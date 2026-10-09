મહેસાણામાં પેપર મિલના પ્રદૂષણ સામે ગ્રામજનોનું આંદોલન, GPCBએ શરૂ કરી કાર્યવાહી
પ્રદૂષણની અસરને કારણે બાળકોને ચક્કર આવવાની ઘટનાઓ બની અને ચાર ગામોની આશરે સાત શાળાઓ 10થી 15 દિવસ સુધી બંધ રહી.
Published : October 9, 2026 at 4:10 PM IST
મહેસાણા: છેલ્લાં ચાર વર્ષથી પેપર મિલમાંથી ફેલાતી દુર્ગંધ અને પ્રદૂષણથી આસપાસનાં ચારથી પાંચ ગામના લોકો પરેશાન હતા. શાળામાં બાળકો ચક્કર ખાઈને ઢળી પડ્યાની ઘટનાઓ અને પ્રદૂષણની અસરને પગલે ચાર ગામોની આશરે સાત શાળાઓ છેલ્લાં ૧૫ દિવસથી બંધ હતી. ગ્રામજનોએ રસ્તા રોકો આંદોલન કર્યું હતું. હાઈકોર્ટની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ GPCBએ ફેક્ટરીના ક્લોઝર હુકમની અમલવારી શરૂ કરી અને વીજ જોડાણ કાપવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી. કાર્યવાહી શરૂ થતાં ગ્રામજનોએ આંદોલન સમેટી લીધું.
આરોગ્ય પર માઠી અસર
પેપર મિલમાંથી નીકળતા પ્રદૂષણને કારણે બાળકો, વૃદ્ધો અને યુવાનો સહિત ગ્રામજનોના સ્વાસ્થ્ય પર માઠી અસર પડી હોવાનો સ્થાનિકોનો દાવો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, દુર્ગંધને કારણે માથું દુખવું, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ઊલટી અને ચક્કર આવવા જેવી સમસ્યાઓ થાય છે. લોકોના શરીર પર ફોલ્લા પડવાના કિસ્સા પણ સામે આવ્યા છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, દરરોજ 10થી 150 લોકો પ્રદૂષણજન્ય બીમારીઓની સારવાર માટે આરોગ્ય કેન્દ્રોની મુલાકાત લે છે.
“ગામલોકોની દુર્ગંધ અંગેની ફરિયાદોના સંદર્ભમાં GPCBએ ક્લોઝર હુકમ આપ્યો હતો. આ હુકમને હાઈકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો. હાઈકોર્ટમાં મામલાનો નિકાલ આવતાં આજે અમે ક્લોઝર હુકમની અમલવારી કરી રહ્યા છીએ અને ફેક્ટરીનું વીજ જોડાણ કાપી રહ્યા છીએ. ગામલોકોએ હકારાત્મક પ્રતિસાદ આપીને આંદોલન સમેટી લીધું છે.” - નરેશ ચૌધરી, GPCB અધિકારી
શાળાઓ બંધ, બાળકોના શિક્ષણને નુકસાન
પ્રદૂષણની અસર બાળકો પર પણ જોવા મળી છે. દુર્ગંધને કારણે શાળામાં બાળકો ચક્કર ખાઈને ઢળી પડ્યાની ઘટનાઓ બની હોવાનો ગ્રામજનોનો દાવો છે. બાળકોના સ્વાસ્થ્યને જોખમ હોવાનું માનીને વાલીઓએ તેમને શાળાએ મોકલવાનું બંધ કર્યું હતું.
પરિણામે, ચાર ગામોની આશરે સાત શાળાઓ છેલ્લાં ૧૦થી ૧૫ દિવસથી બંધ હતી. બાળકોના શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય પર અસર થતી હોવા છતાં લાંબા સમય સુધી વહીવટી તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો ન હોવાનું ગ્રામજનોએ જણાવ્યું.
તંત્ર સમક્ષ રજૂઆતો અને આંદોલન
મહિલાઓએ ઘરકામ અને પશુપાલન છોડીને છેલ્લાં ચાર વર્ષમાં મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયથી લઈને કલેક્ટર કચેરી સુધી અનેકવાર રજૂઆતો કરી હતી. સતત ૧૦-૧૦ દિવસ સુધી કચેરીઓના ધક્કા ખાવા છતાં કોઈ સકારાત્મક જવાબ મળ્યો ન હોવાનું તેમણે જણાવ્યું.
એક વર્ષ પહેલાં પણ ગ્રામજનોએ રસ્તા રોકો આંદોલન કર્યું હતું. સમસ્યાનો ઉકેલ ન આવતાં તેમણે ફરી રસ્તા પર ઊતરીને વિરોધ નોંધાવ્યો.
GPCB દ્વારા ક્લોઝરની કાર્યવાહી
ગ્રામજનોના આંદોલન વચ્ચે, ફેક્ટરી વિરુદ્ધ GPCB દ્વારા અગાઉ અપાયેલા ક્લોઝર હુકમ અંગે હાઈકોર્ટમાં ચાલતી કાનૂની પ્રક્રિયાનો નિકાલ આવ્યો હતો. હાઈકોર્ટમાંથી લીલી ઝંડી મળ્યા બાદ GPCBના અધિકારીઓએ ક્લોઝર હુકમની અમલવારી શરૂ કરી. ફેક્ટરીનું વીજ જોડાણ કાપવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી.
અધિકારીઓએ સમજાવટ કરી અને ક્લોઝરની કાર્યવાહી શરૂ થતાં ગ્રામજનોએ હાલ પૂરતું આંદોલન સમેટી લીધું. જોકે, ફેક્ટરી ફરી શરૂ થઈને પ્રદૂષણ ફેલાવશે તો ફરી ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ગ્રામજનોએ આપી.
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