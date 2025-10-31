મહેસાણા: કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને મોટું નુકસાન, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલની ઝડપી સર્વેની માંગ
રાજ્યના અનેક વિસ્તારોની જેમ મહેસાણા જિલ્લા અને ખાસ કરીને કડી તાલુકામાં પણ ભારે વરસાદ વરસ્યો છે, જેનાથી ખેડૂતોની માથે આભ તૂટી પડ્યું છે.
Published : October 31, 2025 at 4:21 PM IST
મહેસાણા: છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સમગ્ર ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ (માવઠા)એ હાહાકાર મચાવ્યો છે, જેના કારણે ખેડૂતોના ઊભા પાકને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોની જેમ મહેસાણા જિલ્લા અને ખાસ કરીને કડી તાલુકામાં પણ ભારે વરસાદ વરસ્યો છે, જેનાથી ખેડૂતોની માથે આભ તૂટી પડ્યું છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને વરિષ્ઠ નેતા નીતિન પટેલે તાત્કાલિક સર્વે કરીને ખેડૂતોને સહાય ચૂકવવાની માંગણી કરી છે.
પાક લેવાની તૈયારી અને માવઠાનો માર
નીતિન પટેલે મીડિયા સમક્ષ આ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા ત્રણ દિવસથી રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ છે. આ માવઠાના કારણે ખેડૂતોને પારવાર નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોનો પાક લેવાની તૈયારીમાં હતો, અને બરાબર તે જ સમયે વરસાદ પડવાથી ખેડૂતોને મોટું નુકસાન થયું છે."
મહેસાણા જિલ્લામાં અને કડીમાં પણ થયેલા વરસાદનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "મહેસાણા જિલ્લામાં અને કડીમાં પણ વરસાદ પડ્યો છે. કડીના ખેડૂતોને પણ ભારે નુકસાન થયું છે. ખેડૂતોએ જે મહેનત કરી હતી, તે તમામ પાણીમાં ગઈ છે, અને ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે."
મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત અને ઝડપી સર્વેની વિનંતી
ખેડૂતોને થયેલા આ નુકસાન અંગે રાજ્ય સરકાર તાત્કાલિક પગલાં ભરે તે માટે નીતિન પટેલે મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રી સાથે વાતચીત કરી છે. તેમણે માહિતી આપી હતી કે, "ખેડૂતોને થયેલા નુકસાન અંગે મુખ્યમંત્રીએ સર્વેની સૂચના આપી દીધી છે."
જોકે, નુકસાનનું પ્રમાણ મોટું હોવાથી અને ખેડૂતો વહેલી તકે સહાયની રાહ જોઈ રહ્યા હોવાથી, તેમણે ખાસ કરીને તેમના વિસ્તાર કડી અને સમગ્ર મહેસાણા જિલ્લામાં સર્વેની કામગીરી ઝડપી બનાવવાની વિનંતી કરી છે.
નીતિન પટેલે કહ્યું હતું કે, "મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રીને પણ મેં આ અંગે વાત કરી છે. મેં તેમને વિનંતી કરી છે કે કડીમાં ઝડપી સર્વે કરાવીને ખેડૂતોને સહાય કરીને મદદરૂપ થવામાં આવે. કડી સહિત મહેસાણા જિલ્લામાં હું ઝડપી સર્વે કરવા માટે વિનંતી કરું છું, જેથી અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોને સમયસર આર્થિક ટેકો મળી શકે."
સહાય ચૂકવવાની પ્રક્રિયામાં વિલંબ ન થાય તે જરૂરી
કમોસમી વરસાદને કારણે મગફળી, કપાસ, ડાંગર સહિતના અન્ય રોકડિયા પાકોને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. આ સમયે ખેડૂતો આર્થિક સંકટમાં મુકાયા છે. નીતિન પટેલની આ રજૂઆતથી મહેસાણા અને કડીના ખેડૂતોમાં આશા જાગી છે કે રાજ્ય સરકાર તેમની વેદના સાંભળીને ઝડપથી સહાય પેકેજ જાહેર કરશે.
સરકારે ભલે સર્વેની સૂચના આપી દીધી હોય, પરંતુ પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રીની માંગણી સૂચવે છે કે સર્વેની કામગીરીમાં કોઈ વિલંબ ન થવો જોઈએ. ખેડૂતો માટે સમયસર સહાય મળવી અત્યંત જરૂરી છે, જેથી તેઓ ફરીથી ખેતી તરફ વળી શકે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે મહેસાણા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર નીતિન પટેલની વિનંતી પર કેટલી ઝડપથી કામગીરી કરીને ખેડૂતોને રાહત પૂરી પાડે છે.
