મહેસાણા: કડીમાં SMCની મોટી કાર્યવાહી, ભૂસાની આડમાં છુપાવેલો ₹59.73 લાખનો બિયરનો જથ્થો ઝડપાયો
ટ્રક સહિત કુલ ₹૮૯.૯૫ લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : July 10, 2026 at 2:02 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાતમાં દારૂબંધીના કડક અમલ વચ્ચે બુટલેગરો અવનવી તરકીબો અપનાવીને દારૂ અને બિયરની હેરાફેરી કરતા હોય છે. પરંતુ સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC)ની સતર્કતાને કારણે બુટલેગરોના મનસૂબા ફરી એક વાર નાકામ સાબિત થયા છે.
મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકાના વિડજ ગામ પાસે SMCની ટીમે મોટી કાર્યવાહી કરતાં ભૂસાની આડમાં છુપાવીને લઈ જવાતો અંદાજે ₹૫૯.૭૩ લાખનો બિયરનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. ટ્રક સહિત કુલ ₹૮૯.૯૫ લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે અને એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ખાનગી બાતમીના આધારે SMCની ટીમ ત્રાટકી
મળતી વિગતો અનુસાર, સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ. જે. ચૌહાણ અને તેમની ટીમ મહેસાણા જિલ્લામાં પેટ્રોલિંગ કરતી હતી. આ દરમિયાન નાની કડી કેનાલ પાસે પહોંચતા ખાનગી બાતમીદાર તરફથી માહિતી મળી કે કડી-કલ્યાણપુર રોડ પર વિડજ ગામ પાસે આવેલી રામદેવ હોટલની નજીક એક ટ્રક (GJ-02-GB-5372) ઊભી છે, જેમાં ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશી બનાવટનું બિયર ભરેલું છે.
બાતમી મળતાં જ પોલીસે સ્થાનિક પંચ સાથે રામદેવ હોટલ પાસે પંચરની દુકાન આગળ ઊભેલી શંકાસ્પદ ટ્રકને કોર્ડન કરી લીધી. ટ્રકના ડ્રાઇવરને નીચે ઉતારી પૂછપરછ કરતાં તે ભાંગી પડ્યો અને ટ્રકમાં બિયર હોવાની કબૂલાત કરી.
ભૂસાની આડમાં ગોઠવેલી હતી બિયરની પેટીઓ
ટ્રક પરથી કાળી-પીળી તાડપત્રી હટાવી તપાસ કરતાં પ્રથમ દેખાતી તો માત્ર સફેદ પ્લાસ્ટિકની ભૂસાભરી કોથળીઓ જ હતી. પરંતુ જ્યારે આ કોથળીઓ હટાવી તપાસ કરવામાં આવી ત્યારે તેની નીચેથી કિંગફિશર સુપર સ્ટ્રોંગ અને ટ્યુબોર્ગ પ્રીમિયમ સુપ્રીમ બ્રાન્ડના સીલબંધ બિયરના ટીનોનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો.
પોલીસે ગણતરી કરીને નીચે મુજબનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો:
- કિંગફિશર સુપર સ્ટ્રોંગ બિયર: ૫૪૯ બોક્સ અને ૧૩ છૂટા ટીન (કુલ ૧૩,૧૮૯ ટીન) – કિંમત ₹૩૦,૪૬,૬૫૯
- ટ્યુબોર્ગ પ્રીમિયમ સુપ્રીમ બિયર: ૫૨૭ બોક્સ અને ૨૧ છૂટા ટીન (કુલ ૧૨,૬૬૯ ટીન) – કિંમત ₹૨૯,૨૬,૫૩૯
કુલ: ૨૫,૮૫૮ ટીન, કિંમત ₹૫૯,૭૩,૧૯૮
આ ઉપરાંત ટાટા કંપનીની ₹૩૦ લાખની ટ્રક, ડ્રાઇવર પાસેથી મળેલા ₹૧૬,૫૦૦ રોકડા, ₹૫,૦૦૦નો મોબાઇલ ફોન અને તાડપત્રી-દોરડા સહિત કુલ ₹૮૯.૯૫ લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
પંજાબથી મુંદ્રા જવાનો હતો પ્લાન
પકડાયેલા ડ્રાઇવર હેમારામ તોગારામ જાટ (રહે. ધીરાસર, જિ. બારમેર, રાજસ્થાન)ની પૂછપરછમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા થયા. તેને તેના ગામના મિત્ર વિજય જાટે બારમેરના મોટા દારૂ વેપારી રમેશ લીખારામ જાટ સાથે સંપર્ક કરાવ્યો હતો. આ ટ્રિપ માટે તેને ₹૭૦,૦૦૦ મળવાના હતા.
ટ્રકમાં પંજાબના ડબવાલી ખાતે ભૂસુ ભરાયું હતું અને ચંદીગઢથી ભૂસાની નીચે બિયર લોડ કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્ય આરોપીના માણસે (+૯૭૭-૯૭૧-૩૫૭૮૫૬૪) આંતરરાષ્ટ્રીય નંબરમાંથી વોટ્સએપ દ્વારા લોકેશન મોકલીને ગાઇડ કરતો હતો. આ જથ્થો કચ્છના મુંદ્રા પહોંચાડવાનો હતો. પરંતુ કડી પાસે ટ્રકમાં પંચર પડતાં ડ્રાઇવર ત્યાં ઊભો રહ્યો અને SMCની ટીમે તેને ઝડપી લીધો.
૦૮ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો, ૭ વોન્ટેડ
આ મામલે SMCના પોલીસ કર્મચારી ધર્મેન્દ્રસિંહ ચૌહાણની ફરિયાદના આધારે કડી પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પકડાયેલા ડ્રાઇવર હેમારામ જાટ ઉપરાંત મુખ્ય આરોપી રમેશ જાટ, વિજય જાટ સહિત કુલ ૮ આરોપીઓ સામે કેસ નોંધાયો છે, જેમાંથી ૭ આરોપીઓ વોન્ટેડ છે.