મહેસાણા: સુરપુરા-વેણપુરાનો કોઝવે ડૂબ્યો, એક સપ્તાહ બાદ પણ પાણી ભરાયેલા, 50 બાળકો જીવના જોખમે શાળાએ જવા મજબૂર
તંત્રની આ નિષ્ક્રિયતાના પાપે ૫૦ જેટલા માસૂમ ભૂલકાંઓ રોજેરોજ જીવના જોખમે ઢીંચણસમા પાણીમાંથી પસાર થઈને શાળાએ જવા મજબૂર બન્યા છે.
Published : August 7, 2026 at 1:32 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના બહુચરાજી તાલુકામાં મેઘરાજાની મહેર હવે સ્થાનિક ગ્રામજનો અને વિશેષ કરીને શાળાએ જતા નાના બાળકો માટે કહેર બની ગઈ છે. ગત ૨૩ જુલાઈના રોજ તાલુકામાં પડેલા આશરે સાડા આઠ ઈંચ જેટલા ધોધમાર વરસાદને ૧૫ દિવસ જેટલો લાંબો સમય વીતી ગયો છે, તેમ છતાં બહુચરાજીના સુરપુરા અને વેણપુરા ગામને જોડતો કોઝવે (ડીપ) હજુ પણ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ગરકાવ છે. વરસાદ રોકાયાના અઠવાડિયાઓ બાદ પણ વરસાદી પાણીનો કોઈ જ નિકાલ ન થતાં વહીવટી તંત્રની ઘોર બેદરકારી અને ઉદાસીનતા છતી થઈ છે. તંત્રની આ નિષ્ક્રિયતાના પાપે ૫૦ જેટલા માસૂમ ભૂલકાંઓ રોજેરોજ જીવના જોખમે ઢીંચણસમા પાણીમાંથી પસાર થઈને શાળાએ જવા મજબૂર બન્યા છે.
આ સમગ્ર વિસ્તારમાં સૌથી વધુ કફોડી અને દયનીય હાલત શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓની થઈ છે. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, વેણપુરા ગામના આશરે ૫૦થી ૫૫ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ સુરપુરા ગામની માધ્યમિક શાળામાં અભ્યાસ અર્થે જાય છે. પરંતુ બંને ગામો વચ્ચે આવેલા ડીપમાં ભારે વરસાદના કારણે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાથી તેમનો સીધો રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે. શિક્ષણ મેળવવાની ધગશમાં આ બાળકો રોજ પોતાના પુસ્તકો અને સ્કૂલ યુનિફોર્મ બચાવતા ઢીંચણ સુધી ભરાયેલા ગંદા પાણીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ડીપની સાંકડી પાળી પરથી સંતુલન જાળવીને જીવના જોખમે રસ્તો પાર કરે છે. પાણીની વચ્ચેથી પસાર થતી વખતે જો કોઈ બાળકનો પગ લપસી જાય અને ડૂબી જાય, તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોની રહેશે? તેવો વેધક સવાલ હાલ વાલીઓ અને સ્થાનિકો પૂછી રહ્યા છે.
આ રસ્તો માત્ર બે ગામો પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ તે મહેસાણાથી પાટણ તાલુકાના આશરે ૨૦ જેટલા ગામોને જોડતો અતિ મહત્વનો મુખ્ય માર્ગ છે. ડીપમાં પાણી ભરાવાના કારણે આ તમામ ગામોનો વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ ગયો છે. એસટી વિભાગ દ્વારા બસ સેવાઓ સદંતર બંધ કરી દેવામાં આવી છે. જેને કારણે સુરપુરા, સાપાવાડા, સૂરજ, વેણપુરા અને ચંદ્રૌડા સહિતના અનેક ગામોના લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ચંદ્રૌડામાં આવેલી સસ્તા અનાજની દુકાને રાશન લેવા જતા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારોને પણ આવવા-જવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે.
વાહનવ્યવહાર બંધ થવાથી આરોગ્ય સેવાઓ પર પણ તેની અત્યંત ગંભીર અસર જોવા મળી છે. આદિવાડા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ઈમરજન્સી સારવાર માટે જતા દર્દીઓ કે ડિલિવરી માટે જતી સગર્ભા મહિલાઓને હોસ્પિટલ પહોંચવામાં મોટો અવરોધ ઉભો થયો છે. ડીપમાં પાણી હોવાથી એમ્બ્યુલન્સ કે અન્ય વાહનો પસાર થઈ શકતા નથી. પરિણામે લોકોને ફરજિયાતપણે બહુચરાજી થઈને ૨૦ કિલોમીટર જેટલો લાંબો અને ખર્ચાળ ચકરાવો લેવો પડે છે, જે ઈમરજન્સીના સમયે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ પાસે એસટી બસના પાસ હોવા છતાં બસ સેવા બંધ હોવાથી તેમને ફરજિયાત ખાનગી વાહનોમાં મોટું ભાડું ખર્ચીને શાળા કે કોલેજ પહોંચવું પડે છે.
સ્થાનિક ગ્રામજનોના જણાવ્યા અનુસાર, આ કોઈ નવી કે અણધારી સમસ્યા નથી. છેલ્લા પાંચથી છ વર્ષથી દર ચોમાસામાં અહીં આ જ ગંભીર પરિસ્થિતિ નિર્માણ પામે છે. વરસાદી પાણીના યોગ્ય નિકાલની કોઈ જ વ્યવસ્થા ન હોવાથી છેક દિવાળી સુધી એટલે કે ચારથી પાંચ મહિના સુધી અહીં પાણી ભરાયેલું રહે છે. સ્થાનિક લોકો દ્વારા માર્ગ અને મકાન વિભાગ તેમજ સ્થાનિક નેતાઓને વારંવાર લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. ગ્રામજનોની હવે એક જ ઉગ્ર માંગ છે કે અહીં સત્વરે માટીકામ કરી, રસ્તાની ઊંચાઈ વધારીને નવો ડામર રોડ બનાવવામાં આવે. આમ છતાં કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં સૂતેલું માર્ગ અને મકાન વિભાગ કોઈ મોટી દુર્ઘટનાની રાહ જોતું હોય તેવો ઘાટ સર્જાયો છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે તંત્ર ક્યારે જાગશે અને આ સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ લાવશે.