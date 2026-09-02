મહેસાણા: સ્પા અને હોટલની આડમાં ધમધમતા દેહવ્યાપારના નેટવર્કનો પર્દાફાશ
સમર્થ કોમ્પ્લેક્ષના ધ મૂન લાઈટ સ્પામાં ગ્રાહક દીઠ 2થી 3 હજાર વસૂલી દેહવ્યાપાર કરાવાતો હતો, મેનેજર આકાશ રામાવત ઝડપાયો અને 3 મહિલાઓ મુક્ત કરાઈ.
Published : September 2, 2026 at 2:56 PM IST
મહેસાણા: શહેરમાં હાઇવે અને બાયપાસ રોડ પર આવેલા વિવિધ કોમ્પ્લેક્સમાં સ્પા અને હોટલની આડમાં ચાલતા ગોરખધંધાનો સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ - SMC - ની ટીમે મોટો પર્દાફાશ કર્યો છે. 1 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ SMC દ્વારા મહેસાણામાં એક મેગા ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ ઓપરેશનમાં ડમી ગ્રાહકો મોકલીને 5 જેટલા સ્પા અને હોટલ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં મસાજના બહાને દેહવ્યાપારનો કાળો કારોબાર ચાલતો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી સંચાલકોની ધરપકડ કરી રોકડ રકમ, મોબાઈલ ફોન, ગર્ભનિરોધક સામગ્રી અને અન્ય વાંધાજનક દસ્તાવેજો જપ્ત કરી કુલ 12 જેટલી મહિલાઓને મુક્ત કરાવી છે. આ તમામ કેસોમાં મહેસાણા તાલુકા પોલીસ મથકે ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
1. ધ મૂન લાઈટ સ્પા - સમર્થ કોમ્પ્લેક્ષ
મહેસાણા બાયપાસ હાઇવે રોડ પર પાંચોટ બ્રિજ પાસે આવેલા સમર્થ કોમ્પ્લેક્ષના બીજા માળે 'ધ મૂન લાઈટ સ્પા'માં પોલીસે રેડ કરી હતી. અહીં કાઉન્ટર પર હાજર મેનેજર આકાશ હેમેન્દ્રકુમાર રામાવત - મૂળ રાજસ્થાન - નામના શખ્સને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો.
આ સ્પામાં ગ્રાહક દીઠ બે થી ત્રણ હજાર રૂપિયા વસૂલીને મસાજના નામે મહિલાઓ પાસે દેહવ્યાપાર કરાવવામાં આવતો હતો. પોલીસે ડમી ગ્રાહક મોકલીને આ સમગ્ર નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો હતો અને સ્થળ પરથી 3 મહિલાઓને મુક્ત કરાવી હતી. આ કેસમાં અન્ય ફરાર આરોપીઓ તેજસ રાવલ અને હસીના સામે પણ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
2. એપ્પલ વન સ્પા - ક્રિષ્ના કોમ્પ્લેક્ષ
નુગર બાયપાસ રોડ પર આવેલી ધ ગ્રાન્ડ તક્ષક હોટલ સામેના ક્રિષ્ના કોમ્પ્લેક્ષના ત્રીજા માળે 'એપ્પલ વન સ્પા' પર દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. અહીં સ્પાના સંચાલક લોકેશ માનજીભાઈ પાટીદાર દ્વારા સ્પાની આડમાં કૂટણખાનું ચલાવવામાં આવતું હતું.
સંચાલક દ્વારા માસિક પગાર પર મહિલાઓને બોલાવીને ગ્રાહકો પાસેથી શારીરિક સંબંધ માટે 2500 રૂપિયાની રકમ વસૂલવામાં આવતી હતી. પોલીસે અહીંથી 1 મહિલાને મુક્ત કરાવી હતી અને કુલ 13,700 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.
3. ધ ગોલ્ડન ઇન્ટરનેશનલ થાઈ સ્પા - આકાર એવન્યુ
પાંચોટ ગામ ક્રોસ રોડ પાસે ડી-માર્ટ નજીક આવેલા આકાર એવન્યુમાં 'ધ ગોલ્ડન ઇન્ટરનેશનલ થાઈ સ્પા'માં પોલીસે ડમી ગ્રાહક મોકલીને રેડ કરી હતી. અહીં થાઈલેન્ડ અને અન્ય રાજ્યોની યુવતીઓ પાસે દેહવ્યાપાર કરાવવામાં આવતો હોવાનું ખૂલ્યું હતું.
પોલીસે રિસેપ્શન પર બેઠેલા સુનિલ ઠાકોર અને રોહિતસિંહ પરમાર નામના બે મેનેજરોને પકડી પાડ્યા હતા. અહીં ગ્રાહકો પાસેથી 3000 રૂપિયા લેવામાં આવતા હતા. સ્પાનો મુખ્ય સંચાલક પૂનમભાઈ બાબુભાઈ રાવળ ફરાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસે 3 મહિલાઓને મુક્ત કરાવી, 63,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ, ભાડા કરાર અને હિસાબના ચોપડા જપ્ત કર્યા હતા.
4. મધુવન હોટલ અને ગેસ્ટ હાઉસ - દેવ બિઝનેસ પોઇન્ટ
નુગર સર્કલ પાસે આવેલા દેવ બિઝનેસ પોઇન્ટમાં આવેલી 'મધુવન હોટલ ગેસ્ટ હાઉસ'માં પણ મોટા પાયે ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી. હોટલના સંચાલકો લાલસિંહ પૃથ્વીસિંહ રાવ અને વિશાલ રામેશ્વર જોષીએ ભાડેથી હોટલ રાખીને ત્યાં રૂમોમાં ગ્રાહકોને ગેરકાયદે સગવડ પૂરી પાડી હતી.
ગ્રાહક દીઠ 1000 રૂપિયા વસૂલી મહિલાઓને માત્ર 500 રૂપિયા આપવામાં આવતા હતા. પોલીસે અહીંથી 3 મહિલાઓને મુક્ત કરાવી હતી અને સંચાલકોની ધરપકડ કરી 43,500 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો.
5. ધ લક્ઝુરી બ્યુટી એન્ડ સ્પા - અવધ પ્લાઝા
બાયપાસ રોડ પર સૌંદર્ય રેસિડેન્સી સામે આવેલા અવધ પ્લાઝા કોમ્પ્લેક્ષના બીજા માળે 'ધ લક્ઝુરી બ્યુટી એન્ડ સ્પા'માં પોલીસે દરોડો પાડી મેનેજર અજયકુમાર રમેશભાઈ પ્રજાપતિને ઝડપી લીધો હતો.
આ સ્પામાં પણ એલ્યુમિનિયમ સેક્શનથી નાના રૂમો બનાવીને મસાજની આડમાં 1100 થી 2500 રૂપિયામાં દેહવ્યાપારની સુવિધા આપવામાં આવતી હતી. પોલીસે અહીંથી 2 મહિલાઓને મુક્ત કરાવી હતી અને રોકડ 24,900 રૂપિયા સહિત કુલ 84,900 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો.
પોલીસે તમામ 11 આરોપીઓ વિરુદ્ધ અનૈતિક વ્યાપાર પ્રતિબંધ અધિનિયમ અને ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમો હેઠળ સઘન તપાસ શરૂ કરી છે. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની આ કાર્યવાહીથી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચલાવતા તત્વોમાં ભારે ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
આ પણ વાંચો...
- મહેસાણા: વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતો ચિંતિત; પાક બચાવવા કૃષિ અધિકારીએ આપી મહત્ત્વની સલાહ
- મહેસાણા: નાગલપુર હાઇવે પર કારને ટક્કર માર્યા બાદ અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા ફાયરિંગ, સ્થળ પરથી કારતૂસ મળ્યા; પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
- મહેસાણા: અગોલ ગામે LCBનો મોટો સપાટો, જુગાર રમતા ડેલિગેટના પતિ અને પૂર્વ સરપંચ સહિત 21 જુગારીઓ ઝડપાયા