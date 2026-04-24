મહેસાણા: બાસણા મર્ચન્ટ કોલેજની નર્સિંગની વિદ્યાર્થીનીએ હોસ્ટેલના રૂમમાં કર્યો આપઘાત

મહેસાણાની મર્ચન્ટ કોલેજમાં પરીક્ષા પૂરી થતાં જ નર્સિંગની વિદ્યાર્થિનીએ હોસ્ટેલના રૂમમાં આપઘાત કર્યો, ચીખલીના રૂમલા ગામની વિદ્યાર્થીની જે મર્ચન્ટ કોલેજ ઓફ નર્સિંગમાં અભ્યાસ કરતી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 24, 2026 at 6:36 PM IST

મહેસાણા: બાસણા ખાતે આવેલી મર્ચન્ટ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી એક વિદ્યાર્થિનીએ હોસ્ટેલના રૂમમાં અગમ્ય કારણોસર આપઘાત કરી લેતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. ગઈકાલે જ પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ આ ઘટના બનતા અનેક તર્ક-વિતર્ક સર્જાયા છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, મૂળ નવસારી જિલ્લાના ચીખલી તાલુકાના રૂમલા ગામનાં વતની અને બાસણા સ્થિત 'આદર્શ હોસ્ટેલ'માં રહેતાં અસ્મિતાએ આ અંતિમ પગલું ભર્યું. તેણી મર્ચન્ટ કોલેજ ઓફ નર્સિંગમાં B.Sc નર્સિંગના ત્રીજા વર્ષ (પાંચમા સેમેસ્ટર)માં અભ્યાસ કરતી હતી. ગઈકાલે જ તેની કોલેજની તમામ પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થઈ હતી.

પરીક્ષા પૂરી થયાના આનંદનો માહોલ હતો, ત્યારે જ અચાનક તેણે હોસ્ટેલના પોતાના રૂમમાં આપઘાત કરી લેતા સાથી વિદ્યાર્થિનીઓ અને પરિવારમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ. હોસ્ટેલ પ્રશાસનને ઘટનાની જાણ થતાં જ તુરંત મહેસાણા તાલુકા પોલીસનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો. વિસ્તાર તાલુકા પોલીસની હદમાં આવતો હોવાથી પોલીસનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો.

પોલીસે હોસ્ટેલના રૂમનું નિરીક્ષણ કરી મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી. સાથે જ અસ્મિતાના પરિવારજનોને ઘટનાની જાણ કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

હાલ સુધીના તપાસમાં વિદ્યાર્થિનીએ આપઘાત કરવા પાછળનું કોઈ ચોક્કસ કારણ સામે આવ્યું નથી. પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ અગમ્ય કારણોસર જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાનો અંદાજ લગાવાઈ રહ્યો છે. મહેસાણા તાલુકા પોલીસે આ મામલે ગુનો દાખલ કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

