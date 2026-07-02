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રસોડાના તવા અને તગારામાંથી રેલાયા સંગીતના સૂર, ભવનાથ તળેટીમાં અનોખી ભક્તિ

સંગીત સાધના માટે મોંઘા સાધનો નહીં, પરંતુ ભક્તિ અને કલાની જરૂર હોય છે. ઉત્તર પ્રદેશના સંભલમાંથી આવેલા શ્રદ્ધાળુઓએ આ સાબિત કરી બતાવ્યું છે.

રસોડાના તવા અને તગારામાંથી રેલાયા સંગીતના સૂર
રસોડાના તવા અને તગારામાંથી રેલાયા સંગીતના સૂર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 2, 2026 at 1:43 PM IST

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જૂનાગઢ: સંગીત સાધના માટે મોંઘા સાધનો નહીં, પરંતુ ભક્તિ અને કલાની જરૂર હોય છે. ઉત્તર પ્રદેશના સંભલમાંથી આવેલા શ્રદ્ધાળુઓએ આ સાબિત કરી બતાવ્યું છે. સંભલથી દ્વારકા તરફ જઇ રહેલા હાથીરામ બાવા અને મસ્તરામ બાવાના સેવકોએ જૂનાગઢની ભવનાથ તળેટીમાં એક અનોખો દેશી જુગાડ કરીને સૌને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા છે.

રસોડામાં વપરાતા તવા અને તગારામાંથી નીકળ્યા સંગીતના સૂર

લોખંડનો તવો અને તગારુ. આ કોઈ સંગીતના સાધનો નથી પરંતુ વર્ષોથી સંગીતની મજા પોતાની અલગ મસ્તીમાં મેળવવા માગતા લોકો આ પ્રકારે વાસણોનો ઉપયોગ સંગીતના સાધન તરીકે કરી રહ્યા છે. વર્ષો પૂર્વે પણ જ્યારે સંગીતના કોઈ આધુનિક સાધનો અસ્તિત્વ ધરાવતા ન હતા. આવા સમયે પણ લોકો પોતાના ઘરમાં પડેલા વાસણ કે કોઈ ધાતુની ચીજ વસ્તુઓ સાથે અન્ય ચીજ વસ્તુઓ અથડાવીને એક પ્રકારનું સંગીત ઉત્પન્ન કરતા હતા. આધુનિક યુગમાં આજે પણ આ જ પ્રકારના દેશી જુગાડ પણ જોવા મળે છે. ઉત્તર પ્રદેશના સંભલ જિલ્લામાંથી આવેલા હાથીરામ બાવાના સેવકો સંભલથી દ્વારકા સુધી કીર્તન યાત્રાએ નીકળ્યા છે જેમાં તેઓ રોટલા શેકવાના લોખંડના તવા અને તગારામાંથી પણ સંગીત અને સૂર ઉત્પન્ન કરીને કીર્તનની મજા માણી રહ્યા છે.

રસોડાના તવા અને તગારામાંથી રેલાયા સંગીતના સૂર (ETV Bharat Gujarat)

ભવનાથ તવા અને તગારાના સંગીતથી ગુંજી ઉઠ્યું

હાથીરામ અને મસ્તરામ બાવાના સેવકો જૂનાગઢની ભવનાથ તળેટીમાં રોટલી શેકવાના તવા અને તગારાથી સંગીતના સૂર ઉત્પન કરીને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. રોટલી શેકવાના લોખંડના તવા પર લોખંડના મોટા બોલ્ટ અથડાવીને તેમાંથી સુરીલો અવાજ ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્યો હતો. બીજી તરફ અન્ય એક કીર્તનમાં સામેલ વ્યક્તિએ લોખંડના તગારા સાથે લાકડાની દાંડી અથડાવીને તેમાંથી પણ એક અલગ સૂર ઉત્પન્ન કર્યો હતો. તવા અને તગારામાંથી ઉત્પન્ન થતા શૂર ઢોલક અને નગારાના સુર સાથે એવી રીતે મેચ થયા કે જાણે કોઈ આધુનિક સમયમાં સંગીતના સાધનોમાંથી સૂર રેલાતા હોય. આ જ પ્રકારે તેઓ 15 દિવસથી સંગીતની સાધનાને તવા અને તગારામાંથી રેલાતા સૂર થકી પોતાની કીર્તન યાત્રાને આગળ વધારી રહ્યા છે.

જૂનાગઢની ભવનાથ તળેટીમાં એક અનોખો દેશી જુગાડ કરીને સૌને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા છે
જૂનાગઢની ભવનાથ તળેટીમાં એક અનોખો દેશી જુગાડ કરીને સૌને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા છે (ETV Bharat Gujarat)
રસોડામાં વપરાતા તવા અને તગારામાંથી નીકળ્યા સંગીતના સૂર
રસોડામાં વપરાતા તવા અને તગારામાંથી નીકળ્યા સંગીતના સૂર (ETV Bharat Gujarat)

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