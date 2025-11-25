મહેસાણા: SIR કામગીરીની આડ અસર, એક વર્ગખંડમાં બે વર્ગના બાળકો ભણવા અને ભણાવવા મજબૂરી
શિક્ષકોના અભાવે બે થી ત્રણ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને એક જ રૂમમાં બેસાડવા પડી રહ્યા છે અને આચાર્યોએ વર્ગખંડો સંભાળવા પડી રહ્યા છે.
Published : November 25, 2025 at 4:51 PM IST
મહેસાણા: SIRની કામગીરીની આડ અસર બાળકોના શિક્ષણ પર પડી રહેલી જોવા મળી રહી છે. શિક્ષકોને ચૂંટણીલક્ષી કામગીરી (BLO) સોંપવામાં આવતા શાળાઓમાં શિક્ષણ કાર્ય ખોરવાઇ રહ્યું છે. સ્થિતિ એવી છે કે શિક્ષકોના અભાવે બે થી ત્રણ વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને એક જ રૂમમાં બેસાડવા પડી રહ્યા છે અને આચાર્યોએ વર્ગખંડો સંભાળવા પડી રહ્યા છે.
સમગ્ર રાજ્ય સહિત મહેસાણા જિલ્લામાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા હાલ રામભરોસે હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે. મહેસાણા જિલ્લા માં કુલ 6383 શિક્ષકો છે અને BLOમાં 1810 શિક્ષકોને જવાબદારી સોંપાઈ છે. જેના કારણે શાળાઓમાં હાજર અન્ય સ્ટાફ પર કામનું ભારણ વધ્યું છે અને વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ પર ગંભીર અસર પડી છે. સતત આટલા દિવસ શિક્ષકો બુથ પર રહેતા હોવાથી શાળાઓમાં જુગાડ કરીને ભણાવવું પડે છે. શાળામાં એક વર્ગમાં બબ્બે વર્ગના બાળકો બેસાડીને અલગ અલગ ધોરણના બાળકોને એક જ શિક્ષક અલગ અલગ વિષયો ભણાવે છે. બાળકોને બેન્ચ પર જગ્યા ન મળવાથી નીચે પણ બેસીને ભણે છે. મહેસાણા શહેરમાં આવેલી ઇન્દિરા નગર પ્રાથમિક શાળાની વાત કરીએ તો કુલ 17 શિક્ષકોમાંથી 3 શિક્ષકો BLOની કામગીરીમાં ગયા છે, 2 રજા પર છે, 2 શાળાકીય કાર્યક્રમમાં વ્યસ્ત છે એટલે કે 7 શિક્ષકો હાજર નથી. બાકી વધેલા 10 શિક્ષકો શાળાના બાળકોને અભ્યાસ કરાવી રહ્યા છે.
મહેસાણાની આ ઇન્દિરા નગર પ્રાથમિક શાળામાં અલગ અલગ ધોરણના 2 વર્ગના વિદ્યાર્થિઓને એક જ વર્ગમાં બેસાડવાની ફરજ પડી છે. અહીં એક બેંચ પર બેને બદલે ત્રણ વિદ્યાર્થિઓ અને બાકીના વિધાર્થી વિદ્યાર્થિનીઓ ભોંયતળિયે બેસીને ભણવા મજબૂર છે. આ જ સ્થિતિ જિલ્લાની અન્ય શાળાઓમાં પણ જોવા મળી રહી છે.
સમગ્ર મામલે ચૂંટણીની અધિકારીનો સંપર્ક કરતા તેઓએ કેમેરા સામે કાઈ કહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો જો કે મૌખિક આંકડાકીય માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં હાલમાં 6383 કુલ શિક્ષકો પૈકી 1810 શિક્ષકોને BLOની કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. એટલે હાલ 1810 શિક્ષકો બાળકોને અભ્યાસની જવાબદારી છોડી ચૂંટણી કામગીરીમાં વ્યસ્ત છે.
આમ, શિક્ષણ પર થતી આ અસર રોકવા માટે એની ઉપાય પણ કરી શકાય તેમ છે. આવી પરિસ્થિતિમાં પીટીસી અને બી.એડ.ના તાલીમાર્થીઓની ઇન્ટર્નશિપ ગોઠવવી જોઈએ, જેથી અભ્યાસક્રમ આગળ વધી શકે. તેમજ જે શાળાઓમાં સ્ટાફની ઘટ હોય, ત્યાંના શિક્ષકોને BLO ડ્યુટીમાંથી મુક્તિ આપવી જોઈએ તેવી માંગ ઉઠી છે.
ચૂંટણી અને વહીવટી કામગીરી જરૂરી છે, પરંતુ તેના ભોગે બાળકોનું ભવિષ્ય જોખમાય તે કેટલું યોગ્ય છે? વાલીઓ અને શિક્ષણવિદો હવે આશા રાખી રહ્યા છે કે તંત્ર કોઈ વચ્ચેનો રસ્તો કાઢે.
