મહેસાણા: લાખવડ પ્રાથમિક શાળાએ સાબિત કરી બતાવ્યું 100% પ્લાસ્ટિક મુક્ત મોડલ, બાળકો સ્ટીલના ડબ્બામાં લાવે છે નાસ્તો

મહેસાણાની લાખવડ પ્રાથમિક શાળાની અનોખી પહેલ: 100% પ્લાસ્ટિક મુક્ત અભિયાનને બનાવી સફળ, વિદ્યાર્થીઓ સ્ટીલના ડબ્બામાં લાવે છે નાસ્તો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 11, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા: ગુજરાત સરકાર અને વિવિધ સામાજિક સંગઠનો દ્વારા પર્યાવરણની જાળવણી માટે અવારનવાર 'પ્લાસ્ટિક મુક્ત ગુજરાત' અને 'પ્લાસ્ટિક મુક્ત શહેર' બનાવવાના અનેક અભિયાનો ચલાવવામાં આવે છે. જોકે, મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં આ અભિયાનો સંપૂર્ણપણે 100 ટકા સફળ થતા જોવા મળતા નથી. પરંતુ, મહેસાણા જિલ્લાના લાખવડ ગામની સરકારી પ્રાથમિક શાળાએ આ દિશામાં એક ઉત્તમ અને પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. આ શાળાએ પોતાના કેમ્પસને અને વિદ્યાર્થીઓની દૈનિક જીવનશૈલીને 100 ટકા પ્લાસ્ટિક મુક્ત બનાવવામાં અદભૂત સફળતા હાંસલ કરી છે.


પ્લાસ્ટિકના પેકિંગવાળા નાસ્તા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ
લાખવડ પ્રાથમિક શાળામાં બાળકો પ્લાસ્ટિકના પેકિંગમાં આવતી ખાદ્ય વસ્તુઓ એટલે કે બજારમાં મળતા પડીકાં ન ખાય તે માટે ખાસ નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે અને બાળકોમાં પૂરતી જાગૃતિ લાવવામાં આવી છે. બહારના પડીકાં ખાવાથી માત્ર બાળકોના સ્વાસ્થ્યને જ નુકસાન નથી થતું, પરંતુ તેનો ખાલી પ્લાસ્ટિકનો કચરો પર્યાવરણને પણ ભારે નુકસાન પહોંચાડે છે. આથી શાળામાં આવા પેકેજ્ડ ફૂડ પર સખ્ત મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે.

પ્લાસ્ટિક મુક્ત શાળા (Etv Bharat Gujarati)


ઘરનો પૌષ્ટિક નાસ્તો અને સ્ટીલના ડબ્બાનો જ ઉપયોગ
આ પ્રતિબંધના કારણે બાળકો હવે ઘરેથી જ પૌષ્ટિક નાસ્તો લાવતા થયા છે. વાલીઓ પણ હવે બાળકોને બજારના પડીકાં આપવાને બદલે ઘરે બનાવેલી વાનગીઓ જેવી કે થેપલા, મમરા વગેરે નાસ્તામાં આપે છે, જેનાથી બાળકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો જોવા મળ્યો છે.


સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, શાળામાં અભ્યાસ માટે આવતા બાળકોએ પ્લાસ્ટિકના રંગબેરંગી કે વિવિધ ડિઝાઇનવાળા નાસ્તાના ડબ્બાનો ઉપયોગ કરવાનું સંપૂર્ણપણે ટાળ્યું છે. શાળામાં આવતા સામાન્ય વર્ગના આ બાળકો હવે પોતાનો નાસ્તો માત્ર ને માત્ર સ્ટીલ કે અન્ય ધાતુના ડબ્બામાં જ લઈને આવે છે.

"પ્લાસ્ટિકના ડબ્બા બંધ કરવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પ્લાસ્ટિકનો વપરાશ ઘટાડીને પર્યાવરણને થતું નુકસાન અટકાવવાનો છે." - શિક્ષણ વિભાગના અધિકારી

સમાનતા અને સંગઠનની ભાવના
આ પહેલથી માત્ર બાળકોમાં જ નહીં, પરંતુ તેમના વાલીઓમાં પણ પર્યાવરણ પ્રત્યે ભારે જાગૃતિ આવી છે. જ્યારે તમામ બાળકો શાળામાં રિસેસના સમયે પોતાના સ્ટીલના ડબ્બા ખોલીને એકસાથે ભેગા બેસીને નાસ્તો કરે છે, ત્યારે તેમની વચ્ચે સંગઠન, સમાનતા અને ભાઈચારાની ભાવના વ્યક્ત થાય છે. કોઈ બાળક મોંઘા પ્લાસ્ટિકના ડબ્બા લાવે અને કોઈ ન લાવી શકે તેવો ભેદભાવ પણ અહીં નાબૂદ થયો છે.


લાખવડ પ્રાથમિક શાળાનો આ પ્રયાસ સાબિત કરે છે કે જો સાચી નિષ્ઠા અને જાગૃતિ સાથે કોઈ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવે, તો 100 ટકા સફળતા ચોક્કસથી મળે છે. આજે આ શાળા માત્ર મહેસાણા જિલ્લા માટે જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની શાળાઓ માટે એક આદર્શ ઉદાહરણ બની ગઈ છે. અન્ય શાળાઓ પણ આ મોડલ અપનાવીને પ્લાસ્ટિક મુક્ત અભિયાનને વેગ આપી રહી છે.

