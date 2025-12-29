મહેસાણામાં રોડ તૂટ્યો નથી કે નથી ખાડા પડ્યા, છતાં ખોદીને નવો કેમ બનાવાયો? વિપક્ષનો હોબાળો
રાધનપુર ચોકડીથી ગોપીનાળા સુધીનો રોડ, જ્યાં એકપણ ખાડો નહોતો, ત્યાં રિસરફેસિંગની કામગીરી શરુ કરાતા વિપક્ષે હોબાળો મચાવ્યો.
મહેસાણા : શહેરમાં હાલ રોડ રસ્તાના કામોને લઈને એક નવો વિવાદ સામે આવ્યો છે. સામાન્ય રીતે જનતા રોડ પર પડેલા ખાડાઓથી પરેશાન હોય છે, પરંતુ અહીં તો સ્થિતિ કંઈક અલગ જ છે. મહેસાણા શહેરના સાજા અને સારા રોડને પણ જેસીબી ફેરવીને ખોદી નાખવાનો આરોપ લાગ્યો છે. રાધનપુર ચોકડીથી ગોપીનાળા સુધીનો રોડ, જ્યાં એકપણ ખાડો નહોતો, ત્યાં રિસરફેસિંગની કામગીરી શરુ કરાતા વિપક્ષે હોબાળો મચાવ્યો હતો.
મહેસાણા મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ શહેરમાં વિકાસના નામે જે કામગીરી ચાલી રહી છે, તેના પર હવે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. શહેરના રાધનપુર રોડથી ગોપીનાળા સુધીનો રસ્તો જે વાહન વ્યવહાર માટે એકદમ યોગ્ય હતો અને સારી કન્ડિશનમાં હતો, તેના પર તંત્ર દ્વારા જેસીબી ફેરવી દેવામાં આવ્યું છે. આ દ્રશ્યો જોઈને કોઈને પણ સવાલ થાય કે, જ્યાં રોડ તૂટ્યો નથી, ક્યાંય ખાડો પડ્યો નથી, તો પછી ત્યાં રિસરફેસિંગ કામગીરી કેમ કરવામાં આવી?
આ મુદ્દે મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના વિપક્ષ નેતા કમલેશ સુતરીયાએ તંત્ર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે, શહેરમાં અનેક ઈન્ટરનલ રોડ છે જે સાવ બિસ્માર હાલતમાં છે, ત્યાં કામ કરવાને બદલે અધિકારીઓ સારા રોડ પર ડામર પાથરીને પ્રજાના ટેક્સના પૈસાનો અને ગ્રાન્ટનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે. તેમણે આ કામગીરીને "અણઘડ વહીવટ" ગણાવીને ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. એક તરફ વિપક્ષ આક્ષેપ કરી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ આ કામગીરીને ટેકનિકલી યોગ્ય ગણાવી રહ્યા છે.
મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનર દર્શનસિંહ ચાવડાના જણાવ્યા અનુસાર, ચોમાસા બાદ સામાન્ય રીતે રોડમાં પાણી ભરાવવાને કારણે "વિયર એન્ડ ટીયર" (ઘસારો) થતો હોય છે. ભલે ઉપરથી રોડ સારો દેખાય, પરંતુ ભવિષ્યમાં નુકસાન ન થાય તે માટે તેનું આગોતરું આયોજન કરીને રિસરફેસિંગ કરવું જરૂરી છે. તંત્ર દ્વારા શહેરમાં કુલ 24 કરોડના ખર્ચે 32 જેટલા રોડના રિસરફેસિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે.
જેમાં કોર્પોરેશનમાં નવા ભળેલા ગામડાઓના વર્ષો જૂના રોડનો પણ સમાવેશ થાય છે. તંત્રનો દાવો છે કે જ્યાં નાના પેચવર્કની જરૂર છે ત્યાં પેચવર્ક અને જ્યાં આખો રોડ બનાવવાની જરૂર છે ત્યાં નવો રોડ બનાવીને શહેરના તમામ રસ્તાઓ સુધારવામાં આવી રહ્યા છે.
