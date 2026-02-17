વિદ્યાર્થીઓની કુટેવો છોડાવવા શિક્ષકે કર્યો અનોખો પ્રયોગ, ‘ડોપામાઈન ડિટોક્સ’થી જોવા મળ્યા ચમત્કારિક પરિણામ
મહેસાણાના આંબણિયાસણ ગામની સાર્વજનિક વિદ્યાલયે કરેલો આ પ્રયોગ અન્ય શાળાઓએ પણ અપનાવવો જોઈએ
Published : February 17, 2026 at 6:48 PM IST
મહેસાણા: આજના ડિજિટલ યુગમાં બાળકોમાં મોબાઈલની લત અને વધતું જતું ચિડિયાપણું એ દરેક વાલી માટે ચિંતાનો વિષય છે. કોરોનાકાળ પછી ઓનલાઇન શિક્ષણના કારણે વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં મોબાઈલ તો આવ્યો, પરંતુ તેની સાથે ગેમિંગ અને સોશિયલ મીડિયાના વળગણે તેમના અભ્યાસ અને વર્તણૂક પર ગંભીર અસરો કરી છે. જોકે, મહેસાણા જિલ્લાના આંબલિયાસણ ગામની સાર્વજનિક વિદ્યાલયે આ સમસ્યાનો એક વૈજ્ઞાનિક અને અસરકારક ઉપાય શોધી કાઢ્યો છે. શાળાના એક શિક્ષકના નવતર પ્રયોગ ‘ડોપામાઈન ડિટોક્સ’ થકી માત્ર બે મહિનામાં જ વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં આમૂલ પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે.
શું છે ‘ડોપામાઈન ડિટોક્સ’ પ્રોજેક્ટ?
આંબલિયાસણની સાર્વજનિક વિદ્યાલયના શિક્ષક હિતેશભાઈ ગોહિલે વિદ્યાર્થીઓને મોબાઈલના દુષણમાંથી મુક્ત કરવા માટે ‘ડોપામાઈન ડિટોક્સ’ નામનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધર્યો હતો. વિજ્ઞાન અનુસાર, ડોપામાઈન એ મગજમાં ઉત્પન્ન થતું એક ન્યુરોટ્રાન્સમીટર છે, જે આપણને આનંદ આપતી ક્રિયાઓ વારંવાર કરવા પ્રેરે છે. જ્યારે આપણે સોશિયલ મીડિયા પર લાઈક જોઈએ કે ગેમ રમીએ ત્યારે મગજમાં ડોપામાઈન રિલીઝ થાય છે, જેનાથી ક્ષણિક આનંદ મળે છે અને વ્યક્તિ તેની આદી બની જાય છે. હિતેશભાઈએ વિદ્યાર્થીઓને સમજાવ્યું કે કેવી રીતે બિનજરૂરી નોટિફિકેશન અને સ્ક્રોલિંગ તેમના મગજને હાઈ-લેવલ ડોપામાઈનનું ગુલામ બનાવી દે છે, જેનાથી એકાગ્રતા ઘટે છે.
આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આત્મનિરીક્ષણથી કરવામાં આવી હતી. શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને તેમની કુટેવો જેમ કે મોબાઈલનો વધુ પડતો ઉપયોગ, બિનજરૂરી ખર્ચ અને જંક ફૂડ ખાવાની આદતોને કાગળ પર લખીને સ્વીકારવા પ્રોત્સાહિત કર્યા. ત્યારબાદ રોજ પ્રાર્થના પછી 15 મિનિટ સુધી વિદ્યાર્થીઓને પ્રેરક પ્રસંગો અને ડોપામાઈન કાર્યપદ્ધતિ વિશે સમજણ આપવામાં આવતી હતી.
પરિણામ એ આવ્યું કે માત્ર બે જ મહિનામાં 57 જેટલા બાળકોમાં આશ્ચર્યજનક સુધારા જોવા મળ્યા. ધોરણ 9-અ માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની આસોડિયા આસ્થાએ જણાવ્યું હતું કે, “મને ફોન જોવાની અને બહારનું ખાવાની બહુ કુટેવ હતી. પરંતુ સરના માર્ગદર્શન બાદ મેં ફોનનો ઉપયોગ ઘટાડી દીધો છે. જેના કારણે મારી પ્રથમ પરીક્ષા કરતાં બીજી પરીક્ષામાં ગુણ સુધર્યા છે અને મેં બિનજરૂરી ખર્ચ પણ બંધ કરી દીધા છે”.
વાલીઓ અને આચાર્યનો પ્રતિભાવ
એક વાલી, ઋષિતાબેન વૈદ્યે પોતાના બાળકમાં આવેલા પરિવર્તન વિશે વાત કરતા કહ્યું હતું કે, “મારું બાળક પહેલા મોબાઈલમાં જ રચ્યુંપચ્યું રહેતું હતું અને ભણવામાં ધ્યાન નહોતું આપતું. તેનો સ્વભાવ પણ ચીડિયો થઈ ગયો હતો. પરંતુ આ પ્રોજેક્ટ પછી તે હવે ભણવા ઉપરાંત બહાર રમવા જાય છે અને તેના ગુસ્સામાં પણ ઘટાડો થયો છે”.
શાળાના આચાર્ય રાકેશભાઈ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે કોરોના પછી વિદ્યાર્થીઓમાં અનિયમિતતા અને હોમવર્ક ન કરવાની ફરિયાદો વધી હતી. આ પ્રોજેક્ટના અમલ બાદ વિદ્યાર્થીઓમાં પરસ્પર પ્રેમ અને લાગણી વધી છે. હવે વિદ્યાર્થીઓ રિસેસમાં બહારનું જંક ફૂડ ખાવાને બદલે સાથે બેસીને ટિફિન જમવાનું પસંદ કરે છે, જેનાથી તેમનું સ્વાસ્થ્ય અને સામાજિક જોડાણ બંને સુધર્યા છે.
અન્ય શાળાઓ માટે પ્રેરણારૂપ પહેલ
આ પ્રોજેક્ટ માત્ર મોબાઈલ છોડાવવા પૂરતો સીમિત નથી રહ્યો, પરંતુ તેણે વિદ્યાર્થીઓની જીવનશૈલી બદલી નાખી છે. વિદ્યાર્થીઓએ ચા પીવાની આદત છોડી દૂધ પીવાનું શરૂ કર્યું છે તો કેટલાકે માતા-પિતા પર ગુસ્સો કરવાનું બંધ કરી દીધું છે. હિતેશભાઈ ગોહિલનો આ પ્રયાસ સાબિત કરે છે કે જો વિદ્યાર્થીઓને વૈજ્ઞાનિક સમજ અને સાચું માર્ગદર્શન આપવામાં આવે, તો તેઓ સ્વયં પોતાની પ્રગતિના શિલ્પી બની શકે છે. શિક્ષણ જગત માટે આ ‘ડોપામાઈન ડિટોક્સ’ મોડેલ એક દિશાસૂચક બની રહ્યું છે.
