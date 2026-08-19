મહેસાણા: આંતર-જ્ઞાતિય પ્રેમલગ્ન કરનાર તબીબ યુવતીનું પિયરપક્ષ દ્વારા અપહરણ, પીડિત પરિવારના ન્યાયની માંગ સાથે પોલીસ સ્ટેશને ધરણાં
આંતર-જ્ઞાતિય લગ્નની અદાવતમાં પિયરપક્ષના લોકોએ આ ગુનો આચર્યો હોવાનો આક્ષેપ, ચોવીસ કલાક વીતવા છતાં યુવતીની કોઈ ભાળ નથી
Published : August 19, 2026 at 10:11 PM IST
મહેસાણા: શહેરમાં પ્રેમલગ્ન કરનાર એક તબીબ યુવતીનું તેના જ પિયરપક્ષના લોકો દ્વારા બળજબરીથી અપહરણ કરવામાં આવ્યું હોવાની અત્યંત ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. આંતર-જાતીય લગ્નની અદાવત રાખીને યુવતીના પરિવારજનોએ ફિલ્મી ઢબે આ ગુનો આચર્યો હોવાનો ગંભીર આરોપ છે. આ મામલે પીડિત પરિવારે મહેસાણાના એ ડિવિઝન પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી છે. જોકે, ચોવીસ કલાકથી વધુ સમય વિતી જવા છતાં અપહ્યત યુવતીની કોઈ જ ભાળ ન મળતા પીડિત પરિવારે પોલીસ સ્ટેશનમાં ધરણા શરૂ કરીને ન્યાયની આકરી માંગ કરી છે.
પ્રાપ્ત અને સત્તાવાર માહિતી મુજબ, મહેસાણા શહેરના ચામુંડા ચોકડી પાસે આવેલા અમરપુરા રેલવે નાળા બહારની શિવ વાટિકા સોસાયટીમાં રહેતા ફરિયાદી ઉષાબેન અતુલકુમાર પરમારના દીકરા ડૉ. સ્મિતે પાલનપુરના સદરપુર ગામના વતની ડૉ. ચાંદની જીતેન્દ્રકુમાર પટેલ સાથે થોડા સમય પૂર્વે એટલે કે ગત તારીખ 23 એપ્રિલ 2026 ના રોજ પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. યુવક અનુસૂચિત જાતિનો હોવાથી અને આ આંતર-જ્ઞાતિય લગ્ન હોવાના કારણે ચાંદનીના પિતા અને તેમના પરિવારને આ સબંધ બિલકુલ મંજૂર ન હતો. લગ્ન બાદ ડો. ચાંદની તેના પતિ સ્મિત અને સાસરી પક્ષના અન્ય સભ્યો સાથે મહેસાણા ખાતે ખુશીથી રહેતી હતી અને અગાઉ પણ તેના પિયરપક્ષના લોકો ત્રણ-ચાર વખત મળવા આવી ચુક્યા હતા.
ઘરે આવી યુવતીનું અપહરણ કરી ગયા
ફરિયાદમાં વર્ણવવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર, તારીખ 18 ઓગસ્ટ 2026 ના રોજ બપોરના આશરે સાડા ત્રણેક વાગ્યાના સુમારે અચાનક ચાંદનીના માતા નીતાબેન, પિતા જીતેન્દ્રભાઈ નાગરભાઇ પટેલ અને કાકા નરેશભાઈ નાગરભાઇ પટેલ અન્ય પાંચેક અજાણ્યા શખ્સો સાથે શિવ વાટિકા સોસાયટીમાં ધસી આવ્યા હતા. આ લોકો બે ગાડીઓ, જેમાં એક વેગેનાર અને એક સ્કોર્પિઓ કારનો સમાવેશ થાય છે, તેમાં સવાર થઈને આવ્યા હતા. ઘરમાં પ્રવેશ્યા બાદ નીતાબેને બીમારીનું બહાનું કાઢીને રૂમનો દરવાજો ખોલાવ્યો હતો અને ત્યારબાદ ચાંદનીના માતા-પિતા અને તેમની સાથે આવેલા શખ્સોએ ઘરમાં ઘૂસીને બળજબરીથી ચાંદનીને ખેંચીને બહાર કાઢી હતી. જ્યારે સ્મિતની માતા ઉષાબેન અને વૃદ્ધ દાદીએ ચાંદનીને છોડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તેમની સાથે ઉગ્ર ઝપાઝપી કરવામાં આવી હતી, જેમાં ઉષાબેનની સોનાની ચેઇન પણ ક્યાંક પડી ગઈ હતી. અપહરણકર્તાઓ જતા જતા ".... (જાતિસૂચક ગાળ) તમારી આટલી હિંમત કે અમારી દિકરીને તમો લગ્ન કરી લાવી તમારા ઘરે રાખો" તેવા જાતિવિષયક અપશબ્દો અને ગાળો બોલીને ચાંદનીનું અપહરણ કરી ફરાર થઈ ગયા હતા.
આ ગંભીર ઘટના બન્યા બાદ પરિવારે તાત્કાલિક 112 નંબર પર કૉલ કરીને પોલીસને જાણ કરી હતી. હાલમાં આ સમગ્ર પ્રકરણમાં મહેસાણા એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર રીતે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (બી.એન.એસ.) ની કલમ ૧૪૦(૩), ૧૮૯(૨), ૧૯૧(૨), ૩૧૪ તેમજ અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) અધિનિયમની કલમ ૩(૧)(આર) હેઠળ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
જોકે, ભોગ બનનાર યુવકના પરિવારનો મુખ્ય આક્ષેપ છે કે ફરિયાદ નોંધાવ્યાને ચોવીસ કલાકથી વધુ સમય વીતી ગયો હોવા છતાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા અપહ્યત યુવતીની કોઈ જ ભાળ મેળવવામાં આવી નથી. પોલીસ માત્ર "અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ" તેવો ગોળગોળ જવાબ આપી રહી છે. ડૉ. સ્મિત અને તેમના પરિવારે અત્યંત ભય વ્યક્ત કર્યો છે કે ચાંદનીના પરિવારજનો અને અસામાજિક તત્વો તેની હત્યા કરી શકે છે. સ્મિતના કાકા પિયુષ પરમારે મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે, તેઓ અને તેમનો આખો પરિવાર હાલમાં સતત ભયના ઓથાર હેઠળ જીવી રહ્યા છે. અગાઉ પણ તેમને અનેક વખત ધમકીભર્યા ફોન આવ્યા હતા, જેને તેમણે સામાન્ય ગણ્યા હતા, પરંતુ આટલું મોટું અને ઘાતક પગલું ભરાશે તેનો તેમને અંદાજ ન હતો.
પીડિત પરિવારે પોલીસ મહાનિદેશક અને ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ તેમજ મીડિયા સમક્ષ આજીજી કરતા અપીલ કરી છે કે, વહેલામાં વહેલી તકે યોગ્ય અને ઝડપી દિશામાં તપાસ કરીને તેમની પુત્રવધૂ ડૉ. ચાંદનીને સહી સલામત રીતે મુક્ત કરાવી ઘરે પરત લાવવામાં આવે. જ્યાં સુધી યુવતી હેમખેમ પાછી નહિ આવે ત્યાં સુધી પરિવારની ચિંતામાં વધારો થતો રહેશે. સમગ્ર પંથકમાં આ ઘટનાને પગલે ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે અને પોલીસની કામગીરી પર પણ અનેક સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: