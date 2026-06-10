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મહેસાણા: વડાપ્રધાન મોદીના 12 વર્ષના ઐતિહાસિક કાર્યકાળ નિમિત્તે જન્મભૂમિ વડનગરમાં વિશેષ પૂજા-અર્ચના

આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જન્મભૂમિ વડનગર ખાતે પણ ભવ્ય ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

મહેસાણા: વડાપ્રધાન મોદીના 12 વર્ષના ઐતિહાસિક કાર્યકાળ નિમિત્તે જન્મભૂમિ વડનગરમાં વિશેષ પૂજા-અર્ચના
મહેસાણા: વડાપ્રધાન મોદીના 12 વર્ષના ઐતિહાસિક કાર્યકાળ નિમિત્તે જન્મભૂમિ વડનગરમાં વિશેષ પૂજા-અર્ચના (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 10:28 PM IST

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મહેસાણા: ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના ચૂંટાયેલા સર્વોચ્ચ પ્રતિનિધિ અને વડાપ્રધાન તરીકે સફળતાપૂર્વક લાંબો કાર્યકાળ પૂર્ણ કરીને એક નવો જ ઈતિહાસ રચ્યો છે. પીએમ મોદીના આ અવિરત અને રેકોર્ડબ્રેક કાર્યકાળને દેશભરમાં ઉત્સાહભેર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની જન્મભૂમિ વડનગર ખાતે પણ ભવ્ય ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિતના અગ્રણીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ઈતિહાસના પાના પર લખાશે આ સુવર્ણ દિવસ

મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું કે, આજે દેશ માટે ખૂબ જ ગૌરવશાળી અને ઐતિહાસિક દિવસ છે, જે ઇતિહાસના પાના પર સુવર્ણ અક્ષરે લખાશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના મુખ્ય પ્રધાન અને ત્યારબાદ વડાપ્રધાન એમ દેશના ચૂંટાયેલા શીર્ષ નેતૃત્વ તરીકે 12 વર્ષ એટલે કે કુલ 4399 દિવસનો એક રેકોર્ડબ્રેક કાર્યકાળ પૂર્ણ કરીને દેશની સેવામાં નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે.

મહેસાણા: વડાપ્રધાન મોદીના 12 વર્ષના ઐતિહાસિક કાર્યકાળ નિમિત્તે જન્મભૂમિ વડનગરમાં વિશેષ પૂજા-અર્ચના (ETV Bharat Gujarat)

વિકાસ અને જનકલ્યાણના 12 વર્ષ

તેમણે ઉમેર્યું કે, પીએમ મોદીના નેતૃત્વ હેઠળના આ 12 વર્ષો વાસ્તવમાં ભારતના વિકાસના, જનસમર્થનના અને જનકલ્યાણના વર્ષો સાબિત થયા છે. આ સમયગાળો દેશની જનતાના અતૂટ વિશ્વાસનો રહ્યો છે. વડાપ્રધાને દેશના ખેડૂતો, મહિલાઓ, યુવાનો, ગરીબો અને વંચિતો સહિત સમાજના પ્રત્યેક વર્ગના કલ્યાણ માટે અનેકવિધ યોજનાઓ અમલી બનાવીને છેવાડાના માનવી સુધી સુખ-સુવિધાઓ પહોંચાડી છે. દેશના 140 કરોડ ભારતીયોની સુરક્ષા અને સુખાકારી એ પીએમ મોદીની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા રહી છે.

"દેશના 140 કરોડ નાગરિકોની સતત ચિંતા કરવી અને રાષ્ટ્રની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવી એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સુશાસનની સૌથી મોટી ઓળખ છે." - જગદીશ વિશ્વકર્મા

વૈશ્વિક મંચ પર ભારતનું વધ્યું ગૌરવ

પીએમ મોદીના વૈશ્વિક પ્રભાવ અંગે વાત કરતા જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સબળ નેતૃત્વના કારણે આજે આખા વિશ્વમાં ભારત દેશનો ડંકો વાગી રહ્યો છે. વિશ્વના ૩૨ કરતા પણ વધારે દેશોએ પીએમ મોદીને પોતાના દેશના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી નવાજ્યા છે, જે દરેક ભારતીય માટે અત્યંત ગર્વની બાબત છે. ભારતનું સ્થાન આજે વૈશ્વિક રાજનીતિ અને અર્થતંત્રમાં ખૂબ જ મજબૂત બન્યું છે.

હાટકેશ્વર મહાદેવના ચરણોમાં દીર્ઘાયુ માટે પ્રાર્થના

વડાપ્રધાનના આ ઐતિહાસિક અવસર પર તેમની જન્મભૂમિ વડનગર ખાતે લોક ઉત્સાહ ચરમસીમાએ જોવા મળ્યો હતો. જગદીશ વિશ્વકર્મા અને સ્થાનીય આગેવાનોની હાજરીમાં વડનગરના સુપ્રસિદ્ધ હાટકેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં પીએમ મોદીના લાંબા અને તંદુરસ્ત આયુષ્ય માટે વિશેષ પૂજા-અર્ચના અને મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લોકોએ હાથમાં દીવા લઈને વડાપ્રધાનના દીર્ઘાયુ માટે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી હતી. વડનગરની સાથે-સાથે સમગ્ર ગુજરાતના નાના-મોટા ગામડાઓ અને તમામ તીર્થધામો તેમજ પ્રસિદ્ધ મંદિરોમાં પણ પીએમ મોદીના સ્વાસ્થ્ય માટે વિશેષ પ્રાર્થના સભાઓ યોજાઈ હતી.

TAGGED:

HISTORIC 12 YEAR TENURE
MEHSANA
SPECIAL PRAYERS HELD IN VADNAGAR
PM MODI
PM MODI 12 YEAR TENURE

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