ETV Bharat / state

મહેસાણાના વિદ્યાર્થીઓની અદભુત સિદ્ધિઃ ‘ગુજરાતનો ચિટ્ટી’ બનાવી રોબોફેસ્ટમાં 5 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ જીત્યું, શાળામાં ભવ્ય સન્માન

શ્રી વર્ધમાન વિદ્યાલયના આરવ પટેલ, દર્શ દરજી અને લક્ષ્ય ચોરસિયાએ છેલ્લા ત્રણ-ચાર મહિનાથી રાત-દિવસ મહેનત કરીને તૈયાર કર્યો AI રોબોટ, રોબોફેસ્ટ-ગુજરાત 5.0માં મળ્યું પ્રથમ સ્થાન.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 24, 2026 at 10:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: રજનીકાંતની બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મ ‘રોબોટ’નો પેલો સ્માર્ટ અને શક્તિશાળી ‘ચિટ્ટી’ તો તમને યાદ જ હશે? જે અશક્ય કામને ચપટી વગાડતા શક્ય કરી બતાવતો હતો. કંઈક આવો જ ચમત્કાર અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે 21 થી 23 માર્ચ દરમિયાન યોજાયેલા ‘રોબોફેસ્ટ-ગુજરાત 5.0’માં જોવા મળ્યો છે.

મહેસાણાની શ્રી વર્ધમાન વિદ્યાલયના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓએ બનાવેલા ‘AI HOMOBOT’ (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ હોમોબોટ) એ આખા ગુજરાતમાં ભારે આકર્ષણ જગાવ્યું છે. ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં રાજ્યભરની શાળાઓને પછાડીને પ્રથમ ક્રમ અને ₹5 લાખનું માતબર ઇનામ જીતીને આ નાના વૈજ્ઞાનિકોએ સમગ્ર ગુજરાતમાં મહેસાણાનું નામ રોશન કર્યું છે. આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ બદલ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓનું કંકુ તિલક કરી ભવ્ય સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું.

ધોરણ 9 થી 11ના વિદ્યાર્થીઓએ સર્જ્યો ઇતિહાસ

હાલમાં ચારેબાજુ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)ની બોલબાલા છે. આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ આ રોબોટ બનાવનાર ટીમમાં ધોરણ 9 થી 11ના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ – આરવ કે. પટેલ, દર્શ વી. દરજી અને લક્ષ્ય એમ. ચોરસિયાનો સમાવેશ થાય છે. શાળાના સાયન્સ શિક્ષક અને મેન્ટર રુમિત મિસ્ત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ આ ટીમે છેલ્લા ત્રણ-ચાર મહિનાથી રાત-દિવસ એક કરીને આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કર્યો હતો.

25 હજારથી 5 લાખ સુધીની રોમાંચક સફર

આ સફળતાની સફર જરાય સરળ નહોતી દિવાળી 2025 પછી તરત જ આ પ્રોજેક્ટ પર કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. શરૂઆતમાં ટીમે આઇડિએશન લેવલ પર પ્રપોઝલ મોકલીને ₹25,000 ની ગ્રાન્ટ મેળવી હતી. ત્યારબાદ પ્રૂફ ઓફ કન્સેપ્ટ લેવલ-2માં ફેબ્રુઆરી 2026માં ₹1,00,000ની ગ્રાન્ટ જીતીને પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી હતી. પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં કુલ 85 થી 90 હજારનો ખર્ચ થયો હતો, જે સરકારની આ ગ્રાન્ટમાંથી જ પૂરો કરવામાં આવ્યો હતો. અંતે ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં આ ટીમે ₹5,00,000નો વિજેતા તાજ પોતાના નામે કર્યો.

ટેસ્લા જેવી કંપનીઓને પણ પડે છે મુશ્કેલી, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓએ કરી બતાવ્યું

રોબોટમાં હ્યુમનોઇડ મૂવમેન્ટ (માણસની જેમ ચાલવું) સેટ કરવી સૌથી અઘરી હોય છે. ધોરણ 10માં ભણતા વિદ્યાર્થી દર્શ દરજીએ જણાવ્યું હતું કે, ટેસ્લા જેવી મોટી કંપનીઓને પણ રોબોટની પરફેક્ટ મૂવમેન્ટ કરાવવામાં મુશ્કેલી પડે છે. વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર રોબોટને ચલાવવા માટે જ એક આખો મહિનો સતત ટ્રાયલ અને એરર પાછળ વિતાવ્યો હતો. બોર્ડની પરીક્ષા હોવા છતાં, ટાઇમ મેનેજમેન્ટ કરીને દર્શે અદભુત કામગીરી કરી હતી.

રાત્રે 1 વાગ્યા સુધી શાળામાં જ રહી કરતા હતા પ્રોગ્રામિંગ

આ પ્રોજેક્ટ માટે ત્રણેય વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના કામને સુંદર રીતે વહેંચી લીધું હતું. આરવે હાર્ડવેર અને લાઇન ફોલોઇંગ પર, દર્શે મૂવમેન્ટ અને ઓબ્સ્ટેકલ અવોઇડિંગ પર, જ્યારે લક્ષ્ય ચોરસિયાએ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ પર કામ કર્યું હતું. અગાઉ લક્ષ્ય શાળાની ચૂંટણી માટે પણ ડિજિટલ વોટિંગ સોફ્ટવેર બનાવી ચૂક્યો છે. આ રોબોટ માટે વિદ્યાર્થીઓ સવારે 8 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 12 કે 1 વાગ્યા સુધી શાળામાં જ રોકાઈને કામ કરતા હતા. લક્ષ્યના શબ્દોમાં કહીએ તો, “લહેરો સે ડર કર નૌકા પાર નહીં હોતી, કોશિશ કરને વાલો કી કભી હાર નહીં હોતી.”

વાલીઓ અને શાળા પરિવારનો અદભુત સાથ

આ સફળતા પાછળ શાળાના પ્રિન્સિપાલ દીપક દેસાઈ, ટ્રસ્ટી મિલન ચૌધરી અને વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓનો મોટો ટેકો રહ્યો છે. શાળાએ સ્માર્ટ બોર્ડથી લઈને રાત્રે રોકાવા સુધીની તમામ વ્યવસ્થા પૂરી પાડી હતી. પ્રિન્સિપાલ દેસાઈએ ગર્વ સાથે જણાવ્યું કે શાળામાંથી અગાઉ પણ વિદ્યાર્થીઓ IIT સુધી પહોંચ્યા છે અને આ નવી પેઢી હવે AI ક્ષેત્રે દેશનું નામ રોશન કરવા તૈયાર છે.

આ રોબોટ હાલમાં સોશિયલ મીડિયા અને ટેકનોલોજી પ્રેમીઓમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. લોકો તેને “ગુજરાતનો ચિટ્ટી” કહી રહ્યા છે. સરકાર દ્વારા આ રોબોટને હાલમાં લોકોના નિદર્શન માટે પ્રદર્શનમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. આ ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ સાબિત કરી દીધું છે કે જો મનમાં દ્રઢ સંકલ્પ હોય તો ગમે તેવું મોટું શિખર સર કરી શકાય છે.

TAGGED:

MEHSANA STUDENTS AI ROBOT
ROBOFEST GUJARAT 5 LAC WINNER
AI HOMOBOT GUJARAT CHITTI
FIVE LAKH RUPEES PRIZE
GUJARAT CHITTI ROBOT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.