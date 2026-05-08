મહેસાણા રેલવે સ્ટેશન પર શરૂ થશે 'રેસ્ટોરન્ટ ઓન વ્હીલ', ACમાં બેસીને મલ્ટી-ક્યુઝિન ફૂડનો આનંદ માણી શકશો

ખાણીપીણીના શોખીન મહેસાણાવાસીઓ માટે આ એક નવું અને આકર્ષક નજરાણું બની રહેશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 8, 2026 at 9:09 PM IST

મહેસાણા : અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનની સફળતા બાદ હવે મહેસાણામાં પણ 'રેસ્ટોરન્ટ ઓન વ્હીલ' (Restaurant on Wheels)નો નવતર પ્રયોગ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. મહેસાણા રેલવે સ્ટેશન પર ભારતીય રેલવે દ્વારા એક અનોખો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ટ્રેનના એક જૂના અને અસલી કોચને અત્યાધુનિક AC રેસ્ટોરન્ટમાં ફેરવવામાં આવી રહ્યો છે. ખાણીપીણીના શોખીન મહેસાણાવાસીઓ માટે આ એક નવું અને આકર્ષક નજરાણું બની રહેશે.

ગોપીનાળા નજીક ચાલી રહી છે કામગીરી

મહેસાણાના ગોપીનાળા નજીક રેલવેના પ્રવેશદ્વાર પાસે આ કોચ રેસ્ટોરન્ટ બનાવવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. રેસ્ટોરન્ટના સંચાલક સંજય વૈષ્ણવના જણાવ્યા અનુસાર, "અત્યાર સુધીમાં 60 ટકા જેટલી કામગીરી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે અને આગામી દોઢથી બે મહિનામાં આ રેસ્ટોરન્ટ મહેસાણાના લોકો માટે ખુલ્લું મુકવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટ માટે ભારતીય રેલવે દ્વારા 70 ટન વજનનો ઓરિજિનલ ડબ્બો ફાળવવામાં આવ્યો છે. આ ભારેખમ ડબ્બાને પ્લેટફોર્મ નંબર 1 પાસે બ્લોક લઈને 500 ટનની ક્રેનની મદદથી અનલોડ કરીને સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે."

એકસાથે 65 લોકો લઈ શકશે ભોજન

આ રેલ કોચ રેસ્ટોરન્ટ 75 ફૂટ લાંબો, 12 ફૂટ પહોળો અને 13 ફૂટ ઊંચો છે. આ સંપૂર્ણ વાતાનુકૂલિત (AC) કોચમાં અંદર બેસીને ખાવાનો એક અલગ જ રોમાંચ હશે. સંચાલકના જણાવ્યા મુજબ, પ્લેટફોર્મ અને ડબ્બાનું માપ એ રીતે સેટ કરાયું છે કે અંદર બેસતા જ ગ્રાહકોને અસલ ટ્રેનમાં બેસીને જમતા હોવાનો અહેસાસ થશે. કોચની અંદર એકસાથે 50 થી 65 લોકો આરામથી બેસીને ભોજન લઈ શકે તેવી સિટિંગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. કોચની અંદર એક તરફ રસોડું અને બીજી તરફ શૌચાલય જેવી પ્રાથમિક સુવિધાઓ પણ ઉપલબ્ધ હશે જેથી ગ્રાહકોને કોઈ અગવડ ન પડે.

24x7 ખુલ્લું રહેશે કાફે, મળશે સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ

આ 'રેસ્ટોરન્ટ ઓન વ્હીલ'ની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે અઠવાડિયાના સાતેય દિવસ અને 24 કલાક (24x7) કાર્યરત રહેશે. એટલે કે મોડી રાત્રે પણ જો તમને ભૂખ લાગે તો તમે અહીં ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. અહીં ગુજરાતી, પંજાબી અને ચાઈનીઝ સહિતની વિવિધ સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ પીરસવામાં આવશે. મુખ્ય રેસ્ટોરન્ટ ડબ્બા ઉપરાંત, બહાર 7 જેટલા કિયોસ્ક (સ્ટોલ) પણ બનાવવામાં આવશે, જે ગ્રાહકોને એક 'ફૂડ પ્લાઝા' જેવો અનુભવ આપશે.

બહાર ગાર્ડન, મોટી સ્ક્રીન અને પ્લે એરિયા

લોકો માત્ર ડબ્બાની અંદર જ નહીં, પણ ખુલ્લી હવામાં પણ ભોજનનો આનંદ માણી શકે તે માટે રેસ્ટોરન્ટની આગળ સુંદર ગાર્ડન બનાવવામાં આવશે. ભોજનની સાથે મનોરંજન પૂરું પાડવા માટે બહાર એક મોટી સ્ક્રીન પણ લગાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, બાળકો અને વૃદ્ધો માટે ખાસ રમતગમત અને મનોરંજનની વ્યવસ્થા (પ્લે એરિયા) પણ ઊભી કરવામાં આવશે જેથી આખો પરિવાર અહીં સારો સમય વિતાવી શકે.

મહેસાણાની સંસ્કૃતિની જોવા મળશે ઝાંખી

સૌથી આકર્ષક બાબત એ હશે કે આ કોચની ડિઝાઇન અને ઇન્ટિરિયરમાં મહેસાણાની સંસ્કૃતિ અને આસપાસના પ્રખ્યાત ઐતિહાસિક સ્થળોની ઝાંખી દર્શાવવામાં આવશે. ભારતીય રેલવેના આ પ્રયાસથી મહેસાણા રેલવે સ્ટેશનને એક નવો અને આધુનિક લુક મળી રહ્યો છે. આગામી સમયમાં આ સ્થળ મહેસાણાના લોકો માટે મનપસંદ 'હેન્ગઆઉટ ડેસ્ટિનેશન' બની રહેશે તેમાં કોઈ બેમત નથી.

