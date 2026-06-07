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મહેસાણા LCBની લાલ આંખ, ઊંઝાના મકતુપુર હાઇવે પરથી કાળી માટીની આડમાં લઈ જવાતો કરોડનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો

દારૂ મોકલનાર 'બન્ના' હવે પોલીસ રડાર પર, ઊંઝા પોલીસ સ્ટેશનમાં BNS કલમ 338, 339, 340 અને પ્રોહીબીશન એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરી આરોપીઓની પૂછપરછ ચાલુ.

ઊંઝાના મકતુપુર હાઇવે પરથી કાળી માટીની આડમાં લઈ જવાતો કરોડનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
ઊંઝાના મકતુપુર હાઇવે પરથી કાળી માટીની આડમાં લઈ જવાતો કરોડનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 5:33 PM IST

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મહેસાણા : ગુજરાતમાં દારૂબંધીના કાયદાની અમલવારી માટે કડક કાર્યવાહી કરી રહેલા મહેસાણા પોલીસ દળને એક મોટી સફળતા મળી છે. ગાંધીનગર રેન્જના નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષક વિરેન્દ્રસિંહ યાદવ અને જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક હિમાંશુ સોલંકીના સીધા આદેશ બાદ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ (LCB) એ ઊંઝા હાઇવે પરથી ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂનો 1.01 કરોડ રૂપિયાથી વધુનો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે. મકતુપુર ગામ પાસે શિવમ માર્બલ નજીક પોલીસે ટાટા ટ્રકમાંથી 974 પેટી વિદેશી દારૂ, ટ્રક અને અન્ય સામગ્રી મળી કુલ રૂ. 1,01,73,740નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.

મહેસાણા LCBના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એ.એમ. કામળીયાને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે ટીમે વોચ ગોઠવી હતી. બાતમીમાં જણાવાયું હતું કે રાજસ્થાનના રજીસ્ટ્રેશન નંબર RJ-27-GB-9759 વાળી લાલ ટાટા LPT 2523 ટ્રક બનાસકાંઠા થઈને ઊંઝા તરફ આવી રહી છે. ટ્રક દેખાતા જ પોલીસે કોર્ડન કરી તેને રોકી હતી. ટ્રકના ઉપરના ભાગમાં સફેદ પ્લાસ્ટિકની 120 બોરીઓ જોવા મળી, જેમાં કાળી માટી ભરેલી હતી. શંકાના આધારે પોલીસે જ્યારે આ બોરીઓ ખસેડી તો નીચે દારૂની પેટીઓનો મોટો જથ્થો છુપાયેલો મળ્યો.

ઊંઝાના મકતુપુર હાઇવે પરથી કાળી માટીની આડમાં લઈ જવાતો કરોડનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે ટ્રકમાંથી કુલ 41,676 બોટલ ભરેલી 974 પેટી દારૂ જપ્ત કર્યો, જેની બજાર કિંમત રૂ. 86,63,040 આંકવામાં આવી છે. સાથે જ, ટ્રકની કિંમત રૂ. 15 લાખ, બે મોબાઇલ ફોન (રૂ. 5,000), રોકડા રૂ. 700 અને 5 ખોટી બિલ્ટીઓ મળી આવી છે. આમ પોલીસે કુલ રૂ. 1,01,73,740નો મુદ્દામાલ કબ્જે કર્યો છે.

ઊંઝાના મકતુપુર હાઇવે પરથી કાળી માટીની આડમાં લઈ જવાતો કરોડનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
ઊંઝાના મકતુપુર હાઇવે પરથી કાળી માટીની આડમાં લઈ જવાતો કરોડનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)

ઘટના સ્થળેથી જ પોલીસે ટ્રક ચાલક અમજદખાન ઇદુખાન અલ્લાબગસ સિંધી અને ક્લીનર બુન્દુખાન સોકતખાન સિંધી (બંને રહે. ગંગાના સિંધી બસ્તી, બોરાનાડા, જોધપુર, રાજસ્થાન)ની ધરપકડ કરી લીધી. પૂછપરછમાં ખુલાસો થયો કે આ દારૂ 'બન્ના' નામના શખ્સે મોકલ્યો હતો, જેને પોલીસે વોન્ટેડ જાહેર કરી શોધખોળ શરૂ કરી દીધી છે. ઊંઝા પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહીબીશન એક્ટની કલમો અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023ની કલમ 338, 339, 340 હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ પીએસઆઈ બી.એ. પરમાર અને એલસીબી સ્ટાફ દ્વારા ચાલુ છે.

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TAGGED:

MEHSANA LCB SEIZURE
FOREIGN LIQUOR HAUL
BLACK SOIL HIDING
RAJASTHAN TRUCK ARREST
MEHSANA LIQUOR BUST

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