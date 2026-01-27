ETV Bharat / state

મહેસાણા: કડીમાં જાહેરમાં યુવક પર છરી વડે હુમલો, 6 આરોપીઓ પકડાયા

પોલીસે આ મામલે ત્વરિત કાર્યવાહી કરતા 6 આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 27, 2026 at 8:46 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે સવાલ ઉભા કરતી એક ઘટના સામે આવી છે. કડીમાં જાહેરમાં એક યુવક પર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. કડીના બાલાપીર વિસ્તારમાં એક યુવક પોતાના કામ અર્થે અથવા ત્યાં ઉપસ્થિત હતા ત્યારે કેટલાક શખ્સોએ તેમની સાથે તકરાર કરી અને જોતજોતામાં મામલો બિચક્યો. આરોપીઓએ યુવક પર છરી વડે હુમલો કરી દીધો હતો. જોકે, પોલીસે આ મામલે ત્વરિત કાર્યવાહી કરતા 6 આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.

તારીખ 26મી જાન્યુઆરીની સાંજે 4:45 વાગ્યા આસપાસની ઘટના છે. કડીના દડી સર્કલ પાસે આવેલી બાલાપીર દરગાહના કમ્પાઉન્ડમાં એક ચા-નાસ્તાની દુકાન પર ધવલ ગજ્જર નામનો યુવક ઉભો હતા. એફ.આઈ.આર. મુજબ, તે સમયે બે બાઈક પર આવેલા કેટલાક શખ્સોએ ત્યાં આવીને યુવક સાથે બોલાચાલી શરૂ કરી હતી. આરોપીઓએ ફરિયાદી યુવકને "તમે અહીં કેમ આવ્યા છો?" તેમ કહીને તકરાર કરી હતી. જોતજોતામાં આ બોલાચાલી ઉગ્ર બની ગઈ અને આરોપીઓ મુનાફ ઉર્ફે મામા, ઈર્શાદ ઉર્ફે ચૂહો, અયાન કુરેશી અને ઈમ્તિયાઝ પરમાર સહિતના શખ્સોએ યુવકને ગડદાપાટુનો માર મારવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. ભરબજારે થયેલા આ હુમલાને કારણે ત્યાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી.

મામલો માત્ર મારપીટ સુધી સીમિત ન રહ્યો, પરંતુ આરોપીઓ હિંસક બની ગયા હતા. પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, આરોપી ઈર્શાદ ઉર્ફે ચૂહોએ પોતાની પાસે રહેલી છરી કાઢી હતી અને ફરિયાદી યુવકને જાનથી મારી નાખવાના ઈરાદે હુમલો કર્યો હતો. યુવકે સ્વબચાવમાં ખસી જતા છરી તેમના પેટના બદલે પગના સાથળના ભાગે વાગી હતી. આ દરમિયાન ત્યાં હાજર સાક્ષીઓએ વચ્ચે પડીને યુવકને છોડાવવાનો પ્રયાસ કરતા આરોપીઓએ તેમને પણ ધમકી આપી હતી. લોહીલુહાણ હાલતમાં યુવકને તાત્કાલિક કડીની ભાગ્યોદય હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં હાલ તેમને સારવાર અપાઈ હતી. સમગ્ર ઘટના બાદ ગણતરીના કલાકોમાં 6 જેટલા આરોપીઓ ને ડિટેઇન કરી પોલીસે ઘટના સ્થળ પર પહોંચી સમગ્ર ઘટનાનું રિ કન્સ્ટ્રક્શન પણ કર્યું હતું.

ઘટનાની જાણ થતાં જ કડી પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે યુવક ધવલ ગજ્જરની ફરિયાદના આધારે કુલ 9 લોકો સામે રાયોટિંગ અને મારામારી સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

કડી પોલીસ સ્ટેશનના પી.એસ.આઈ. પી.પી. ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ 6 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધી છે. બાકીના આરોપીઓને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આવી ઘટના ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં અને આરોપીઓ સામે કડકમાં કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલ પકડાયેલા આરોપીઓની પૂછપરછ ચાલી રહી છે.

