મહેસાણા ભાજપમાં ઓડિયો ક્લિપ વિવાદ: સાંસદ મયંક નાયક માટે ‘ઝીરો’ કહેનારા નેતા પિન્ટુ પટેલે જાહેરમાં માંગી માફી
સોશિયલ મીડિયા પર ફોન વાતચીતની ક્લિપ ઝડપથી ફેલાતા ભાજપના આંતરિક જૂથવાદની ચર્ચા જાગી, પિન્ટુ પટેલે ‘મારી મોટામાં મોટી ભૂલ’ ગણાવી માફી માંગી.
Published : May 25, 2026 at 8:20 PM IST
મહેસાણા: ગુજરાત ભાજપમાં આંતરિક ખેંચતાણ અને વિવાદો અવારનવાર સામે આવતા હોય છે, ત્યારે મહેસાણા જિલ્લા ભાજપમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી એક ઓડિયો ક્લિપે ભારે રાજકીય ગરમાવો લાવી દીધો હતો. મહેસાણાના સાંસદ મયંક નાયક વિરુદ્ધ કરવામાં આવેલી અત્યંત આકરી અને વિવાદિત ટિપ્પણીઓ વાળી આ ઓડિયો ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ ખળભળાટ મચી ગયો હતો.
આ વિવાદ વકરે તે પહેલાં જ ડેમેજ કંટ્રોલના ભાગરૂપે મોટો વળાંક આવ્યો છે. આ વાયરલ ઓડિયો ક્લિપમાં જેમનો અવાજ હોવાનું સામે આવ્યું હતું, તે મહેસાણાના ભાજપ નેતા પિન્ટુ પટેલે જાહેરમાં મીડિયા સમક્ષ આવીને પોતાની આકરી ટિપ્પણીઓ બદલ બિનશરતી માફી માંગી લીધી છે.
શું હતો સમગ્ર વિવાદ અને ઓડિયો ક્લિપમાં શું હતું?
છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી સોશિયલ મીડિયાના વિવિધ વોટ્સએપ ગ્રુપ અને પ્લેટફોર્મ પર એક ટેલિફોનિક વાતચીતની ઓડિયો ક્લિપ ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી હતી. આ ઓડિયો ક્લિપમાં મહેસાણાના ભાજપ નેતા પિન્ટુ પટેલ અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સાથે ફોન પર વાતચીત કરી રહ્યા હોવાનું સ્પષ્ટ સંભળાય છે. લાંબી ચાલેલી આ વાતચીત દરમિયાન તેઓ મહેસાણાના સાંસદ મયંક નાયક વિશે કડક અને અપમાનજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા.
વાયરલ થયેલા ઓડિયોમાં સાંભળી શકાય છે કે, પિન્ટુ પટેલ અત્યંત રોષભેર સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી રહ્યા હતા કે "મયંક નાયક મારા માટે ઝીરો છે." એટલું જ નહીં, તેઓ સાંસદને ખુલ્લી ચેલેન્જ આપતા સંભળાયા હતા કે જો તેમનામાં તાકાત હોય તો મોરટી દેવુના શક્તિ કેન્દ્રના ઈન્ચાર્જ બનીને બતાવે. આ સાથે જ જો તેમ થાય તો પોતે સો રૂપિયાના સ્ટેમ્પ પર લખીને રાજકારણ છોડી દેવા સુધીની વાતો પણ કરી રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત, ઓડિયોમાં તેઓ અન્ય સ્થાનિક નેતાઓ અને પાર્ટીના હોદ્દેદારો વિશે પણ પોતાનો બળાપો કાઢતા સંભળાયા હતા. આ ઓડિયો ક્લિપ વાયરલ થતાં જ મહેસાણા જિલ્લા ભાજપમાં આંતરિક જૂથવાદ સપાટી પર આવી ગયો હતો અને કાર્યકરોમાં ભારે ચર્ચા જાગી હતી.
પિન્ટુ પટેલે મીડિયા સમક્ષ આવી શું કહ્યું?
આ ઓડિયો ક્લિપે મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરતા અને વિવાદના ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડવાની શક્યતાઓને જોતા, અંતે પિન્ટુ પટેલે મીડિયા સમક્ષ આવવું પડ્યું હતું. પત્રકારોના કેમેરા અને માઈક સમક્ષ તેમણે પોતાની ભૂલનો સ્પષ્ટ એકરાર કર્યો હતો.
પિન્ટુ પટેલે મીડિયાને સંબોધતા પોતાનું સત્તાવાર નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, "છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી મારી જે ઓડિયો ક્લિપ ચાલી રહી છે, તે બદલ જે પણ વ્યક્તિઓને ખરેખર દુઃખ લાગ્યું છે, એ બદલ હું પોતે એમની દિલથી અને હૃદયથી માફી માંગુ છું." વધુમાં તેમણે પોતાની આ વર્તણૂકને વખોડતા અને પસ્તાવો વ્યક્ત કરતા સ્વીકાર્યું હતું કે, "ખરેખર આ મારી મોટામાં મોટી ભૂલ છે, એ હું સ્વીકારું છું. એ જ હું કહેવા માંગુ છું આપ સૌ મિત્રોને."
રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા
પિન્ટુ પટેલની આ જાહેર માફી બાદ હાલ પૂરતો આ વિવાદ શાંત પડ્યો હોવાનું લાગી રહ્યું છે. પાર્ટીના આંતરિક સૂત્રોનું માનીએ તો, આ મામલે શિસ્ત અને સંગઠનની ગરિમા જાળવવા માટે ઉપરથી જ કડક સૂચના આપવામાં આવી હોવાની શક્યતા છે, જેના પગલે આ ત્વરિત માફી માંગવામાં આવી છે. જોકે, આ ઘટનાએ એ વાત તો સ્પષ્ટ કરી દીધી છે કે મહેસાણા જિલ્લા ભાજપના સંગઠનમાં કેટલાક નેતાઓ વચ્ચે ભારે અસંતોષ પ્રવર્તી રહ્યો છે. હાલ તો પિન્ટુ પટેલે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી જાહેર માફી માંગીને આ વિવાદ પર પડદો પાડવાનો પૂરો પ્રયાસ કર્યો છે.
