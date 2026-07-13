મહેસાણામાં લૂંટના ઈરાદે હુમલો: વેપારીના હાથની આરપાર નીકળી છરી, 10 તોલા સોનું અને 1.50 લાખ રોકડની લૂંટ
બાઈક પર આવેલા બે અજાણ્યા શખ્સોએ વેપારીની આંખમાં મરચું નાંખી, ચપ્પુના ઘા ઝીંકીને સોનાના દાગીના અને રોકડ ભરેલી બેગની લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા હતા.
Published : July 13, 2026 at 9:10 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલો ઊભા કરતી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. ધોળા દિવસે શહેરના માર્ગ પર એક વેપારીને નિશાન બનાવીને લાખો રૂપિયાની લૂંટ ચલાવવામાં આવી છે. બાઈક પર આવેલા બે અજાણ્યા શખ્સોએ વેપારીની આંખમાં મરચું નાંખી, ચપ્પુના ઘા ઝીંકીને સોનાના દાગીના અને રોકડ ભરેલી બેગની લૂંટ ચલાવી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર પંથકમાં અને વેપારી આલમમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે.
કચ્છ જવા માટે બેંકમાંથી કાઢ્યા હતા દાગીના
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મહેસાણાની રામપુરા ચોકડી પાસે લાટીનો (લાકડાનો) વ્યવસાય કરતા રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ સાથે આ ગંભીર ઘટના બની છે. રમેશભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી અષાઢી બીજના તહેવાર નિમિત્તે તેમને પોતાના પરિવાર સાથે કચ્છ જવાનું હતું. આ પ્રસંગ માટે તેઓ પોતાની ક્રેડિટ બેંકમાં ગયા હતા અને ત્યાં આવેલા પોતાના લોકરમાંથી દાગીના અને રોકડ રકમ કાઢીને પરત ફરી રહ્યા હતા.
આંખમાં મરચું નાંખ્યું અને બેગના પટ્ટા કાપી નાખ્યા
બેંકમાંથી સોનાની લકી, હાર અને વીંટી સહિત આશરે 10 તોલા સોનાના દાગીના તેમજ 1.50 લાખ રૂપિયા રોકડા એક બેગમાં લઈને તેઓ બાઈક પર નીકળ્યા હતા. બપોરે અંદાજે બેથી સવા બે વાગ્યાના અરસામાં, જ્યારે તેઓ ગાયત્રી હોસ્પિટલ પાસેના વળાંક પરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે સામેથી બાઈક પર આવેલા બે શખ્સોએ તેમને આંતર્યા હતા. લૂંટારુઓએ કોઈ કંઈ સમજે તે પહેલાં જ રમેશભાઈની આંખમાં મરચાની ભૂકી નાંખી દીધી હતી. મરચું આંખમાં જતાં જ રમેશભાઈને દેખાતું બંધ થઈ ગયું હતું. તેમ છતાં તેમણે પોતાની બેગને મજબૂતાઈથી પકડી રાખી હતી. લૂંટારુઓએ પહેલા બેગના બંને પટ્ટા (નાકા) કાપી નાખ્યા હતા અને ઝપાઝપી શરૂ કરી હતી.
ચપ્પુના ઘા ઝીંકી લૂંટારુઓ ફરાર
ઝપાઝપી દરમિયાન લૂંટારુઓએ તેમની પાસે રહેલા ચપ્પુ (ખંજર) વડે રમેશભાઈના હાથ પર જીવલેણ હુમલો કરી દીધો હતો. હાથના ભાગે ચપ્પુ વાગતા અને લોહી નીકળવા લાગતા રમેશભાઈના હાથમાંથી બેગ છૂટી ગઈ હતી. લૂંટારુઓ બંને યુવાનો હતા અને તેમણે પોતાના મોઢા પર રૂમાલ બાંધેલો હતો. તેઓ લૂંટ ચલાવીને દર્જી સાહેબના દવાખાના પાછળના રસ્તેથી બાઈક પર બેસીને પળવારમાં ફરાર થઈ ગયા હતા.
પ્રત્યક્ષદર્શીની મદદ અને હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા
હુમલો થતાં જ રમેશભાઈએ બચાવ માટે બૂમાબૂમ શરૂ કરી દીધી હતી. તેઓ "ઓ બળદેવભાઈ, ઓ બળદેવભાઈ, જલ્દી આવો" કહીને મદદ માટે પોકાર કરી રહ્યા હતા. આ સમયે નજીકમાં જ પોતાની દુકાનમાં બેઠેલા બળદેવભાઈ તેમનો અવાજ સાંભળીને બહાર દોડી આવ્યા હતા. બળદેવભાઈએ જોયું કે રમેશભાઈ લોહીલુહાણ હાલતમાં છે. આસપાસના લોકો પણ એકઠા થઈ ગયા હતા. બળદેવભાઈ અને અન્ય લોકોએ ભેગા મળીને સૌથી પહેલા રમેશભાઈની આંખમાં પાણી છાંટીને તેમને મરચાની બળતરાથી થોડી રાહત પહોંચાડી હતી. ત્યારબાદ તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે મહેસાણાની લાયન્સ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં વેપારી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને સમગ્ર મામલે પોલીસ વધુ તપાસ ચલાવી રહી છે.
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