ETV Bharat / state

સાસરિયાના માનસિક ત્રાસે વહાલસોયા પુત્ર અને માતાનો ભોગ લીધો, ઉમરા વિસ્તારમાં અરેરાટી

મૃતક પૂનમ છેલ્લા કેટલાક સમયથી પોતાના પિયરમાં માતા અને ભાઈ સાથે રહેતી હતી.

સાસરિયાના માનસિક ત્રાસે વહાલસોયા પુત્ર અને માતાનો ભોગ લીધો, ઉમરા વિસ્તારમાં અરેરાટી
સાસરિયાના માનસિક ત્રાસે વહાલસોયા પુત્ર અને માતાનો ભોગ લીધો, ઉમરા વિસ્તારમાં અરેરાટી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 14, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ડાયમંડ સિટી સુરતના ઉમરા વિસ્તારમાં એક અત્યંત કરુણ અને કાળજું કંપાવી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. સાસરિયાંઓના કથિત માનસિક ત્રાસ અને કનડગતથી કંટાળીને 26 વર્ષીય પૂનમ શાહે પોતાના 4 વર્ષના માસૂમ પુત્ર સાથે જીવન ટૂંકાવ્યું છે. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

મૃતક પૂનમ છેલ્લા કેટલાક સમયથી પોતાના પિયરમાં માતા અને ભાઈ સાથે રહેતી હતી. ઘટનાના દિવસે સવારે પૂનમનો ભાઈ કોઈ કામ અર્થે બહાર ગયો હતો. અંદાજે 11 વાગ્યે તે અચાનક પોતાનું મોબાઈલ ચાર્જર લેવા ઘરે પરત ફર્યો ત્યારે ઘરનું દૃશ્ય જોઈ તેના હોશ ઊડી ગયા હતા. રૂમમાં તેની બહેન પૂનમ અને 4 વર્ષનો ભાણેજ બંને મૃત હાલતમાં હતા. તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હોવા છતાં તબીબોએ બંનેને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

સાસરિયાના માનસિક ત્રાસે વહાલસોયા પુત્ર અને માતાનો ભોગ લીધો, ઉમરા વિસ્તારમાં અરેરાટી (ETV Bharat Gujarat)

મૃતકની માતા ઉષાબેને ગંભીર આક્ષેપો કરતા જણાવ્યું છે કે, આ આત્મઘાતી પગલા પાછળ પૂનમના સાસરિયાં સીધી રીતે જવાબદાર છે.

નણંદનું શાસન: પરિવારના આક્ષેપ મુજબ, પૂનમની નણંદ ઘરના તમામ નિર્ણયો લેતી હતી અને સાસુ-પતિ તેની જ વાતોમાં આવી પૂનમને હેરાન કરતા હતા.

પતિની બેદરકારી: પૂનમના પતિ કરણ શાહ ક્યારેય પત્નીનો પક્ષ લેવાને બદલે નણંદના કહેવા પર ઝઘડો કરતો અને છૂટાછેડા માટે દબાણ કરતો હતો.

આર્થિક બહાના: લગ્નના 5 વર્ષ દરમિયાન પૂનમને વારંવાર પિયર મોકલી દેવામાં આવતી હતી. પતિ કરણ પોતે દેવામાં હોવાનું બહાનું કાઢી પૂનમને પિયર જ રહેવા મજબૂર કરતો હતો.

પૂનમે પાંચ વર્ષ પહેલાં અમદાવાદના કરણ શાહ સાથે પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. સપનાઓ સાથે શરૂ થયેલી આ સફર ટૂંક સમયમાં જ બોજ બની ગઈ હતી. ગર્ભાવસ્થા જેવા નાજુક સમયે પણ તેની સંભાળ રાખવાને બદલે સાસરિયાંઓએ તેને પિયર મોકલી દીધી હતી. માતા ઉષાબેને રડતા હૃદયે જણાવ્યું કે, "મારી દીકરી ક્યારેય બોજ બનવા નહોતી માંગતી, પણ સાસરિયાંઓએ તેને જીવવા જેવી છોડી નહોતી."

આ મામલે ઉમરા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સાસરિયાંઓ વિરુદ્ધ પુરાવાઓ એકત્ર કરવાની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SON AND MOTHER
UMRA AREA
MENTAL TORTURE
MENTAL TORTURE BY IN LAWS
CLAIMED THE LIVES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.