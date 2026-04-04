મહેસાણામાં સ્થાનિક સ્વરાજ અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો, કોંગ્રેસ ભાજપના જીતના દાવા વચ્ચે રાજકીય જંગ શરૂ
મહેસાણામાં સ્થાનિક સ્વરાજ અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો ધમધમાટ, ભાજપ-કોંગ્રેસની તડામાર તૈયારીઓ વચ્ચે જાણો રાજકીય વિશ્લેષકનું રસપ્રદ મંતવ્ય.
Published : April 4, 2026 at 6:07 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લામાં આગામી સમયમાં યોજાનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય માહોલ અત્યારથી જ ગરમાઈ ગયો છે. ખાસ કરીને મહેસાણા નગરપાલિકાનું મહાનગરપાલિકામાં રૂપાંતર થયા બાદ આ પ્રથમ ચૂંટણી હોવાથી લોકો અને રાજકીય પક્ષોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને મુખ્ય પક્ષોએ ચૂંટણી જીતવા માટે કમર કસી લીધી છે અને ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે.
મહેસાણા જિલ્લામાં કુલ ૪૬૭ બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. આમાં 1 જિલ્લા પંચાયત, 10 તાલુકા પંચાયત, 5 નગરપાલિકાઓ અને 1 નવનિર્મિત મહાનગરપાલિકાનો સમાવેશ થાય છે. આ ચૂંટણીમાં ડબલ એન્જિન સરકારના વિકાસ કાર્યો અને પ્રજાના સ્થાનિક પ્રશ્નો વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળશે.
કોંગ્રેસની આગોતરી તૈયારી: 15 દિવસ પહેલા જ સેન્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ
મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ બલદેવજી ઠાકોરના જણાવ્યા અનુસાર, કોંગ્રેસ પક્ષ આ ચૂંટણીઓ માટે સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે જિલ્લા પંચાયતની તમામ બેઠકો માટે ઉમેદવારોની સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા ૧૫ દિવસ પહેલા જ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે.
મહાનગરપાલિકાની વાત કરીએ તો, નવા સીમાંકન બાદ આસપાસના અનેક ગામડાઓનો પણ તેમાં સમાવેશ થયો છે. બલદેવજી ઠાકોરે જણાવ્યું કે, “મહાનગરપાલિકા માટે 90% જેટલા ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. આગામી ૬ થી ૧૫ તારીખ દરમિયાન ઉમેદવારી પત્રો ભરવામાં આવશે.”
કોંગ્રેસ આ ચૂંટણીમાં ખાસ કરીને સ્થાનિક મુદ્દાઓને પ્રાધાન્ય આપશે. ખેડૂતોના પ્રશ્નો, જમીન માપણીની સમસ્યાઓ, નગરમાં વિકાસના નામે થતી હાલાકી અને પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવ જેવા મુદ્દાઓને લઈને કોંગ્રેસ પ્રજા વચ્ચે જશે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે આ વખતે નગરપાલિકા, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતમાં કોંગ્રેસને જનતાનો પૂરો સાથ મળશે.
ભાજપનો હૂંકાર: તમામ 467 બેઠકો જંગી બહુમતીથી જીતવાનો વિશ્વાસ
બીજી તરફ, સત્તાધારી પક્ષ ભાજપ પણ પોતાની ઐતિહાસિક જીતને લઈને અત્યંત આશ્વસ્ત છે. મહેસાણા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ગિરીશભાઈ રાજગોરએ જણાવ્યું હતું કે, “ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા હંમેશા ચૂંટણી માટે તૈયાર જ હોય છે. ભાજપ માત્ર ચૂંટણી સમયે જ નહીં, પરંતુ સતત પાંચ વર્ષ લોકોની વચ્ચે રહીને સંગઠનના માધ્યમથી કામ કરનારો પક્ષ છે.”
ભાજપ આ તમામ 467 બેઠકો પર પોતાના ઉમેદવારો ઉતારશે અને વિજયી બનશે તેવો દ્રઢ વિશ્વાસ તેમણે વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર અને રાજ્યની ડબલ એન્જિન સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી માતબર ગ્રાન્ટ અને તેના થકી થયેલા વિકાસના કામોને કારણે શહેરી અને ગ્રામ્ય બંને વિસ્તારોમાં લોકોની સુખાકારી વધી છે. ભાજપ આ જ વિકાસના મોડલ સાથે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરશે.
રાજકીય વિશ્લેષક જયેન્દ્ર બ્રહ્મભટ્ટનું તારણ: વિકાસની હાલાકી અને નવું સીમાંકન ભજવશે મોટો રોલ
આ સમગ્ર ચૂંટણી માહોલ અને ખાસ કરીને મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની પ્રથમ ચૂંટણી વિશે વાત કરતા રાજકીય વિશ્લેષક જયેન્દ્ર બ્રહ્મભટ્ટએ ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી રજૂ કરી છે.
તેમના મતે, “નગરપાલિકામાંથી મહાનગરપાલિકા બન્યાના એક વર્ષ બાદ જ્યારે ચૂંટણી આવી રહી છે, ત્યારે લોકોમાં મોટા બજેટ અને પદ-પ્રતિષ્ઠાને લઈને એક આકર્ષણ અને ઉત્સાહ ચોક્કસપણે છે.”
જોકે, તેમણે એક મહત્વના પાસા તરફ ધ્યાન દોરતા કહ્યું કે, “મહાનગરપાલિકા બન્યા પછી શહેરમાં જે મોટા પાયે વિકાસના કામો શરૂ થયા છે, તેના કારણે લોકોને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. રસ્તાઓ ખોદવા અને અન્ય અગવડોના કારણે પ્રજામાં ક્યાંકને ક્યાંક થોડી નારાજગી પણ ઉભી થઈ છે.”
વધુમાં, તેમણે નવા સીમાંકનની અસર વિશે જણાવ્યું: “પહેલા નગરપાલિકામાં નાના વોર્ડ હોવાથી લોકો સીધા સંપર્કથી મતદાન કરતા હતા, પરંતુ હવે મહાનગરપાલિકામાં વોર્ડ મોટા થઈ ગયા છે અને વિશાળ વોટબેંક છે. આ નવા સીમાંકન અને મોટી સંખ્યામાં મતદારોના કારણે ઉમેદવારોની પસંદગી અને ચૂંટણીના પરિણામો નગરપાલિકા કરતાં તદ્દન અલગ આવી શકે છે.”
નિષ્કર્ષ
આમ, મહેસાણામાં યોજાનારી આ ચૂંટણીઓ અત્યંત રસપ્રદ બની રહેશે. કોંગ્રેસ આગોતરી તૈયારીઓ અને પ્રજાની નારાજગીના સહારે સત્તા પર આવવાના પ્રયાસમાં છે, તો બીજી તરફ ભાજપ પોતાના વિકાસના કાર્યો અને મજબૂત સંગઠન થકી તમામ બેઠકો પર વિજય મેળવવા આતુર છે. મહાનગરપાલિકાના નવા વિસ્તારો અને બદલાયેલા સમીકરણો વચ્ચે મહેસાણાની જનતા કોના પર કળશ ઢોળશે તે જોવું રસપ્રદ બની રહેશે.
