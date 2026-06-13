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મહેસાણાની રૂપેણ નદીમાં ઝેરી કેમિકલયુક્ત પાણી ઠલવાતાં જળચર જીવોનો ખાતમો, પશુપાલકો અને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ

ખેડૂત યુવાનોએ 25 કિલોમીટર સુધી નદીના વહેણની સમાંતર ચાલીને કરેલી તપાસમાં ખુલાસો થયો કે કરસનપુરાની સીમમાં આવેલી બે કેમિકલ કંપનીમાંથી પાણી નદીમાં આવી રહ્યું છે.

મહેસાણાની રૂપેણ નદીમાં ઝેરી કેમિકલયુક્ત પાણી ઠલવાતાં પશુપાલકો અને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ
મહેસાણાની રૂપેણ નદીમાં ઝેરી કેમિકલયુક્ત પાણી ઠલવાતાં પશુપાલકો અને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 8:17 PM IST

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મહેસાણા : જિલ્લામાંથી પસાર થતી ખારી અને રૂપેણ નદી હાલમાં પ્રદૂષણનો ભોગ બની છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ નદીમાં કેમિકલયુક્ત કાળું અને અત્યંત દુર્ગંધ મારતું પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. આને કારણે આસપાસના ગામડાઓના લોકોનું જીવવું દુષ્કર બની ગયું છે. નદીના દૂષિત પાણીના કારણે અસંખ્ય માછલીઓ અને અન્ય જળચર જીવોના ટપોટપ મોત નિપજ્યા છે. નદીની આ દયનીય સ્થિતિને લઈને પર્યાવરણ પ્રેમીઓ, ખેડૂતો અને પશુપાલકોમાં ભારે ચિંતા અને આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.

માહિતી અનુસાર, નદીમાં વહેતું આ કાળું અને ઝેરી પાણી મહેસાણાના કરસનપુરાથી લઈને બહુચરાજીના સુજાણપુરા સુધી પહોંચી ગયું છે. આ પ્રદૂષણ ક્યાંથી આવી રહ્યું છે, તે શોધવા માટે મોઢેરા પંથકના બે જાગૃત ખેડૂત યુવાનોએ સતત 25 કિલોમીટર સુધી નદીના વહેણની સમાંતર ચાલીને જાતે તપાસ કરી હતી. તેમની આ તપાસમાં એવો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે, કરસનપુરાની સીમમાં આવેલી બે જેટલી કેમિકલ કંપનીઓના નાળામાંથી સીધું જ આ ઝેરી પાણી નદીમાં છોડવામાં આવી રહ્યું છે.

મહેસાણાની રૂપેણ નદીમાં ઝેરી કેમિકલયુક્ત પાણી ઠલવાતાં પશુપાલકો અને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક આગેવાન ગોવિંદસિંહ અને વિજયભાઈએ પોતાની વેદના વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, રૂપેણ નદી પર આજુબાજુના 50 જેટલા ગામો નિર્ભર છે. છેલ્લા એકાદ મહિનાથી પાણી ખરાબ આવતું હતું, પરંતુ છેલ્લા 15 દિવસથી સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની ગઈ છે. નદીના કિનારે આવેલા દેલવાડા, સુજાણપુરા, તારપુરા અને એડલા જેવા ગામોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી અને પશુપાલન છે. ગાયો અને ભેંસો આ નદીનું પાણી પીવા મજબૂર છે, જેના કારણે અનેક પશુઓ બીમાર પડ્યા છે. આ ઉપરાંત, નદીના પ્રદૂષિત પાણીથી સિંચાઈ કરવાથી ખેડૂતોના ઊભા પાક પણ સુકાઈ રહ્યા છે. એક મોટી સમસ્યા એ પણ છે કે ખેતરોમાં જવા માટે પાકા રસ્તા ન હોવાથી લોકોને આ કેમિકલવાળા પાણીમાંથી જ ચાલીને પસાર થવું પડે છે. જેના કારણે નાના બાળકો અને વડીલોને પગમાં ખંજવાળ અને ચામડીના રોગો થવાની વ્યાપક ફરિયાદો ઉઠી છે.

કરસનપુરાની કેમિકલ કંપનીઓના નાળામાંથી સીધું જ રૂપેણ નદીમાં ઝેરી પાણી
કરસનપુરાની કેમિકલ કંપનીઓના નાળામાંથી સીધું જ રૂપેણ નદીમાં ઝેરી પાણી (Etv Bharat Gujarat)

આ મામલે તંત્રને જગાડવા માટે સ્થાનિક કક્ષાએથી લેખિત રજૂઆતો શરૂ કરવામાં આવી છે. દેલવાડા (ખાંટ) ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ દ્વારા બહુચરાજીના તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) ને સત્તાવાર રીતે લેખિતમાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે. પંચાયતના પત્રમાં સ્પષ્ટપણે જણાવાયું છે કે, અજાણી કંપનીઓ દ્વારા રૂપેણ નદીમાં કેમિકલયુક્ત પાણી છોડાતા જળસૃષ્ટિ નાશ પામી છે અને પશુઓના જીવ પર જોખમ તોળાઈ રહ્યું છે. તેથી તાત્કાલિક સ્થળ તપાસ કરી જવાબદારો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

મહેસાણાની રૂપેણ નદીમાં ઝેરી કેમિકલયુક્ત પાણી ઠલવાતાં પશુપાલકો અને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ (Etv Bharat Gujarat)

ગ્રામજનોના હોબાળા અને રજૂઆતો બાદ પ્રાદેશિક પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB) નું તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. GPCB ની એક વિશેષ ટીમે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. આ અંગે GPCB અધિકારી નરેશ ચીંધરીએ ટેલિફોનિક વાતચીતમાં કહ્યું હતું કે, નદીના દૂષિત પાણીના અને કંપનીઓમાંથી પણ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. આ સેમ્પલના રિપોર્ટ આવ્યા બાદ યોગ્ય અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સ્થાનિક લોકોની તંત્ર પાસે એક જ માંગ છે કે, ઝેરી પાણી નદીમાં આવતું તાત્કાલિક બંધ કરાવવામાં આવે અને કસૂરવાર કંપનીઓ સામે શિક્ષાત્મક પગલાં લેવામાં આવે. આ સાથે, નદીમાં જમા થયેલા ઝેરી કેમિકલને ધોઈ કાઢવા માટે નર્મદા કેનાલમાંથી શુદ્ધ પાણી છોડવામાં આવે, જેથી નદી ફરીથી શુદ્ધ થઈ શકે.

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