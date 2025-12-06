નવરચિત મહાનગરપાલિકાના રેન્કિંગમાં મહેસાણા ચોથા ક્રમે, વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સની ધીમી ગતિ બની અવરોધ
નવરચિત 9 મહાનગરપાલિકાઓની કામગીરીનો સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર મહિનાનો રિપોર્ટ જાહેર થયો, જેમાં મહેસાણા મહાનગરપાલિકા ચોથા ક્રમે છે.
મહેસાણા : રાજ્યના શહેરી વિકાસ વિભાગે તાજેતરમાં નવરચિત 9 મહાનગરપાલિકાઓની કામગીરીનો સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર મહિનાનો સર્વગ્રાહી રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે. 25 વિવિધ પિલ્લર પર આધારિત આ મૂલ્યાંકનમાં મહેસાણા મહાનગરપાલિકા 43.32 ટકા સાથે ચોથા ક્રમે રહી છે.
જોકે, આ રેન્કિંગમાં પાછળ રહેવા પાછળનું મુખ્ય કારણ શહેરમાં ચાલી રહેલા 30થી વધુ વિકાસ પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરા ન થવા, તેમજ લોકોને આવાસ અને આજીવિકા પૂરી પાડવાના માપદંડમાં 50 ટકાથી પણ ઓછી કામગીરી હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેની સીધી અસર મૂલ્યાંકનના ગુણ પર પડી છે.
રેન્કિંગમાં ટોચના ક્રમે કોણ?
આ રિપોર્ટમાં 51.09 ટકા સાથે કરમસદ-આણંદ મહાનગરપાલિકા પ્રથમ ક્રમે રહી છે, જ્યારે 50.35 ટકા સાથે નવસારી મહાનગરપાલિકા બીજા ક્રમે અને 47.41 ટકા સાથે નડિયાદ મહાનગરપાલિકા ત્રીજા ક્રમે રહી છે.
મહેસાણા મહાનગરપાલિકાના પ્રદર્શન પર એક નજર
મહાનગરપાલિકાઓની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન કુલ 6 મુખ્ય માપદંડો અને 25 પ્રવૃત્તિઓને આવરી લઈને 100 ટકાના આધારે કરાયું છે. મહેસાણા મનપાએ આ માપદંડમાં નીચે મુજબનું પ્રદર્શન કર્યું છે:
- સારી સેવા પૂરી પાડવી (25%માંથી): 8.61%
- ટકાઉ શહેરી આયોજન અને વિકાસ (20%માંથી): 10.05%
- રાહત દરે મકાન અને આજીવિકા (20%માંથી): 8.94%
- વધુ સારી રીતે નાગરિકો સાથે જોડાણ (10%માંથી): 4.06%
- વધુ સારું શાસન (10%માંથી): 4.37%
- સારી કનેક્ટિવિટી (10%માંથી): 7.28%
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, અનેક પ્રોજેક્ટ હાલ પ્રગતિમાં છે, પરંતુ પૂરા થયેલા ન હોવાથી મહેસાણા મહાનગરપાલિકા રેન્કિંગમાં પાછળ રહી ગઈ છે.
"હાલ શહેરમાં 30થી વધુ પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે, અને આ કામ પૂરા થતા ચોક્કસ પરિણામ દેખાશે." -- રવિન્દ્ર ખતાલે (મહેસાણા મ્યુનિ. કમિશનર)
મહેસાણા મ્યુનિ. કમિશનર રવિન્દ્ર ખતાલે હાલ મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં ચાલી રહેલા મુખ્ય પ્રોજેક્ટની વિગતો આપી હતી, જે નિમ્નલિખિત છે.
- ધૂળ નિયંત્રણ: શહેરમાં ધૂળનું પ્રદૂષણ ઓછું કરવા માટે રોડ સ્વીપર મશીન શરૂ કરાયા છે. શહેરને ડસ્ટ ફ્રી બનાવવા માટે વોલ ટુ વોલ રોડ બનાવી રહ્યા છે.
- ડ્રેનેજ અને યુટિલિટી: GIDC ડ્રેનેજનું પાણી વરસાદી લાઈનમાં ન જાય અને શોષકૂવામાં જાય તે માટે GPCB સાથે સંયુક્ત સર્વે ચાલુ છે. રાધનપુર-કાશી વિશ્વનાથ મંદિર સાઈડ અને વિસનગર લિંક રોડ પર વરસાદી લાઇન નંખાઈ ચૂકી છે, અને હાલ મોઢેરા રોડ પર કામ ચાલુ છે.
- પાર્કિંગ અને ટ્રાફિક: નવા રસ્તાઓમાં પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કરાશે. પાર્કિંગ સેન્સના અભાવે હાલ ટોઇંગ વ્યવસ્થા કરાઈ છે. રાધનપુર રોડ પર ટ્રાફિક સિગ્નલ ચેનલાઈઝનું કામ ચાલુ હોવાથી તે એક અઠવાડિયામાં શરૂ થઈ જશે.
- ગ્રીનરી અને સુવિધાઓ: આઇકોનિક રોડમાં દર 5 મીટરે વૃક્ષ હશે. દેદિયાસણમાં નવું અર્બન કવચ બનશે અને નવા ગાર્ડન બની રહ્યા છે. ફતેપુરા તળાવ ડેવલપ થઈ રહ્યું છે.
- નવા પ્રોજેક્ટ્સ: મહેસાણા ઉત્તર ગુજરાતનું સેન્ટર હોવાથી 5 જગ્યાએ સુવિધાયુક્ત લાઇબ્રેરી બનાવાશે. સ્માર્ટ આંગણવાડી અને નવા ટોયલેટ બનાવવાની પણ યોજના છે.
સુવિધામાં નોંધપાત્ર વધારો થશે : મ્યુનિ. કમિશનર રવિન્દ્ર ખતાલે આશા વ્યક્ત કરી કે, "આ તમામ પ્રોજેક્ટ પૂરા થવામાં છ થી નવ મહિના લાગી શકે છે. જે બાદ આગામી રિપોર્ટમાં મહેસાણા મનપાના રેન્કિંગના પરિણામો ચોક્કસપણે સુધરશે. મહેસાણા મનપા રેન્કિંગમાં પાછળ હોવા છતાં, વિકાસના અનેક પ્રોજેક્ટ પર કામ ચાલી રહ્યું છે, જે શહેરીજનોની સુવિધામાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકે છે."
