ETV Bharat / state

મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો ધમધમાટ: ભાજપની ટિકિટ માટે પડાપડી, 13 વોર્ડનું નવું સીમાંકન

મનપાની ચૂંટણી પહેલા મહેસાણામાં માહોલ જામ્યો, શાસક પક્ષની ટિકિટ માટે કાર્યાલય પર ઉમટી ભીડ

мнпаની ચૂંટણી પહેલા મહેસાણામાં માહોલ જામ્યો, શાસક પક્ષની ટિકિટ માટે કાર્યાલય પર ઉમટી ભીડ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 4:01 PM IST
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

મહેસાણા: મહેસાણામાં આગામી મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા વહીવટી તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે ત્યારે રાજકીય પક્ષો અને ઉમેદવારો પણ એક્શન મોડમાં આવી ગયા છે. ખાસ કરીને શાસક પક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટિકિટ મેળવવા માટે દાવેદારોમાં ભારે ઉત્સાહ અને હરીફાઈ જોવા મળી રહી છે. આજે ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારી માટેના ફોર્મ વિતરણની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી હતી. ભાજપની ટિકિટ મેળવવાની લ્હાયમાં ફોર્મ લેવા માટે વહેલી સવારથી જ પક્ષના કાર્યાલય પર લોકોની કલાકો સુધી લાંબી લાઈનો લાગી હતી. દરેક વોર્ડમાંથી અનેક દાવેદારો અને કાર્યકરો ટિકિટ માટે દાવેદારી નોંધાવી રહ્યા છે, જેના કારણે ચૂંટણી પહેલા જ ભારે રસાકસીનો માહોલ સર્જાયો છે.

મનપાની ચૂંટણી પહેલા માહોલ જામ્યો

આ રાજકીય ગરમાવા વચ્ચે રાજ્ય ચૂંટણી આયોગ દ્વારા મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે શહેરમાં વોર્ડોનું સીમાંકન અને અનામત બેઠકોની ફાળવણી અંગેનો પ્રાથમિક આદેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. આ નવા સીમાંકન પ્રમાણે મહેસાણા મહાનગરપાલિકાને કુલ 13 વોર્ડમાં વહેંચવામાં આવી છે. વર્ષ 2011ની વસ્તી ગણતરીના આંકડા મુજબ મહેસાણા શહેરની કુલ વસ્તી 2,31,917 નોંધાઈ છે. આ કુલ વસ્તીના આધારે દરેક વોર્ડની સરેરાશ વસ્તી 17,840 નક્કી કરવામાં આવી છે. વસ્તીમાં 10 ટકાની વધ-ઘટને માન્ય રાખીને ( 16,056 થી 19,624ની મર્યાદામાં) વોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે.

મનપાની ચૂંટણી પહેલા મહેસાણામાં માહોલ જામ્યો, શાસક પક્ષની ટિકિટ માટે કાર્યાલય પર ઉમટી ભીડ (ETV Bharat Gujarat)

વોર્ડ દીઠ 4 બેઠકો, 50 ટકા બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત

નવા નિયમો મુજબ, મહાનગરપાલિકાના દરેક વોર્ડમાં 4 કાઉન્સિલર ચૂંટાશે. આમ, 13 વોર્ડની કુલ ૫૨ બેઠકો માટે આ ચૂંટણી યોજાશે. 50 ટકા મહિલા અનામતના કાયદા અનુસાર, આ ૫૨ બેઠકોમાંથી ૨૬ બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવામાં આવી છે. એટલે કે દરેક વોર્ડમાંથી ફરજિયાત બે બેઠકો સ્ત્રીઓ માટે અનામત રહેશે.

રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે 13 વોર્ડનું સીમાંકન કર્યું હતું જાહેર

વસ્તીના આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, શહેરમાં અનુસૂચિત જાતિ (SC) ની વસ્તી 24,953 છે, અનુસૂચિત આદિજાતિ (ST) ની વસ્તી 2840 છે અને પછાત વર્ગ (OBC) ની અંદાજિત વસ્તી 71,161 નોંધાઈ છે. આ વસ્તીના આધારે અનામત બેઠકોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. કુલ 52 બેઠકોમાંથી અનુસૂચિત જાતિ (SC) માટે 5 બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે, જેમાંથી 2 બેઠકો SC મહિલાઓ માટે અનામત છે. અનુસૂચિત આદિજાતિ (ST) માટે 1 બેઠક અનામત રાખવામાં આવી છે (જેમાં કોઈ બેઠક મહિલાઓ માટે અનામત નથી). જ્યારે પછાત વર્ગ (OBC) માટે કુલ 14 બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છે, જેમાંથી 7 બેઠકો પછાત વર્ગની મહિલાઓ માટે અનામત રહેશે.

કુલ ૫૨ બેઠકો માટે ઉમેદવારો વચ્ચે જામશે ખરાખરીનો જંગ

અનામતની ફાળવણીમાં વોર્ડ મુજબ વસ્તીની ટકાવારી ધ્યાનમાં લેવાઈ છે. ઉદાહરણ તરીકે, વોર્ડ નં. 4 માં પછાત વર્ગની વસ્તી સૌથી વધુ 45.48% હોવાથી તેને પછાત વર્ગ અનામત માટે પ્રાધાન્ય અપાયું છે. વોર્ડ નં. 3 માં અનુસૂચિત જાતિની વસ્તી સૌથી વધુ 43.08% છે. જ્યારે વોર્ડ નં. 13 માં અનુસૂચિત આદિજાતિની વસ્તી સૌથી વધુ 4.58% હોવાથી ત્યાં ST અનામત બેઠક ફાળવાઈ છે.

ચૂંટણી આયોગ દ્વારા વોર્ડની રચના ભૌગોલિક એકજૂથતા, નદી, રેલ્વે લાઈન અને રોડ-રસ્તાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી છે જેથી વિસ્તારનું બિનજરૂરી વિભાજન ન થાય. ઉદાહરણ તરીકે, વોર્ડ નં. 1માં પાંચોટ, ઇન્દિરાનગર, શ્યામવિહાર સોસાયટી અને દેદીયાસણ ગામના કેટલાક વિસ્તારોનો સમાવેશ કરાયો છે. વોર્ડ નં. 3 માં ફતેહપુરા બાયપાસ, તળેટી અને રામોસણા-વિસનગર રોડ આસપાસનો વિસ્તાર આવરી લેવાયો છે. વોર્ડ નં. 8માં પટેલ વિદ્યાલય, એરપોર્ટ રોડ, માલગોડાઉન, મોઢેરા ચોકડી અને નાગલપુર કોલેજ જેવા વિસ્તારોને સાંકળી લેવાયા છે. એવી જ રીતે, વોર્ડ નં. 13માં લાખવડ, કુકસ અને રામપુરા બાયપાસ જેવા વિસ્તારોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ભાજપની ટિકિટ માટે ફોર્મ લેવા લાઇનો લાગી

હવે જ્યારે વોર્ડની ભૌગોલિક હદ અને અનામત બેઠકોનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે, ત્યારે ટિકિટ વાંચ્છુઓએ પોતાના સમીકરણો બેસાડવાનું અને મતદારોને રીઝવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ભાજપ કાર્યાલયે ફોર્મ લેવા ઉમટેલી ભારે ભીડ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે કે મહેસાણા મહાનગરપાલિકાની આ ચૂંટણી ઐતિહાસિક અને અત્યંત રોમાંચક બની રહેશે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

MEHSANA MNC ELECTION
MEHSANA ELECTION
MUNICIPAL CORPORATION ELECTION
MNC ELECTION TICKET
MUNICIPAL CORPORATION ELECTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.