ભાજપ કાર્યાલયમાં 27 વર્ષથી લોકોને ચા-પાણી પીવડાવનાર પટાવાળાએ ફોર્મ ભર્યું, જાણો તેમની પ્રેરણાદાયક કહાની

પટાવાળાએ ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ફોર્મ ભર્યું (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 11, 2026 at 5:30 PM IST

મહેસાણા: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)હંમેશા પોતાના પાયાના અને ગ્રાઉન્ડ લેવલના કાર્યકરોને મહત્વ આપવા માટે જાણીતી છે. ચૂંટણી સમયે સંગઠનમાંથી યોગ્ય વ્યક્તિની પસંદગી કરી તેને નેતૃત્વની તક આપવી એ ભાજપની રણનીતિનો એક ભાગ રહ્યો છે. મહેસાણામાં આ વાત વધુ એક વાર સાચા અર્થમાં સાબિત થઈ છે. મહેસાણાની ચૂંટણીમાં ભાજપે એક એવો નિર્ણય લીધો છે જેની ચારેતરફ અને સોશિયલ મીડિયામાં પણ ભારે ચર્ચા થઈ રહી છે.

મહેસાણા સ્થિત ભાજપના જિલ્લા કાર્યાલય 'કમલમ'માં છેલ્લા 27 વર્ષથી પટાવાળા (ઓફિસ બોય) તરીકે કામ કરતા અને કાર્યાલયમાં આવનાર સૌ કોઈને ચા-પાણી પીવડાવતા રમેશભાઈ ભીલને પાર્ટીએ કોર્પોરેટર પદના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતાર્યા છે અને આજે ફોર્મ ભર્યું હતું. એક સામાન્ય પટાવાળાને ટિકિટ આપીને ભાજપે એ સાબિત કર્યું છે કે તેમના માટે નાનામાં નાના કાર્યકરનું પણ ખૂબ મોટું મૂલ્ય છે.

ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલે વ્યક્ત કર્યો ગર્વ
મહેસાણાના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલે પાર્ટીના આ નિર્ણય અંગે અત્યંત આનંદ અને ગર્વ વ્યક્ત કર્યો હતો. મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "ભારતીય જનતા પાર્ટી એ માત્ર નેતાઓની નહિ, પરંતુ એક કાર્યકર્તાની પાર્ટી છે. અમારા શહેરના કમલમ ઓફિસની અંદર છેલ્લા 25 વર્ષથી વધુ સમયથી એક ઓફિસ બોય તરીકે સેવા આપતા અને નિષ્ઠાવાન કાર્યકર રમેશભાઈ ભીલને પણ અમે આ વખતે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. તેઓ આ વિકાસ યાત્રામાં જોડાયા છે, જે અમારા માટે એક આનંદ અને ગર્વની વાત છે." વધુમાં તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "મને ચોક્કસપણે અને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે અમારા ચારે-ચાર ઉમેદવારો જંગી બહુમતીથી આ ચૂંટણી જીતશે."

જિલ્લા પ્રમુખ ગિરીશ રાજગોરે કહી આ વાત
મહેસાણા ભાજપના જિલ્લા પ્રમુખ ગિરીશ રાજગોરે પણ પાયાના કાર્યકરને મળેલી આ તકને આવકારી હતી. આ અનોખી પસંદગી અંગે વાત કરતા તેમણે કહ્યું, "અમે એક પટાવાળાની પસંદગી કરી છે. છેલ્લા 28 વર્ષથી તેઓ પાર્ટીમાં લોકોની નિઃસ્વાર્થ સેવા કરે છે, કામ કરે છે અને એક અદના કાર્યકર્તા તરીકે પણ સતત જોડાયેલા રહ્યા છે. જ્યારે આજે તક આવી છે, ત્યારે આવા નાના અને સેવાભાવી કાર્યકર્તાને મોટો બનાવવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કમર કસી છે. નાના કાર્યકરને આગળ લાવવા એ જ ભાજપની સાચી ઓળખ છે અને અમે તેમને પૂરો સપોર્ટ કરીશું."

રમેશભાઈની સાદગી: "કોર્પોરેટર બન્યા પછી પણ ચા-પાણી પીવડાવવાનું કામ ચાલુ રાખીશ"
પોતાના નામની જાહેરાત થવા પર અને પાર્ટી દ્વારા ટિકિટ મળવા પર રમેશભાઈ ભીલના ચહેરા પર એક અનોખો સંતોષ અને ખુશી દેખાઈ રહી હતી. પોતાની પ્રતિક્રિયા અને ભાવનાઓ વ્યક્ત કરતા રમેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "આજે મેં ફોર્મ ભર્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ મને ટિકિટ આપી છે તેનાથી હું બહુ જ આનંદની લાગણી અનુભવી રહ્યો છું અને અમે જીતીને જ આવીશું. હું પાર્ટી સાથે 27 વર્ષથી જોડાયેલો છું. નાનામાં નાના કાર્યકરને ટિકિટ આપીને પાર્ટીએ અમારા જેવા અનેક કાર્યકરોને બહુ ઉત્સાહી કર્યા છે. પાર્ટીએ એક નાના કાર્યકરની કદર કરી છે. હવે મારું મુખ્ય લક્ષ્ય જનતાની સેવા કરવાનું રહેશે."

આ સમગ્ર ઘટનામાં સૌથી રસપ્રદ અને પ્રેરણાદાયક વાત એ છે કે, ચૂંટણીનું ઉમેદવારી પત્રક નોંધાવવાના આટલા મોટા દિવસે પણ રમેશભાઈ પોતાના મૂળ કામને જરાય ભૂલ્યા ન હતા. જ્યારે તેમને મીડિયા દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું કે શું આજે પણ તેમણે કાર્યાલયમાં કામ કર્યું હતું? ત્યારે તેમણે સહજતાથી અને હસીને જવાબ આપ્યો કે, "હા, હું કાર્યાલયમાં ચા-પાણી બધું કરાવું છું. આજે પણ ઉમેદવારી ફોર્મ ભરતા પહેલા મેં સૌને ચા-પાણી કરાવ્યા હતા. મારું રોજનું જે કામ છે તે તો મેં ચાલુ જ રાખ્યું હતું."

એટલું જ નહીં, રમેશભાઈએ ખૂબ જ નમ્રતાથી સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ કોર્પોરેટર બની જશે ત્યારપછી પણ કાર્યાલયમાં પોતાનું આ પટાવાળા તરીકેનું અને ચા-પાણી પીવડાવવાનું કામ અકબંધ જ રાખશે. તેમાં તેમને કોઈ નાનપ નથી.

મહેસાણા ભાજપનો આ નિર્ણય હાલ સમગ્ર રાજ્યના રાજકારણમાં એક સકારાત્મક ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. સત્તા, હોદ્દા અને પૈસાના મોહથી દૂર રહીને વર્ષો સુધી માત્ર કાર્યાલયમાં સેવા આપનાર એક સામાન્ય વ્યક્તિને ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતારીને ભાજપે પોતાના તમામ ગ્રાઉન્ડ લેવલના કાર્યકરોનો ઉત્સાહ બમણો કર્યો છે. રમેશભાઈ ભીલની આ સાદગી અને નિષ્ઠા જોઈને સૌ કોઈ તેમના વખાણ કરી રહ્યા છે.

MEHSANA MUNICIPALITY ELECTION
PEON BECOMES BJP CANDIDATE
MEHSANA NEWS
પટાવાળા ભાજપના ઉમેદવાર બન્યા
MEHSANA BJP CANDIDATE

