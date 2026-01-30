ETV Bharat / state

મહેસાણા: બહુચરાજીના રાધે મોલમાં થયેલી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, બે શખ્સો કાર અને રોકડ સાથે ઝડપાયા

બહુચરાજી પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન હેડ કોન્સ્ટેબલ રમેશભાઈ કમશીભાઈને એક ચોક્કસ અને આધારભૂત બાતમી મળી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 30, 2026 at 8:42 AM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં મિલકત સંબંધિત ગુનાઓ અટકાવવા અને વણઉકેલાયેલા ગુનાઓને શોધી કાઢવા માટે જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા અપાયેલી સૂચનાના પગલે બહુચરાજી પોલીસે એક મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. બહુચરાજી પોલીસે રાધે મોલમાં થયેલી ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે અને આ ગુનામાં સંડોવાયેલા બે આરોપીઓને મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યા છે.

ઘટનાની વિગત અને પોલીસની કાર્યવાહી

બહુચરાજી પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન હેડ કોન્સ્ટેબલ રમેશભાઈ કમશીભાઈને એક ચોક્કસ અને આધારભૂત બાતમી મળી હતી. બાતમી મુજબ, ગત તારીખ ૧૩/૦૧/૨૦૨૬ના રોજ બહુચરાજીના રાધે મોલમાં થયેલી ચોરીમાં સંડોવાયેલા ઈસમો એક સફેદ કલરની વર્ના કારમાં ડઢાણા ગામ તરફથી બેચર ગામ તરફ આવી રહ્યા હતા.

આ બાતમીના આધારે પોલીસે બેચર-ચાંદણકી રોડ પર વોચ ગોઠવી હતી. તે દરમિયાન બાતમી વાળી સફેદ વર્ના કાર (નંબર GJ-01-KP-2023) ત્યાંથી પસાર થતાં પોલીસે તેને કોર્ડન કરીને અટકાવી હતી. પોલીસે કારમાં બેસેલા બે શખ્સોની પૂછપરછ કરતા અને ગાડીની તલાશી લેતા ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો હતો.

ઝડપાયેલા આરોપીઓ અને કબજે કરેલો મુદ્દામાલ

પોલીસે કારમાંથી બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે:

૧. ચિરાગભાઈ બાબુભાઈ ચેલાભાઈ મિસ્ત્રી (ઉ.વ. ૨૯, રહે. મંડાલી, દૂધસાગર ડેરીની સામે, તા. બહુચરાજી).

૨. રાહુલ કાળુજી દાનાજી ઠાકોર (ઉ.વ. ૨૫, રહે. બેચર ઠાકોરવાસ, તા. બહુચરાજી).

પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી નીચે મુજબનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે:

  • રોકડ રકમ: રૂ. ૫૯,૫૨૫/- (જે પ્લાસ્ટિકની થેલીમાં સંતાડેલી હતી).
  • વર્ના કાર (GJ-01-KP-2023): કિંમત રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/-.
  • મોબાઈલ ફોન (૨ નંગ): કિંમત રૂ. ૧૦,૦૦૦/-.

આમ, પોલીસે રોકડ અને વાહન સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરી આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ ૩૦૫(એ), ૩૩૧(૪) અને ૫૪ મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

