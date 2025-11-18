ETV Bharat / state

મહેસાણામાં નવી નોટો લેવા બેંક આગળ લાઈનો લાગી! લગ્નસરાની સિઝનમાં બેંક દ્વારા ₹14 લાખની 10ની નોટોનું વિતરણ

RBIએ બેંકોને સૂચના આપી હતી કે તેઓ કેમ્પનું આયોજન કરીને લોકોને નવી નોટો અને સિક્કાઓનું વિતરણ કરે, જેથી બજારમાં નવી ચલણી નોટોનું પરિભ્રમણ વધારી શકાય.

મહેસાણા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા 2016માં કરવામાં આવેલી નોટબંધીની જાહેરાત બાદ દેશભરની બેંકોની બહાર જૂની નોટો બદલવા અને નવી નોટો મેળવવા માટે લોકોની જે લાંબી કતારો જોવા મળી હતી, તેવો જ એક માહોલ આજે મહેસાણા શહેરમાં ફરી જોવા મળ્યો હતો. જોકે, આ વખતે લાઇન કોઈ મોટી નોટ બદલવા માટે નહીં, પરંતુ ફક્ત ₹10 ની નવી ચલણી નોટો મેળવવા માટે લાગી હતી. લોકોને ₹10 ની કોરી અને નવી નોટો લેવા માટે કલાકો સુધી ઊભા રહેવું પડ્યું હતું, પણ તેમ છતાં લોકોમાં થાક નહોતો.

અર્બન બેંક આગળ ઉમટી ભારે ભીડ
મહેસાણા શહેરમાં આવેલી જાણીતી અર્બન બેંકની બહાર આજે સવારથી જ લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ભીડનું મુખ્ય કારણ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) દ્વારા આપવામાં આવેલી સૂચના હતી. RBI એ બેંકોને સૂચના આપી હતી કે તેઓ કેમ્પનું આયોજન કરીને લોકોને નવી નોટો અને સિક્કાઓનું વિતરણ કરે, જેથી બજારમાં નવી ચલણી નોટોનું પરિભ્રમણ વધારી શકાય.

આ સૂચનાના પગલે, અર્બન બેંકે આજે વિશેષ કેમ્પનું આયોજન કર્યું હતું. આ સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતાં જ ₹10ની નવી કોરી નોટો લેવા માટે લોકો ઉમટી પડ્યા હતા. લોકોની સંખ્યા એટલી મોટી હતી કે બેંકની બહાર નોટબંધી સમયની યાદ અપાવે તેવી લાંબી કતારો લાગી ગઈ હતી.

લગ્નસરાની સિઝન અને નવી નોટોની માંગ
સામાન્ય રીતે, વર્ષ દરમિયાન બજારમાં ₹10ની નવી, કોરી નોટો ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. નોટો હાથોહાથ ફરવાથી ઘસાઈ જાય છે અથવા જૂની થઈ જાય છે. જોકે, આ નવી નોટોની માંગમાં અચાનક ઉછાળો આવવાનું મુખ્ય કારણ લગ્નસરાની સિઝન છે.

ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને લગ્ન પ્રસંગોમાં શુકનરૂપે અને વધામણી આપવા માટે નવી અને કોરી નોટોનો ઉપયોગ કરવાની પરંપરા છે. ₹10ની નોટનો ઉપયોગ કરીને અલગ-અલગ રકમના બંડલ (જેમ કે ₹101, ₹501, ₹1100 વગેરે) બનાવવામાં આવે છે, જે મહેમાનોને ભેટ સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે. અત્યારે લગ્નની સિઝન પૂરજોશમાં હોવાથી, લોકોની માંગ હતી કે તેમને મોટી સંખ્યામાં નવી નોટો મળી રહે. આ જ કારણે, બેંક દ્વારા કેમ્પનું આયોજન થતાં જ લોકો ગમે તેટલો સમય લાઈનમાં ઊભા રહેવા તૈયાર થઈ ગયા હતા.

₹17 લાખની નોટો અને સિક્કાઓ નું વિતરણ
અર્બન બેંકના સત્તાધીશોના જણાવ્યા મુજબ, ગ્રાહકોની ભારે માંગને ધ્યાનમાં રાખીને બેંક દ્વારા આજે ₹10 ની નવી નોટોનું મોટા પાયે વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. એક જ દિવસમાં બેંક દ્વારા ₹14 લાખની કિંમતની ₹10ની નવી નોટોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

આ ઉપરાંત, બજારમાં સિક્કાઓની તંગીની ફરિયાદોને દૂર કરવા માટે, બેંક દ્વારા ₹2 અને ₹5 ના કુલ ₹3 લાખની કિંમતના સિક્કાઓનું પણ વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આમ, એક જ દિવસમાં કુલ ₹17 લાખની નવી ચલણી નોટો અને સિક્કાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિતરણ બાદ ભીડમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો.

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે લગ્ન અને શુકન જેવા સામાજિક પ્રસંગોમાં લોકો માટે નવી અને કોરી નોટોનું મહત્વ કેટલું વધારે છે, જેના માટે તેઓ કલાકો સુધી રાહ જોવા પણ તૈયાર છે.

MEHSANA URBAN BANK
10 RUPEES NEW NOTES
MEHSANA BANK QUEUE
MEHSANA NEWS
