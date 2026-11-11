સુરેન્દ્રનગરમાં હરિદ્વાર યાત્રાના નામે 450થી વધુ યાત્રિકો સાથે છેતરપિંડી
સુરેન્દ્રનગરમાં હરિદ્વાર યાત્રાના નામે 450થી વધુ યાત્રિકો સાથે છેતરપિંડી, ટુર ધારકે 4200 રૂપિયામાં 10 દિવસ હરિદ્વાર લઈ જવાની સ્કીમ બહાર પાડી હતી.
Published : November 11, 2026 at 5:28 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં ધાર્મિક યાત્રાના નામે મોટી છેતરપિંડીનો ભાંડો ફૂટ્યો છે. હરિદ્વાર લઈ જવાના નામે 450થી વધુ યાત્રિકો પાસેથી લાખો રૂપિયા ઉઘરાવી ટુર ધારક ફરાર થઈ ગયો છે. આજે સવારે ભોગ બનનાર યાત્રિકો સીટી પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા અને ન્યાય માટે હોબાળો મચાવ્યો હતો. પોલીસ કાર્યવાહી ન કરતી હોવાનો પણ યાત્રિકોએ આક્ષેપ કર્યો હતો.
સુરેન્દ્રનગરના એક ટુર ધારકે થોડા દિવસ પહેલા 4200 રૂપિયામાં 10 દિવસ હરિદ્વાર લઈ જવાની સ્કીમ બહાર પાડી હતી. આ સ્કીમમાં હરિદ્વાર, ઋષિકેશ સહિતના સ્થળોએ દર્શન કરાવવાની વાત કરવામાં આવી હતી. રહેવા, જમવા અને બસની સંપૂર્ણ સુવિધા આપવામાં આવશે તેવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું. ઓછા ખર્ચમાં હરિદ્વાર જવાની તક મળતા સુરેન્દ્રનગરના જુદા-જુદા વિસ્તારોના 450થી વધુ ભક્તોએ પોતાના નામ નોંધાવ્યા હતા.
યાત્રિકોએ પોતાના પરિવાર સાથે જવા માટે ટુર ધારકને 4200 રૂપિયા લેખે રકમ આપી હતી. કેટલાક લોકોએ તો પોતાના આખા પરિવારના 4થી 5 લોકોના રૂપિયા ભર્યા હતા. ટુર ધારકે તમામને રસીદ પણ આપી હતી અને નક્કી કરેલ તારીખે સવારે નક્કી કરેલ સ્થળે ભેગા થવાનું કહ્યું હતું.
આજે વહેલી સવારે યાત્રિકો પોતાના બેગ-બિસ્તરા સાથે નક્કી કરેલ સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. વૃદ્ધ માતાઓ, બહેનો અને બાળકો સહિત 200થી વધુ લોકો હરિદ્વાર જવાના ઉત્સાહ સાથે રાહ જોઈ રહ્યા હતા. પરંતુ કલાકો સુધી રાહ જોવા છતાં પણ બસો આવી ન હતી. યાત્રિકોએ ટુર ધારકને ફોન કર્યો તો ફોન પણ બંધ આવતો હતો. ટુર ધારકનું ઘર અને ઓફિસ પણ બંધ જોવા મળી હતી. આથી યાત્રિકોને ખ્યાલ આવ્યો કે પોતાની સાથે મોટી છેતરપિંડી થઈ છે.
આ વાતની જાણ થતા જ યાત્રિકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો. તમામ યાત્રિકો એકઠા થઈને સુરેન્દ્રનગર સીટી પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. પોલીસ મથકે હોબાળો મચાવી તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. યાત્રિકોનું કહેવું હતું કે અમારી મહેનતની કમાણી લૂંટાઈ ગઈ છે. અમારા રૂપિયા પરત અપાવો અને આરોપીને પકડો.
ભોગ બનનાર યાત્રિકોમાં મોટાભાગના લોકો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના છે. કેટલાકે મજૂરી કરીને, કેટલાકે ઉછીના પૈસા લઈને તો કેટલાકે પોતાની બચતમાંથી રૂપિયા ભર્યા હતા. હરિદ્વાર જઈને ગંગા સ્નાન કરવાનું તેમનું વર્ષો જૂનું સ્વપ્ન હતું. પરંતુ ટુર ધારકની છેતરપિંડીના કારણે તેમનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું છે.
યાત્રિકોનો આક્ષેપ છે કે પોલીસ દ્વારા આ મામલે કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી નથી. માત્ર અરજી લઈને તેમને રવાના કરી દેવામાં આવ્યા છે. જો પોલીસે સમયસર કાર્યવાહી નહીં કરી તો આરોપી રૂપિયા લઈને ફરાર થઈ જશે તેવી ભીતિ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે સુરેન્દ્રનગરમાં આવા ટુર ધારકો સામે કોઈ ચકાસણી થતી નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ સસ્તી સ્કીમ બહાર પાડી ભોળા લોકોને ફસાવે છે. તંત્રએ આવા ટુર ધારકો સામે કડક નિયમો બનાવવા જોઈએ.
હાલ સીટી પોલીસે આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. ટુર ધારકના મોબાઈલ નંબર અને સરનામાના આધારે તેને શોધવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે ટૂંક સમયમાં જ આરોપીને પકડી પાડવામાં આવશે. યાત્રિકોએ માંગ કરી છે કે આવા છેતરપિંડી કરનારાઓ સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ ભક્તો સાથે આવી ઘટના ન બને.
પ્રત્યેક ટિકિટના 4200 લીધા, હવે મોબાઈલ બંધ થઈ ગયા - પ્રેમીલાબેન, ભોગ બનનાર
ભોગ બનનાર પ્રેમીલાબેન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે પ્રત્યેક ટિકિટના 4200 લેખે વસૂલાત કરવામાં આવી. પરંતુ ત્યારબાદ વહેલી સવારે આજે હરિદ્વાર સહિતના શહેરોમાં ટુર માટે જવાનું હતું અને દર્શન માટે જવાનું હતું. પરંતુ ત્યારબાદ આજે વહેલી સવારે ટુર સંચાલકોનો સંપર્ક કરવામાં આવતા મોબાઈલ ફોન જ બંધ થઈ ગયા અને છેતરપિંડી કરવામાં આવી. પોલીસને જાણ કરવામાં આવી, પરંતુ પોલીસ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવી હોવાનો ધડાકો થયો છે.
હાલ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ ચાલુ છે, ફરિયાદ દાખલ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે - આર. એમ. સંઘાડા, સીટી પી.આઈ.
450થી વધુ લોકો ભોગ બન્યા બાદ સીટી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પહોંચ્યા હતા અને તમામને સાંભળવામાં આવ્યા છે અને હાલ તપાસ ચાલી રહી છે. ત્યારે સીટી પી.આઈ. આર. એમ. સંઘાડા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે હાલમાં જે ટુર સંચાલકો છે તેમની સામે ગુનો દાખલ કરવા અંગેની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે અને કડક પગલાં ભરવામાં આવે તે માટે પોલીસને પણ આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.
કોણે છેતરપિંડી કરી?
મહેસાણાના ટુર સંચાલક દ્વારા છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનો તપાસમાં ધડાકો થયો છે. જેમાં લખમણજી ચંદુભાઈ ઠાકોર રહે મહેસાણા, તેમજ વિક્રમસિંહ જામસિંહ પરમાર રહે મહેસાણા, તેમજ નટવરસિંહ જશવંતસિંહ ઝાલા રહે મહેસાણા વાડા દ્વારા સુરેન્દ્રનગરમાં ઓફિસ ખોલી અને છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનો ધડાકો થયો છે. ત્યારે 450થી વધુ લોકો ભોગ બન્યા હોવાનું તપાસમાં ખુલવા પામ્યું છે અને આ અંગે હવે તપાસ વધુ તેજ શરૂ કરવામાં આવી છે.
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