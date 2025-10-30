ETV Bharat / state

વિજાપુર તાલુકામાં કમોસમી વરસાદથી મગફળીનો પાક નિષ્ફળ, ખેડૂતોને રાતાપાણીએ રોવાનો વારો

વાતાવરણની અનિશ્ચિતતા અને લણણીના સમયે પડેલા કમોસમી વરસાદે (માવઠાએ) ખેડૂતોની મહિનાઓની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 4:08 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલુકાના મગફળીના ખેડૂતો માટે આ વર્ષની ખરીફ સિઝન આફત બનીને આવી છે. દર વર્ષે મોટા પાયે મગફળીનું વાવેતર કરતા ખેડૂતોને આ વર્ષે કુદરતી આપદાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. વાતાવરણની અનિશ્ચિતતા અને લણણીના સમયે પડેલા કમોસમી વરસાદે (માવઠાએ) ખેડૂતોની મહિનાઓની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે, જેના પરિણામે ઉત્પાદન ઓછું થયું છે અને બચેલા પાકની ગુણવત્તા પણ બગડી ગઈ છે.

વિજાપુરનો મગફળી પટ્ટો સંકટમાં

વિજાપુર તાલુકાના રણસીપુર ગામ સહિત આસપાસના ટેચાવા, ડેરિયા, સરદારપુર, કોટ, અને રામપુર જેવા લગભગ 7 થી 8 ગામોમાં મગફળીનું વિશાળ પ્રમાણમાં વાવેતર થાય છે. આ ગામોમાં આશરે 15 થી 20 હજાર વીઘા જમીનમાં ખેડૂતો આ પાક પર નિર્ભર રહે છે. જોકે, શરૂઆતથી જ ઓછા ઉતારાના કારણે ખેડૂતો ચિંતામાં હતા, ત્યાં માવઠાએ પરિસ્થિતિને વધુ વણસાવી દીધી છે.

વિજાપુર તાલુકામાં કમોસમી વરસાદથી મગફળીનો પાક નિષ્ફળ, ખેડૂતોને રાતાપાણીએ રોવાનો વારો (ETV Bharat Gujarat)

રણસીપુરના ખેડૂત પટેલ જોઈતાભાઈ સોમાભાઈએ પોતાની વેદના વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું કે, "ઓછો ઉતારો હોવા છતાં થોડી ઘણી આશા હતી, પરંતુ વરસાદ પડતાં મગફળીની ગુણવત્તા બગડી છે. પલળી ગયેલી મગફળીમાં ફૂગજન્ય રોગો જોવા મળ્યા છે, અને એટલું જ નહીં, પશુઓ માટેનો ઘાસચારો પણ કાળો પડી ગયો છે." એટલે કે, ખેડૂતોને પાક અને પશુ આહાર બંને સ્તરે નુકસાન થયું છે.

ખર્ચ સામે આવક નહીંવત, ભાવ અડધા થઈ ગયા

ખેડૂતોના જણાવ્યા અનુસાર, એક વીઘા મગફળીના વાવેતરમાં બિયારણ, દવા, મજૂરી સહિત અંદાજે ₹20,000 થી ₹25,000 જેટલો ખર્ચ થાય છે. પરંતુ આ વર્ષે ઉતારો પ્રતિ વીઘા માત્ર 10 થી 15 મણ જ મળ્યો છે.

અન્ય ખેડૂત ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ , "વરસાદમાં પલળી ગયેલી મગફળીનો માર્કેટમાં ભાવ અડધાથી પણ ઓછો એટલે કે માત્ર ₹700 થી ₹800 પ્રતિ મણ મળી રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિમાં ખેડૂતોને મહામુશ્કેલીએ પ્રતિ વીઘા ₹3,000 થી ₹4,000 જેટલો નજીવો નફો થવાની સંભાવના છે, અને ઘણા નાના ખેડૂતોને તો મોટી નુકસાની સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે."

નાના ખેડૂતોની સ્થિતિ વધુ કફોડી છે કારણ કે તેમની પાસે પલળેલી મગફળીને સૂકવવા અથવા સંગ્રહ કરવા માટે યોગ્ય જગ્યાનો અભાવ છે.

સરકારી યોજનાઓનો પણ આધાર નહીં

ખેડૂતોની મુશ્કેલી ત્યાં જ સમાપ્ત થતી નથી. સરકારની ખરીદી યોજનાઓ અને ટેકાના ભાવમાં પણ ભેજવાળી કે પલળેલી મગફળી સ્વીકારવામાં આવતી નથી. આ કારણે ખેડૂતોને અનિવાર્યપણે ઓછા ભાવ આપતા માર્કેટયાર્ડના વેપારીઓ પર નિર્ભર રહેવું પડે છે, જે તેમની આર્થિક સ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી રહી છે.

સ્થાનિક કૃષિ અધિકારીઓએ ચેતવણી આપી છે કે જો આ રીતે વાતાવરણની અનિશ્ચિતતા ચાલુ રહેશે, તો આગામી સિઝનમાં મગફળીના ખેડૂતો અન્ય ઓછા જોખમી પાકો તરફ વળવાની શક્યતા છે. ખેડૂતો સરકાર પાસે તાત્કાલિક સહાય અને થયેલા નુકસાનનું યોગ્ય વળતર મળે તેવી માંગણી કરી રહ્યા છે.

