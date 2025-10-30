ETV Bharat / state

મહેસાણા: સદુથલા ઉમેદપુરી આશ્રમમાં બુકાનીધારીઓનો હથિયારો સાથે હુમલો, મહંતની હિંમતથી ચોરીનો પ્લાન નિષ્ફળ

મોડી રાત્રે લગભગ ૧૦ જેટલાં બુકાનીધારી શખ્સોની ટોળકી હથિયારો સાથે આશ્રમમાં ચોરી કરવાના ઇરાદે ત્રાટકી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 4:18 PM IST

મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર નજીક આવેલા સદુથલા ગામમાં આવેલ સુપ્રસિદ્ધ ઉમેદપુરી આશ્રમ ગત રાત્રે એક સનસનાટીપૂર્ણ ઘટનાનું સાક્ષી બન્યો હતો. મોડી રાત્રે લગભગ ૧૦ જેટલાં બુકાનીધારી શખ્સોની ટોળકી હથિયારો સાથે આશ્રમમાં ચોરી કરવાના ઇરાદે ત્રાટકી હતી. જોકે, મંદિરના મહંત પ્રયાગગીરી બાપુની અદમ્ય હિંમત અને સમયસૂચકતાના કારણે ચોર ટોળકીને ખાલી હાથે પાછા ભાગી જવું પડ્યું હતું. સમગ્ર ઘટના આશ્રમમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે.

મહંત પર ધોકાથી હુમલો, બાપુએ કટારીથી કર્યો પ્રતિકાર

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, રાત્રીના અંધારાનો લાભ લઈને ૧૦ જેટલાં બુકાનીધારીઓ વાડ કૂદીને અથવા દીવાલ ટપીને આશ્રમ પરિસરમાં પ્રવેશ્યા હતા. તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ મંદિરના દાનપેટી કે કિંમતી વસ્તુઓની ચોરી કરવાનો હતો. આ દરમ્યાન બુકાનીધારીઓનો સામનો મંદિરના મહંત પ્રયાગગીરી બાપુ સાથે થયો હતો.

મહેસાણા: સદુથલા ઉમેદપુરી આશ્રમમાં બુકાનીધારીઓનો હથિયારો સાથે હુમલો, મહંતની હિંમતથી ચોરીનો પ્લાન નિષ્ફળ (ETV Bharat Gujarat)

બુકાનીધારીઓએ તુરંત જ મહંત પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. એક ચોરે ધોકા વડે બાપુ પર ઘા કર્યો, પરંતુ બાપુએ ગભરાયા વગર અસામાન્ય હિંમત દર્શાવી હતી. તેમણે જીવના જોખમે આટલી મોટી સંખ્યામાં આવેલા ચોરોનો સામનો કરવાનું નક્કી કર્યું. સમયસૂચકતા વાપરીને બાપુએ પોતાની પાસે રહેલી કટારી વીંઝીને તેમનો પ્રતિકાર કર્યો. બાપુના અણધાર્યા હુમલા અને પ્રતિકારથી ચોર ટોળકી એક ક્ષણ માટે ગભરાઈ ગઈ અને અટવાઈ પડી.

સંતો અને ભક્તો જાગી જતાં ચોરોને ભાગવું પડ્યું

મહંત પ્રયાગગીરી બાપુ અને બુકાનીધારીઓ વચ્ચે થયેલી આ ઝપાઝપીને કારણે આશ્રમ પરિસરમાં મોટો અવાજ થયો. આ અવાજ સાંભળીને આશ્રમના ઓરડાઓ તથા પરિસરમાં સૂતેલા અન્ય સંતો અને ભક્તો જાગી ગયા. મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘટનાસ્થળ તરફ દોડી આવ્યા. મોટી ભીડ જાગી ગઈ છે અને લોકો એકઠા થઈ રહ્યા છે, તે જોતાં ચોર ટોળકી સમજી ગઈ કે હવે ચોરી કરવી શક્ય નથી. તેમનો ઇરાદો અધૂરો રહી ગયો અને આખી ટોળકી અંધારાનો લાભ લઈને ત્યાંથી ભાગી છૂટી હતી. મહંત પ્રયાગગીરી બાપુને આ હુમલામાં સામાન્ય ઈજાઓ થઈ હોવાનું જાણવા મળે છે.

સીસીટીવી ફૂટેજ પોલીસને સોંપાયા, કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ

આ સમગ્ર ચોરીનો પ્રયાસ અને મહંતના હિંમતભર્યા પ્રતિકારની ઘટના આશ્રમમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં સંપૂર્ણપણે કેદ થઈ ગઈ છે. ફૂટેજમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે કેવી રીતે બુકાનીધારીઓએ આશ્રમમાં ઘૂસણખોરી કરી અને કેવી રીતે મહંતે એકલા હાથે તેમનો મુકાબલો કર્યો.

આ ઘટનાની જાણ થતાં જ વિસનગર શહેર પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ તાત્કાલિક સદુથલાના ઉમેદપુરી આશ્રમે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે મહંત પ્રયાગગીરી બાપુનું નિવેદન નોંધ્યું છે અને સીસીટીવી ફૂટેજ કબજે કરીને તેના આધારે ગુનો નોંધીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ બુકાનીધારી ટોળકીને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે જુદી જુદી ટીમો બનાવીને તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.

મહંત પ્રયાગગીરી બાપુએ જીવના જોખમે મંદિરની સુરક્ષા કરી અને ધાડપાડુઓને પાછા ભગાડ્યા, જેના કારણે સદુથલા અને આસપાસના વિસ્તારમાં તેમની હિંમતની ખૂબ પ્રશંસા થઈ રહી છે. પોલીસ હવે ઝડપથી આ આરોપીઓને પકડી પાડે તે જરૂરી છે.

