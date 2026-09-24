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મહેસાણાના નગરદેવી સોને મઢાશે, અંબાજીના તર્જ પર તોરણવાળી માતાજીનું મંદિર બનશે સુવર્ણમય

મહેસાણાની સ્થાપના સમયનું ઐતિહાસિક તોરણવાળી માતાજી મંદિરને સોનાથી મઢવામાં આવી રહ્યું છે.

શ્રી તોરણવાળી માતાજી
શ્રી તોરણવાળી માતાજી (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 7:30 PM IST

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મહેસાણાઃ તોરણવાળી માતાજી એટલે મહેસાણા શહેરની નગરદેવી. હવે મહેસાણાના આ નગરદેવીને સોને મઢવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. સોમનાથ, દ્વારકા, અંબાજી અને કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરની જેમ હવે મહેસાણાની તોરણવાળી માતાજીને પણ સોનેથી મઢવામાં આવી રહ્યા છે.

ઐતિહાસિક તોરણવાળી માતાજી મંદિરને સુવર્ણમય બનાવવાની કામગીરી પૂરજોશમાં કરવામાં આવી રહી છે. મંદિરના મઢ પર અંબાજીની તર્જ પર અંદાજિત 52 તોલા જેટલું સોનું મઢવામાં આવશે. મંદિરને સુવર્ણમય કરવાની કામગીરીનો પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ થઈ ગયો છે. પ્રથમ તબક્કામાં અત્યાર સુધીમાં 130 ગ્રામ સોનું મંદિરમાં મઢવામાં આવ્યું છે.

અંબાજીની તર્જ પર તોરણવાળી માતાજી મંદિરને સુવર્ણમય બનાવાશે (Etv Bharat Gujarat)

તોરણવાળી માતાજીના મંદિરને સુવર્ણમય બનાવવા માટે ખાસ નિષ્ણાત કારીગરો બોલાવવામાં આવ્યા છે. આ કારીગરોએ પાંચ દિવસ સતત મહેનત કરીને 130 ગ્રામ સોનું મઢવાનું કામ પૂર્ણ કર્યું છે. મંદિરમાં આગેવાનનું કહેવું છેકે, આ મંદિરમાં પહેલા ચાંદીનું આવરણ ચડાવવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ પવિત્ર ધામમાં ચાંદીનું આવરણ સમયાંતરે કાળું પડી જતું હોવાથી, ભક્તોની ઈચ્છા, ભાવના અને આસ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને હવે મંદિરને સુવર્ણથી મઢવાનો નિર્ણય મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

કેવી રીતે પડ્યું તોરણવાળી માતાજીનું નામ?

મહેસાણાના તોરણવાળી માતાજીનું મંદિર 600 વર્ષ કરતા પણ વધુ પ્રાચીન છે. ઈ.સ. 1414માં મેસાજી ચાવડાના વંશજોએ આ મંદિરની સ્થાપના કરી હતી. ઈતિહાસ મુજબ મેસાજી ચાવડાના વંશજોએ વર્ષ 1414માં માતાજીના નામે તોરણ બાંધ્યું અને ત્યારથી તોરણવાળી માતાજી તરીકે ભક્તો ઓળખે છે.

તોરણવાળી માતાજીના મંદિર પર સોનાના 4 અલગ-અલગ પડોનું મજબૂત કોટિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રથમ તબક્કો પૂર્ણ થઈ ગયો છે. સમાજના આગેવાનો અને દાતાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા સોનાના દાનથી હાલ સમગ્ર મંદિર પરિસરમાં આસ્થા અને આનંદની સુગંધ રેલાઈ રહી છે. ટ્રસ્ટ દ્વારા મંદિરના સર્વાંગી વિકાસ માટે સરકાર પાસે પણ સહાયની અપીલ કરવામાં આવી છે.

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TAGGED:

તોરણવાળી માતાજી મંદિર
મહેસાણાની નગરદેવી
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