થર્ટી ફર્સ્ટ પર દારૂની રેલમછેલ પર પોલીસે ફેરવ્યું પાણી, મહેસાણા પોલીસે ઝડપ્યો 63 લાખનો વિદેશી દારૂ
આ રેડમાં પોલીસે કુલ 68 લાખ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
Published : December 8, 2025 at 1:30 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં આગામી 31મી ડિસેમ્બરની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ તંત્ર એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. નવા વર્ષની ઉજવણીમાં દારૂની રેલમછેલ રોકવા માટે જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા કડક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. આ ઝુંબેશના ભાગરૂપે મહેસાણાની સાંથલ પોલીસે એક મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. સાંથલ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમે બાતમીના આધારે વોચ ગોઠવીને બલોલ ગામની સીમમાંથી લાખો રૂપિયાનો વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. આ રેડમાં પોલીસે કુલ 68 લાખ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ઘટનાને પગલે જિલ્લાના બુટલેગરોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
બાતમી અને પોલીસની વ્યૂહરચના
ગાંધીનગર રેન્જ આઈજી વિરેન્દ્રસિંહ યાદવ અને મહેસાણા એસપી હિમાંશુ સોલંકી દ્વારા જિલ્લામાં પ્રોહિબિશનની પ્રવૃત્તિ નેસ્તનાબૂદ કરવા ખાસ ડ્રાઈવ યોજવામાં આવી છે. જેના અનુસંધાને કડી વિભાગના ડીવાયએસપી હાર્દિક પ્રજાપતિના માર્ગદર્શન હેઠળ સાંથલ પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. પી.એલ. વાઘેલા અને તેમની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી.
દારૂની મોટી હેરાફેરી
તે દરમિયાન, સાંથલ પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ આર.બી. દવે અને તેમની ટીમને એક ચોક્કસ અને વિશ્વસનીય બાતમી મળી હતી. બાતમી મુજબ, બલોલ ગામની સીમમાં આવેલી 'આંબા તલાવડી' વિસ્તારના ખરાબામાં કેટલાક ઈસમો ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશી દારૂનો જથ્થો ઉતારી રહ્યા છે અને તેનું કટિંગ (હેેરફેર) કરી રહ્યા છે. આ માહિતી મળતાની સાથે જ પોલીસે તાત્કાલિક અસરથી એક્શન પ્લાન તૈયાર કર્યો હતો અને દરોડા પાડવા માટે ટીમ રવાના થઈ હતી.
વિદેશી દારૂની કુલ 610 પેટીઓ મળી
પોલીસની ટીમે બલોલની સીમમાં આંબા તલાવડી વિસ્તારમાં રેડ પાડતા ત્યાં હાજર ઈસમોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે તપાસ કરતા વિદેશી દારૂનો મસમોટો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસને તપાસ દરમિયાન ભારતીય બનાવટના વિદેશી દારૂની કુલ 610 પેટીઓ મળી આવી હતી.
આ પેટીઓમાં નાની-મોટી બોટલો અને બિયરના ટીન મળીને કુલ 18,048 નંગ દારૂની બોટલો હતી. જેનો કુલ જથ્થો લીટરમાં ગણતરી કરતા 5,721 લીટર જેટલો થવા જાય છે. પોલીસે ગણતરી કરતા માત્ર દારૂના જથ્થાની કિંમત જ રૂ. 63,06,321 આંકવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, દારૂની હેરાફેરી માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલું 5 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું એક પીકઅપ ડાલું પણ પોલીસે કબજે કર્યું છે. આમ, પોલીસે કુલ મળીને રૂ. 68,06,321નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
31st ડિસેમ્બરની પાર્ટીઓ માટે સંગ્રહખોરી?
ડિસેમ્બર મહિનો શરૂ થતાની સાથે જ બુટલેગરો સક્રિય થઈ જતા હોય છે. ખાસ કરીને 31મી ડિસેમ્બર (થર્ટી ફર્સ્ટ)ની પાર્ટીઓમાં દારૂની માંગ વધતી હોવાથી બુટલેગરો અગાઉથી જ દારૂનો સ્ટોક જમા કરવાનું શરૂ કરી દેતા હોય છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે, આટલો મોટો જથ્થો નવા વર્ષની ઉજવણી માટે જ મંગાવવામાં આવ્યો હોઈ શકે છે. બુટલેગરો આ જથ્થો અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં સંતાડીને છૂટક વેચાણ કરવાની ફિરાકમાં હતા, પરંતુ સાંથલ પોલીસની સતર્કતાને કારણે તેમનો આ મનસૂબો નિષ્ફળ ગયો છે.
આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ
પોલીસે આ મામલે પીકઅપ ડાલાના ચાલક અને રેડ દરમિયાન નાસી છૂટેલા અથવા સંડોવાયેલા અન્ય અજાણ્યા ઈસમો વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન એક્ટ મુજબ ગુનો નોંધ્યો છે. હાલમાં પોલીસ એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે આ દારૂનો જથ્થો ક્યાંથી આવ્યો હતો? એટલે કે કયા રાજ્યમાંથી ઘુસાડવામાં આવ્યો હતો અને તે કોને પહોંચાડવાનો હતો? આ નેટવર્કમાં સામેલ મુખ્ય બુટલેગરોને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. હાલમાં સાંથલ પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ સીઝ કરીને કાનૂની રાહે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. નાસી છૂટેલા આરોપીઓને પકડવા માટે કોમ્બિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ હવે એ તપાસશે કે આ પીકઅપ ડાલું કોના નામે રજીસ્ટર થયેલું છે અને મોબાઈલ લોકેશન તથા અન્ય ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે મુખ્ય સૂત્રધારો સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે.