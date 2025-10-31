ETV Bharat / state

મહેસાણા: સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિએ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની શાનદાર ઉજવણી, મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ રહ્યા હાજર

રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે સરદાર સાહેબની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કર્યા હતા.

મહેસાણા: સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિએ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની શાનદાર ઉજવણી, મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ રહ્યા હાજર
મહેસાણા: સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિએ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની શાનદાર ઉજવણી, મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ રહ્યા હાજર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: ભારતના લોખંડી પુરુષ અને અખંડ ભારતના શિલ્પી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ૧૫૦મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે મહેસાણા ખાતે 'રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ'ની શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે સરદાર સાહેબની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કર્યા હતા.

સરદાર પટેલ: દેશનું ગૌરવ અને એકતાનું પ્રતીક

મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે આ પાવન અવસરને સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિનો રૂડો અવસર ગણાવ્યો હતો. પોતાના સંબોધનમાં તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, "સરદાર પટેલ દેશનું ગૌરવ છે, તેઓ દેશની અખંડતા અને એકતાનું પ્રતીક છે. તેમના અથાક પુરુષાર્થ અને પ્રયત્નોને કારણે જ આજે આપણો દેશ એક, અખંડ અને અક્ષુણ્ણ રહ્યો છે."

મહેસાણા: સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિએ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની શાનદાર ઉજવણી, મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ રહ્યા હાજર (ETV Bharat Gujarat)

ઋષિકેશ પટેલે સરદાર સાહેબના યોગદાનને યાદ કરતાં ઉમેર્યું હતું કે, સ્વતંત્રતા પછી રજવાડાઓના વિલીનીકરણ દ્વારા તેમણે એક અખંડ રાષ્ટ્રની સ્થાપના કરી, જેનો પાયો આજે પણ એટલો જ મજબૂત છે.

રાષ્ટ્રની એકતા જાળવવાનો સંકલ્પ

આ પ્રસંગે મંત્રીએ દેશને વિભાજિત કરવાના પ્રયત્નો સામે સૌને જાગૃત રહેવા આહ્વાન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, "આપણે સૌએ સાથે મળીને સરદાર પટેલ સાહેબે સ્થાપેલા અખંડ રાષ્ટ્રને વધુ મજબૂત અને આગળ વધારવાનો સંકલ્પ લેવાનો છે."

વધુમાં, ઋષિકેશ પટેલે દેશને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાના પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબના પ્રયત્નોમાં સૌ નાગરિકોને સાથ આપવા માટે પણ ભાવુક અપીલ કરી હતી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રની અખંડતા અક્ષુણ્ણ રાખવા માટે સૌએ જાગૃત થવાનું છે અને સતત પ્રયત્ન કરવાના છે.

યુવાનોને પ્રેરણા

આ ઉજવણીમાં મોટી સંખ્યામાં શાળા-કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ, સરકારી અધિકારીઓ અને નગરજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મંત્રી ઋષિકેશ પટેલના પ્રેરક સંબોધને યુવાનોમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના અને દેશભક્તિની લાગણી વધુ પ્રબળ બનાવી હતી. સૌ ઉપસ્થિત લોકોએ સરદાર પટેલના આદર્શોને અનુસરીને દેશની એકતા જાળવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MEHSANA
BIRTH ANNIVERSARY OF SARDAR PATEL
MINISTER RISHIKESH PATEL
NATIONAL UNITY DAY CELEBRATED
NATIONAL UNITY DAY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.