મહેસાણા: વિરોધમાં ઉતરેલા વેપારીઓ શાંત પડ્યાં, ફરી વેગ પકડશે તોરણવાળી ચોક હેરિટેજ પ્રોજેક્ટ
ધારાસભ્યની કમિશનરને રજૂઆત, વેપાર અને આસ્થા બંને જળવાઈ રહે તે મુજબ કામગિરી થાય તેવી માગ
Published : February 8, 2026 at 3:53 PM IST
મહેસાણા: ઉત્તર ગુજરાતના હૃદય સમાન મહેસાણા શહેરના પૌરાણિક અને આસ્થાના કેન્દ્ર એવા શ્રી તોરણવાળી માતાજીના ચોકને હેરિટેજ લૂક આપવાની યોજના ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. અગાઉ વેપારીઓના વિરોધને કારણે સ્થગિત કરી દેવામાં આવેલો આ પ્રોજેક્ટ હવે નવા આયોજન સાથે ફરી શરૂ થાય તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. આ બાબતે સ્થાનિક ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલે મહેસાણા મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પત્ર લખીને યોગ્ય આયોજન સાથે કામગીરી આગળ ધપાવવા ભલામણ કરી છે.
શું હતો સમગ્ર વિવાદ?
મહેસાણા નગરપાલિકા (હવે મહાનગરપાલિકા) દ્વારા તોરણવાળી ચોકને હેરિટેજ તરીકે વિકસાવવા માટેનો પ્રોજેક્ટ મંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે આ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી, ત્યારે નકશા મુજબ ચોકની ચારે તરફના રસ્તાઓ બ્લોક કરવામાં આવ્યા હતા. આ કારણોસર સ્થાનિક વેપારીઓમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો, કારણ કે રસ્તા બંધ થવાથી તેમના ધંધા-રોજગાર પર માઠી અસર પડવાની ભીતિ હતી. મંદિરે આવતા દર્શનાર્થીઓને પણ મુશ્કેલી ન પડે તે માટે મંદિર ટ્રસ્ટ અને વેપારીઓએ સંયુક્ત રીતે આ પ્રોજેક્ટનો વિરોધ કર્યો હતો, જેના પરિણામે કામગીરી અટકાવી દેવામાં આવી હતી.
વેપારીઓ અને ટ્રસ્ટની બદલાયેલી માંગ
આશ્ચર્યજનક રીતે, જે પ્રોજેક્ટનો અગાઉ વિરોધ થયો હતો, હવે તે જ વેપારીઓ અને સ્થાનિક આગેવાનો આ પ્રોજેક્ટને ફરી શરૂ કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. તોરણવાળી માતાજી મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ અને બ્રહ્મ સમાજના અગ્રણીઓએ ભેગા મળીને આ બાબતે ધારાસભ્યને રજૂઆત કરી હતી. તેમનું કહેવું છે કે, જો યોગ્ય પ્લાનિંગ કરવામાં આવે અને રસ્તાઓ ખુલ્લા રાખીને હેરિટેજ લૂક આપવામાં આવે તો આ વિસ્તારનો વિકાસ થશે અને ભક્તો માટે પણ એક નવું નજરાણું બનશે.
ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલનો હસ્તક્ષેપ
સમગ્ર મામલે મહેસાણાના ધારાસભ્ય મુકેશકુમાર ડી. પટેલે તાત્કાલિક અસરથી હસ્તક્ષેપ કર્યો છે. તેમણે 7 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ મહેસાણા મ્યુનિસિપલ કમિશનરને એક પત્ર લખીને રજૂઆત કરી છે. પત્રમાં તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે, તોરણવાળી માતાનું મંદિર વર્ષો જૂનું પૌરાણિક અને મહેસાણાના નાગરિકો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. જો આ ચોકને હેરિટેજ તરીકે વિકસાવવામાં આવે તો શહેરના નાગરિકોને વિકાસનું એક નવું નજરાણું મળી શકે છે. ધારાસભ્યએ ખાસ ભલામણ કરી છે કે હેરિટેજ બનાવવાની કામગીરીમાં આજુબાજુના વેપારીઓ કે દુકાનદારોને કોઈ અડચણ ન થાય અને તેમના ધંધા-રોજગારને અસર ન પહોંચે તેવા આયોજન સાથે આ પ્રોજેક્ટ આગળ વધારવો જોઈએ.
વિકાસ અને આસ્થાનો સંગમ
શ્રી તોરણવાળી માતાજી ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ 29 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ આ અંગે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક લોકોનું માનવું છે કે હેરિટેજ લૂકથી માત્ર વિસ્તારની સુંદરતા જ નહીં વધે, પણ મહેસાણાની પૌરાણિક ઓળખ પણ વધુ મજબૂત બનશે. હવે બોલ મ્યુનિસિપલ કમિશનરના ફાળે છે કે તેઓ વેપારીઓના હિતને જાળવીને આ હેરિટેજ પ્રોજેક્ટને કેવી રીતે મૂર્ત સ્વરૂપ આપે છે.
