ્સને એરબડ્સના પેકેજિંગમાં રાખવામાં આવ્યું હતું અને તેની અંદર ઝિપર બેગમાં મેફેડ્રોન છુપાવવામાં આવ્યું હતું. પાર્સલમાં રિસિપિયન્ટ તરીકે સતીશ ચારણકાનો મોબાઈલ નંબર નોંધવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમને આ અંગે કોઈ જાણ નહોતી. મોબાઈલ પર OTP અને પાર્સલ સંબંધિત મેસેજ આવતાં તેમણે ડિલિવરી એજન્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું કે પાર્સલ ભાટ વિસ્તારમાં આવેલી કોઠારી હોસ્પિટલ નજીકથી આપવામાં આવ્યું હતું અને તેની ડિલિવરી ગોતા વિસ્તારમાં વંદે માતરમ્ પાસે કરવાની હતી. ડ્રગ્સ મંગાવનાર પ્રિયાંક સંઘવી સાબરમતી વિસ્તારમાં રહે છે, જ્યારે મોકલનાર અમિત સિંધી સરદારનગર વિસ્તારનો રહેવાસી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
પોર્ટર ડિલિવરી એજન્ટ વસંતભાઈ માધુભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ કોઠારી હોસ્પિટલની બહારથી પાર્સલ લઈને ડિલિવરી આપવા જઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન સતીશભાઈનો ફોન આવ્યો હતો. સતીશભાઈએ તેમને પાર્સલ અંગે વાત કરવા બોલાવ્યા બાદ મોબાઈલ નંબરના દુરુપયોગની હકીકત જણાવી હતી. ત્યારબાદ પાર્સલ ખોલીને તપાસ કરતાં અંદર શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી હતી. સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો બનાવ્યા બાદ 112 પર ફોન કરીને પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. વસંતભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ માત્ર પોર્ટર જ નહીં, પરંતુ અન્ય ડિલિવરી એપ્લિકેશનો મારફતે પણ કામ કરે છે. હાલ પોલીસે એક આરોપીને ઝડપી લઈ ડ્રગ્સના સ્ત્રોત અને સમગ્ર નેટવર્ક અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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