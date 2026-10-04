અંબે માત કી જય! મહેસાણામાં સફેદ રાસની થીમ પર પ્રિ-નવરાત્રીની અનોખી ઉજવણી
મહેસાણાના ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં શ્વેત વસ્ત્રોનો મહેરામણ, કૃષ્ણ રાસલીલાની થીમ પણ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની.
Published : October 4, 2026 at 3:01 PM IST
મહેસાણા: નવરાત્રી એટલે આદ્યશક્તિ માં અંબાની આરાધના, ભક્તિ અને શક્તિનો મહાપર્વ. ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં નવરાત્રીનું અનેરું ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ રહેલું છે. નવ દિવસ સુધી ચાલનારા આ પર્વમાં ભક્તો માતાજીની ભક્તિમાં લીન થઈ જાય છે અને ગરબાના તાલે ઝૂમી ઉઠે છે. નવરાત્રી એ માત્ર ઉત્સવ નથી, પરંતુ તે આસુરી શક્તિ પર દૈવી શક્તિના વિજયનું પ્રતીક છે. આ દિવસોમાં ખેલૈયાઓ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા, પવિત્રતા અને સમર્પણ ભાવ સાથે માતા જગદંબાના ચરણોમાં પોતાની ભક્તિ અર્પણ કરતા હોય છે. ટ્રેડિશનલ ડ્રેસ, ઢોલના ધબકારા અને માતાજીની આરતી આ પર્વને જીવંત બનાવે છે. માં અંબાની ભક્તિ અને શક્તિની આરાધનાના આ પાવન પર્વની લોકો આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે.
પ્રિ-નવરાત્રીનો ક્રેઝ: ઉત્સવ પહેલાં જ ગરબાની રમઝટ
બદલાતા સમયની સાથે હવે નવરાત્રીના મુખ્ય પર્વ પહેલા 'પ્રિ-નવરાત્રી' (Pre-Navratri) નો ક્રેઝ ખૂબ જ લોકપ્રિય બની રહ્યો છે. યુવા વર્ગમાં નવરાત્રીને લઈને એટલો બધો ઉત્સાહ જોવા મળે છે કે તેઓ નવ દિવસની રાહ જોયા વિના અઠવાડિયા પહેલાથી જ ગરબાની રમઝટ બોલાવવાનું શરૂ કરી દે છે. આ જ પરંપરાના ભાગરૂપે મહેસાણા શહેરમાં પણ નવરાત્રી પૂર્વે પ્રિ-નવરાત્રીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ આયોજનમાં સૌથી મોટું આકર્ષણ 'સફેદ રાસ' (White Raas) ની થીમ હતી.
સફેદ રાસ: શાંતિ, પવિત્રતા અને સાદગીનું પ્રતીક
સફેદ રંગ એ શાંતિ, પવિત્રતા અને સાદગીનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. મહેસાણામાં યોજાયેલા આ સફેદ રાસમાં તમામ ખેલૈયાઓ શ્વેત વસ્ત્રો ધારણ કરીને ગરબાના મેદાનમાં ઉમટી પડ્યા હતા. એક તરફ માતાજીની ભક્તિ અને બીજી તરફ સફેદ વસ્ત્રોમાં સજ્જ ખેલૈયાઓનો સમૂહ મેદાનમાં એક અદ્ભુત અને નયનરમ્ય દ્રશ્ય ઊભું કરી રહ્યો હતો. આ ઈવેન્ટમાં આયોજકો દ્વારા ગોઠવાયેલી સંગીત સિસ્ટમ અને ગાયક કલાકારોના સુરીલા અવાજે સૌ કોઈને મોડી રાત સુધી ગરબે ઘૂમવા મજબૂર કરી દીધા હતા. ઘણા ખેલૈયાઓ શારીરિક તકલીફ હોવા છતાં આ રાસમાં ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા.
મહેસાણાના ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં શ્વેત વસ્ત્રોનો મહેરામણ
મહેસાણાથી નવરાત્રીના ઉત્સાહના અદ્ભુત દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. માતાજીની આરાધનાના પર્વ નવરાત્રીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે મહેસાણામાં પ્રિ-નવરાત્રીનો ક્રેઝ જોવા મળ્યો. અહીં ખેલૈયાઓએ 'સફેદ રાસ'ની થીમ પર ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી. શાંતિ અને પવિત્રતાના પ્રતીક સમાન સફેદ વસ્ત્રોમાં યુવા હૈયાઓ ગરબે ઘૂમ્યા હતા.
મહેસાણાના ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં શ્વેત વસ્ત્રોનો જાણે મહેરામણ ઉમટ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. યુવાઓએ સફેદ રાસની થીમ પર પ્રિ-નવરાત્રીની મજા માણી. શાંતિ અને સમર્પણના પ્રતીક સાથે સૌ કોઈ માતાજીની ભક્તિમાં લીન જોવા મળ્યા.
કૃષ્ણ રાસલીલા અને નોનસ્ટોપ ગરબાની ધૂમ
આ ઈવેન્ટમાં કેટલાક ખેલૈયાઓએ ખાસ કૃષ્ણ રાસલીલાની થીમ પણ અપનાવી હતી. ગરબાનો ઉત્સાહ એટલો હતો કે ખેલૈયાઓએ બે-બે કલાક સુધી નોનસ્ટોપ ગરબા કર્યા હતા.