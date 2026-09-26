મહેસાણાની 15 શાળામાં 10થી ઓછા વિદ્યાર્થીઓ, છતાં બે શિક્ષકો આપી રહ્યા છે શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ
મહેસાણા જિલ્લાની 15 પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 10 કે તેથી ઓછી હોવા છતાં RTE એક્ટ મુજબ બે શિક્ષકોની ફાળવણી કરી ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ અપાઈ રહ્યું છે.
Published : September 26, 2026 at 8:22 PM IST
મનીષ મિસ્ત્રી, મહેસાણા: જિલ્લાની 15 પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા 10 કે તેથી ઓછી હોવા છતાં, શિક્ષણના અધિકાર (RTE) એક્ટના નિયમ મુજબ બે શિક્ષકો ફરજ બજાવી રહ્યા છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સ્થળાંતરના કારણે સંખ્યા ઘટી હોવા છતાં, સમર્પિત શિક્ષકો બાળકોને વ્યક્તિગત ધ્યાન આપે છે. જિલ્લામાં ‘એક પણ બાળક શિક્ષણથી વંચિત ન રહે’ના સંકલ્પ સાથે ગ્રામીણ શાળાઓમાં શિક્ષકો ઉજ્જવળ ભવિષ્ય ઘડી રહ્યા છે.
મહેસાણા જિલ્લામાં સરકારી પ્રાથમિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા દરેક બાળકના પાયાના શિક્ષણને સુદૃઢ બનાવવા માટે પ્રતિબદ્ધતાથી કાર્ય કરી રહી છે. બદલાતા સમય સાથે શહેરીકરણ અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાંથી પરિવારોના સ્થળાંતરના કારણે કેટલીક શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો નોંધાયો છે. તેમ છતાં, શિક્ષણ વિભાગના સકારાત્મક અભિગમ અને શિક્ષણના અધિકાર (RTE) કાયદાના નિયમોનું ચુસ્ત પાલન કરીને દરેક બાળક સુધી ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. જિલ્લાની 15 જેટલી પ્રાથમિક શાળાઓ એવી છે જ્યાં વિદ્યાર્થી સંખ્યા 10 કે તેથી ઓછી હોવા છતાં ત્યાં પૂરતા શિક્ષકો મૂકીને બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.
“શિક્ષણના અધિકાર (RTE) એક્ટના નિયમો મુજબ કોઈપણ સરકારી પ્રાથમિક શાળા એક શિક્ષકવાળી ન હોવી જોઈએ, જેથી પ્રત્યેક શાળામાં ઓછામાં ઓછા બે શિક્ષકોની ફાળવણી ફરજિયાત કરવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ભલે ઓછી હોય, પરંતુ મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણના કાયદા હેઠળ દરેક બાળકને શીખવાનો સમાન અધિકાર મળે તે અમારી પ્રાથમિકતા છે. સરકારના નિયમો અને આદેશ મુજબ શાળાઓનું સંચાલન સુચારુ રીતે ચાલી રહ્યું છે.” - ડૉ. શરદ ત્રિવેદી, DPEO, મહેસાણા
ઓછી સંખ્યા વચ્ચે વ્યક્તિગત માર્ગદર્શનનો લાભ
સામાન્ય રીતે મોટા વર્ગખંડોમાં શિક્ષક માટે દરેક બાળક પર સતત વ્યક્તિગત ધ્યાન આપવું પડકારજનક બનતું હોય છે. પરંતુ મહેસાણા જિલ્લાની આ ઓછી સંખ્યા ધરાવતી શાળાઓમાં બાળકો માટે આ સ્થિતિ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહી છે. અહીં ઉપલબ્ધ બે શિક્ષકો દ્વારા ધોરણ 1 થી 5ના પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીની અભ્યાસ ક્ષમતા, વાચન, લેખન અને ગણન પર સીધું તથા સઘન ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે. આનાથી ગ્રામીણ અને છેવાડાના બાળકોમાં પાયાનું શિક્ષણ અત્યંત મજબૂત બની રહ્યું છે.
શિક્ષક યોગેશ પરમારનું નિવેદન: સમર્પણ સાથે બાળકોનું ઘડતર
મહેસાણા તાલુકાની લાલજીનગર (ભગુના) પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય અને શિક્ષક યોગેશકુમાર બી. પરમારે જણાવ્યું હતું કે, “અમારી શાળામાં હાલ ધોરણ 1માં એક, ધોરણ 2માં બે, ધોરણ 3માં એક અને ધોરણ 5માં ત્રણ મળી કુલ 7 બાળકો અભ્યાસ કરે છે. અગાઉ અહીં 35થી વધુ બાળકો હતા, પરંતુ શહેરીકરણ અને સ્થળાંતરના કારણે સંખ્યા ઘટી છે. તેમ છતાં, અમે બંને શિક્ષકો કોઈપણ જાતની રજા પાડ્યા વિના દરરોજ નિયમિત ઉપસ્થિત રહીએ છીએ. સમયપત્રક મુજબ બાળકોને એકાગ્રતાથી ભણાવીએ છીએ જેથી તેઓ આગળ જઈને શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવી શકે.”
10 કે તેથી ઓછી સંખ્યા ધરાવતી 15 શાળાઓ
સંખ્યાના આંકડા કરતા શિક્ષણની ગુણવત્તા અને બાળકના વિકાસને પ્રાધાન્ય આપતી આ નીતિ સાબિત કરે છે કે અંતરિયાળ વિસ્તારનું એક પણ બાળક શિક્ષણ વિના ન રહેવું જોઈએ. ગ્રામીણ વાતાવરણ વચ્ચે પણ સમર્પિત શિક્ષકોના માર્ગદર્શન હેઠળ આ બાળકો ઉજ્જવળ કારકિર્દીના સપનાં સાકાર કરી રહ્યા છે.
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