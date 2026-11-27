મહેસાણાના ત્રણ કિશોરોએ રચ્યો ઇતિહાસ, 38.5 સેમીનો અદભુત રોબોટ બનાવ્યો; ભારત સરકારની પેટન્ટ મળી
મહેસાણાની શ્રી વર્ધમાન વિદ્યાલયના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ સાયન્સ ટીચર રૂમિત પ્રમોદ મિસ્ત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ માત્ર 38.8 સેમી ઊંચાઈ ધરાવતો અદભુત સ્વદેશી રોબોટ તૈયાર કર્યો છે.
Published : November 27, 2026 at 7:15 AM IST
મહેસાણા: મોટી સિદ્ધિઓ માટે મોટાં શહેરો કે વિશાળ સંશોધન કેન્દ્રોની નહીં, પણ જિજ્ઞાસા, અડગ સંકલ્પ અને સાચા માર્ગદર્શનની જરૂર હોય છે. આ વાતને મહેસાણાની શ્રી વર્ધમાન વિદ્યાલયના ત્રણ કિશોરોએ સાચા અર્થમાં સાર્થક કરી બતાવી છે. ધોરણ 10, 11 અને 12માં અભ્યાસ કરતા આરવ કેતનકુમાર પટેલ, દર્શ વિપુલકુમાર દરજી અને લક્ષ્ય મુકેશ ચૌરસિયાએ પોતાના સાયન્સ ટીચર રૂમિત પ્રમોદ મિસ્ત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ માત્ર 38.8 સેમી ઊંચાઈ ધરાવતો અદભુત સ્વદેશી રોબોટ તૈયાર કર્યો છે.
આ રોબોટે ગુજકોસ્ટ (GUJCOST) દ્વારા આયોજિત દેશની પ્રતિષ્ઠિત રોબોટિક્સ સ્પર્ધા 'ROBOFEST 5.0'ના જુનિયર લેવલમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવી રૂપિયા 5 લાખનું માતબર ઇનામ જીત્યું છે. એટલું જ નહીં, આ રોબોટની વિશિષ્ટ ડિઝાઇનને ભારત સરકારના પેટન્ટ કાર્યાલય દ્વારા 'સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિઝાઇન'નું સત્તાવાર રજિસ્ટ્રેશન પણ મળ્યું છે.
આઇડિયાથી પેટન્ટ સુધીની સોનેરી સફર
આ સફળતા પાછળના માર્ગદર્શક અને શ્રી વર્ધમાન વિદ્યાલયના સેકન્ડરી વિભાગના સાયન્સ ટીચર રૂમિત મિસ્ત્રીએ આ ગૌરવશાળી પ્રવાસ અંગે જણાવ્યું હતું કે, "ગત વર્ષે અમે ગુજકોસ્ટ દ્વારા આયોજિત રોબોફેસ્ટ 5.0માં ભાગ લીધો હતો. સૌપ્રથમ અમારો પ્રોજેક્ટ 'આઇડિયેશન લેવલ' પર પસંદ થયો, જેમાં અમને 25,000ની ગ્રાન્ટ મળી ત્યારબાદ 'પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટ' તબક્કામાં પસંદગી થતાં રૂ. 1 લાખની ગ્રાન્ટ મળી હતી. અંતે ગ્રાન્ડ ફિનાલેમાં જુનિયર લેવલની 'AI હોમોબોટ' કેટેગરીમાં અમે પ્રથમ ક્રમ હાંસલ કરી રૂ. 5 લાખનું ઇનામ જીત્યું. અમારો રોબોટ લાઇન ફોલોઇંગ, ઓબ્સ્ટેકલ અવોઇડન્સ અને ક્યુઆર કોડ ડિટેક્શન જેવી કામગીરી સરળતાથી કરે છે. હવે ગુજકોસ્ટના સહયોગથી અમને રોબોટની ડિઝાઇનનું પેટન્ટ રજિસ્ટ્રેશન પણ મળી ગયું છે."
કાગળ પરના વિચારને કોડિંગથી આપ્યો જીવ
પ્રોજેક્ટની શરૂઆત અંગે ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થી લક્ષ્ય ચૌરસિયાએ પોતાના અનુભવ શેર કરતાં કહ્યું કે, "રોબોફેસ્ટ 5.0માં અંદાજે ચાર કેટેગરી હતી, જેમાંથી અમે પ્રથમ 'AI હોમોબોટ' કેટેગરી પસંદ કરી. પહેલા તબક્કા એટલે કે આઇડિયેશન લેવલમાં રોબોટની ડિઝાઇન, કાર્યપદ્ધતિ અને મેથડોલોજીનું સંપૂર્ણ ડોક્યુમેન્ટેશન તૈયાર કરવાનું હતું. અસંખ્ય ટીમોની ફાઇલો વચ્ચેથી ગુજકોસ્ટના જ્યુરી મેમ્બર્સે અમારો પ્રોજેક્ટ પસંદ કર્યો ત્યારે અમારો ઉત્સાહ બમણો થઈ ગયો હતો."
બીજા મહત્ત્વના તબક્કા વિશે વાત કરતાં ધોરણ 11ના વિદ્યાર્થી દર્શ દરજીએ જણાવ્યું કે, "આઇડિયેશનમાં રૂ. 25 હજારની ગ્રાન્ટ મળ્યા બાદ 'પ્રૂફ ઓફ કોન્સેપ્ટ'માં અમને ચોક્કસ ટાસ્ક આપવામાં આવ્યા હતા. અમારી પાસે માત્ર બે મહિનાનો સમય હતો. અમે રાત-દિવસ મહેનત કરીને એવું કોડિંગ અને પ્રોગ્રામિંગ કર્યું, જેનાથી રોબોટ જાતે ચાલી શકે, લાઇન ફોલો કરી શકે અને સામે કોઈ પણ વસ્તુ કે અવરોધ આવે તો તેને ઓળખીને તરત જ ત્યાં અટકી જાય."
સવારે 7 થી રાત્રે 2 વાગ્યા સુધીનું સમર્પણ
કોઈ પણ મોટું સર્જન પરસેવા અને ત્યાગ વિના શક્ય નથી. આ વાતની સાક્ષી પૂરતાં ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થી આરવ પટેલે કહ્યું કે, "અમે ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ શરૂઆતથી જ ટીમવર્કથી કામ કર્યું. અમારી શાળાનો અમને ખૂબ મોટો સહયોગ મળ્યો; શાળાએ અમને એક અલગ રૂમ, સ્માર્ટ બોર્ડ અને જરૂરી કમ્પોનન્ટ્સની વ્યવસ્થા કરી આપી હતી. અમે રોજ સવારથી સાંજ સુધી કામ કરતા, અને છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં તો સવારે 7 વાગ્યે શાળાએ આવીને રાત્રે ૨-૨ વાગ્યા સુધી રોબોટ પર કામ કરતા હતા. આ સંપૂર્ણ રોબોટ તૈયાર કરવામાં અંદાજે એક લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો."
રિમોટ વગરની બુદ્ધિમત્તા અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય
આ સ્વદેશી રોબોટમાં રાસ્પબેરી પાઈ-4, કેમેરા મોડ્યુલ, 16 કિલોગ્રામ ટોર્ક ધરાવતી સર્વો મોટર અને સર્વો કંટ્રોલર બોર્ડ જેવા આધુનિક હાર્ડવેર સાથે ઓપનસીવી આધારિત કમ્પ્યુટર વિઝન અને ક્યુઆર કોડ ડિકોડિંગ અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરાયો છે. રિમોટ કંટ્રોલ કે સતત માનવીય હસ્તક્ષેપ વિના જાતે નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા ધરાવતો આ રોબોટ ભવિષ્યમાં આરોગ્ય ક્ષેત્રે હોસ્પિટલોમાં દવાઓ અને જરૂરી સામગ્રી પહોંચાડવા, ઉદ્યોગોમાં એક વિભાગથી બીજા વિભાગમાં માલની હેરફેર કરવા, વેપારમાં ક્યુઆર કોડ આધારિત ડિલિવરી માટે તેમજ શિક્ષણ ક્ષેત્રે રોબોટિક્સ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના અભ્યાસમાં ક્રાંતિકારી સાબિત થઈ શકે છે.
મહેસાણાની એક શાળાના ઓરડામાં સવારના 7 થી મધરાતના 2 વાગ્યા સુધી જાગીને લખાયેલા કોડ આજે રાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાતનું ગૌરવ બનીને ઝળકી રહ્યા છે. આરવ, દર્શ, લક્ષ્ય અને તેમના ગુરુ રૂમિત મિસ્ત્રીની આ સિદ્ધિ માત્ર એક સ્પર્ધાની જીત કે પેટન્ટ નથી, પરંતુ દેશના લાખો વિદ્યાર્થીઓ માટે જીવંત પ્રેરણા છે કે જ્યારે શાળાનો સાથ, શિક્ષકની દીર્ઘદૃષ્ટિ અને યુવાનોની અથાગ મહેનત એક થાય છે, ત્યારે માત્ર 38.5 સેમીનું એક સ્વદેશી સર્જન પણ 'આત્મનિર્ભર ભારત'ના ભવિષ્યની વિશાળ દિશા નક્કી કરી શકે છે.
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