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જામનગર: સાંસદ પૂનમબેન માડમના માતૃશોકથી ભાજપ અને માડમ પરિવારમાં ઘેરો શોક

સાંસદ પૂનમબેન માડમના માતૃશ્રી દીનાબેન હેમંતભાઈ માડમનું 78 વર્ષની વયે દુઃખદ અવસાન થયું છે.

સાંસદ પૂનમબેન માડમના માતૃશોકથી ભાજપ અને માડમ પરિવારમાં ઘેરો શોક
સાંસદ પૂનમબેન માડમના માતૃશોકથી ભાજપ અને માડમ પરિવારમાં ઘેરો શોક (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 7:14 PM IST

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Updated : June 14, 2026 at 8:22 PM IST

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જામનગર: જામનગર લોકસભા બેઠકના લોકપ્રિય સાંસદ પૂનમબેન માડમના પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. સાંસદ પૂનમબેન માડમના માતૃશ્રી દીનાબેન હેમંતભાઈ માડમનું 78 વર્ષની વયે દુઃખદ અવસાન થયું છે. આ સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા જ સમગ્ર હાલાર પંથક, માડમ પરિવાર તેમજ રાજકીય અને સામાજિક વર્તુળોમાં ઘેરા શોકની લાગણી વ્યાપી ગઈ છે.

પરિવાર અને રાજકીય ક્ષેત્રે મોટી ખોટ
દીનાબેન માડમ લાંબા સમયથી જામનગરના સામાજિક અને પારિવારિક વર્તુળોમાં આદરણીય સ્થાન ધરાવતા હતા. તેમના નિધનના સમાચાર મળતાં જ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) ના સ્થાનિક તેમજ પ્રદેશ કક્ષાના નેતાઓ, કાર્યકરો અને અગ્રણીઓએ ઘેરા શોકની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. સાંસદ પૂનમબેન માડમ અને તેમના પરિવારને સાંત્વના પાઠવવા માટે રાજકીય અને સામાજિક ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચી રહ્યા છે.

મળતી માહિતી મુજબ, સ્વ. દીનાબેન હેમંતભાઈ માડમની અંતિમયાત્રા તેમના જામનગર સ્થિત નિવાસસ્થાન, નવાગામ ઘેડ ખાતેથી નીકળી હતી. આ અંતિમયાત્રામાં જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના રાજકીય સામાજિક આગેવાનો, વેપારીઓ, અને મોટી સંખ્યામાં સમર્થકો-નાગરિકો જોડાઈને સદગતને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. પૂનમબેન માડમના માતૃશ્રીની અંતિમયાત્રા માડમ ફળી, નવાગામ ઘેડથી નીકળીને સોનાપુરી સ્મશાન ખાતે નીકળી હતી. અંતિમયાત્રામા મોટી સંખ્યામા નગરજનો જોડાયા હતા.

માડમ પરિવારે જામનગર અને હાલારના વિકાસમાં મોટું યોગદાન આપ્યું છે. આવા કપરા સમયે સમગ્ર જામનગરની જનતા અને ભાજપ પરિવાર સાંસદ પૂનમબેન માડમ અને તેમના પરિવારની પડખે ઊભો છે. ઈશ્વર દિવંગત આત્માને શાંતિ આપે અને પરિવારને આ અસહ્ય દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે.

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Last Updated : June 14, 2026 at 8:22 PM IST

TAGGED:

પૂનમ માડમના માતૃશ્રીનું નિધન
POONAM MADAM MOTHER PASSED AWAY
JAMNAGANAR POLITICS
MP POONAM MADAM
MP POONAM MADAM

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