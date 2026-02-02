ETV Bharat / state

મેંદરડાના TDO 80 હજારની લાંચ લેતા ઝડપાયા, ATVTના કામ માટે માંગ્યા હતા પૈસા

જૂનાગઢના મેંદરડાના તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) 80,000ની લાંચ લેતા ACBના હાથે રંગેહાથ ઝડપાયા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 2, 2026 at 10:21 PM IST

જૂનાગઢ: જૂનાગઢના મેંદરડાના તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) 80,000ની લાંચ લેતા ACBના હાથે રંગેહાથ ઝડપાયા છે. TDOએ ATVT (આપણો તાલુકો વાઇબ્રન્ટ તાલુકો) અને અગાઉ કરેલા કામોના બદલામાં લાંચ માંગી હતી. ACBએ અરજદારની ફરિયાદના આધારે છટકુ ગોઠવી TDOને લાંચ લેતા ઝડપી પાડ્યા હતા.

જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડાના તાલુકા વિકાસ અધિકારીએ અરજદાર પાસેથી કામના બદલામાં લાંચ માંગી હતી. તાલુકા પંચાયત કચેરીએ પંચોની હાજરીની સામે 80 હજાર રૂપિયાનો પ્રથમ હપ્તો સ્વીકારવા જતા રાજકોટ અને જૂનાગઢ ACBની ટીમોએ તાલુકા વિકાસ અધિકારીને લાંચ લેતા રંગે હાથ ઝડપી લીધા હતા.

એક અરજદાર દ્વારા તાલુકા પંચાયતમાં પડતર કામોનો નિકાલ થાય તેમજ કામોને મંજૂરી મળે તે માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીને વિનંતી કરી હતી. જોકે, કામના બદલામાં લાંચિયા અધિકારીએ આર્થિક માંગણી કરી હતી.

મેંદરડાના TDOએ લાંચ માંગતા અરજદાર તે આપવા માંગતા નહતા અને તેમમે જૂનાગઢ અને રાજકોટ ACBનો સંપર્ક કર્યો હતો. રાજકોટ ACBના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર બલદેવસિંહ વાઘેલા અને જૂનાગઢ ACBની મદદથી નિયામક એમ.પી.સોલંકીની બનેલી ટીમોએ મેંદરડા તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે ટ્રેપ ગોઠવી હતી. 1 લાખ 65 હજારની લાંચનો પ્રથમ હપ્તો 80 હજાર રૂપિયા સ્વીકારવા જતા જૂનાગઢ ACBના ટ્રેપ અધિકારી કરમુરે પંચોની હાજરીમાં તાલુકા વિકાસ અધિકારી રંગે હાથ લાંચ લેતા ઝડપાયા હતા.

હાલ લાંચ સ્વીકારનાર તાલુકા વિકાસ અધિકારી ACBની પકડમાં છે. આગામી દિવસોમાં TDOને કોર્ટમાં રજૂ કરી તેના રિમાન્ડની માંગ કરી શકે છે.

